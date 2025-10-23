Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат из квашеной капусты с облепихой
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:35

Живые продукты, которые меняют тело: как брожение делает еду лекарством

Гастроэнтеролог Шон Пестон назвал пять самых полезных ферментированных продуктов для здоровья кишечника

Микробиом кишечника — это невидимая, но чрезвычайно важная часть нашего организма. От его состояния зависит не только пищеварение, но и иммунитет, обмен веществ и даже настроение. Чтобы поддерживать баланс полезных бактерий, врачи советуют включать в рацион ферментированные продукты — те, что прошли естественное брожение и "ожили" за счёт пробиотиков.

Британский гастроэнтеролог Шон Пестон рассказал, какие ферментированные продукты особенно полезны и почему они должны стать частью ежедневного меню.

"Полезные бактерии в кишечнике помогают улучшить пищеварение, снижают воспаление и даже влияют на психическое здоровье", — отметил врач.

Почему ферментированные продукты так важны

Ферментация — это процесс естественного брожения, во время которого бактерии перерабатывают сахара и превращают продукты в источник пробиотиков. Эти живые микроорганизмы укрепляют слизистую кишечника, подавляют рост патогенных бактерий и повышают усвоение питательных веществ.

"Теоретически существует также возможность снизить риск развития рака кишечника за счёт создания разнообразного микробиома кишечника и предотвращения производства проканцерогенных соединений", — подчеркнул Шон Пестон.

Исследования подтверждают: регулярное употребление ферментированных продуктов снижает уровень воспаления в организме, улучшает работу мозга и способствует укреплению иммунитета.

ТОП-5 самых полезных ферментированных продуктов

1. Кефир — классика, проверенная временем

Кефир содержит множество полезных бактерий и дрожжей, включая лактобациллы и бифидобактерии. Они помогают восстанавливать микрофлору кишечника после приёма антибиотиков и укрепляют иммунную систему.

Интересно, что польза кефира выходит далеко за рамки пищеварения.

"Исследования показали, что он может даже снижать риск развития деменции — несколько человек ежедневно употребляли продукт в течение 90 дней, их когнитивные способности улучшились на 28%", — рассказал Пестон.

Кефир также способствует усвоению кальция, улучшает состояние кожи и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Совет: выбирайте кефир без сахара и ароматизаторов, а лучше готовьте его дома из живых заквасок.

2. Кимчи — ферментированная энергия корейской кухни

Кимчи — традиционные острые овощи, прошедшие ферментацию с помощью лактобактерий. В процессе брожения образуются витамины группы B, органические кислоты и пробиотики, которые благотворно влияют на пищеварение.

"Антиоксиданты в кимчи также могут помочь уменьшить воспаление. В нём часто много витамина С", — подчеркнул врач.

Регулярное употребление кимчи улучшает обмен веществ и помогает контролировать уровень холестерина.

Совет: при приготовлении избегайте добавления сахара и избыточной соли, чтобы сохранить естественный баланс бактерий.

3. Комбуча — напиток с чайным грибом

Чайный гриб (или комбуча) — популярный напиток с лёгким кисло-сладким вкусом. Он образуется при ферментации чая с сахаром под действием симбиотической культуры бактерий и дрожжей (SCOBY).

Комбуча богата органическими кислотами, витаминами группы B и антиоксидантами. Она способствует детоксикации организма, улучшает обмен веществ и поддерживает здоровье печени.

"Также важно добавлять в рацион напиток с чайным грибом, в нём тоже содержится много пробиотиков", — добавил Шон Пестон.

Совет: не покупайте слишком сладкие варианты комбучи. Идеально, если напиток слегка кислый — это значит, что ферментация прошла полностью.

4. Мисо — японская приправа для долголетия

Мисо — густая паста, приготовленная из соевых бобов, соли и грибка кодзи. Её добавляют в супы, соусы и маринады.

"Можно не потреблять горы мисо, его легко включить в ваш еженедельный рацион, и он обеспечивает разнообразный набор бактерий, помогающих микробиому кишечника", — отметил врач.

Мисо богат не только пробиотиками, но и белком, железом и магнием. А благодаря содержанию изофлавонов сои он помогает регулировать уровень холестерина и гормональный фон.

Совет: добавляйте мисо в блюда после термообработки — кипяток убивает полезные бактерии.

5. Квашеная капуста — доступный источник пробиотиков

Один из самых простых и привычных ферментированных продуктов — квашеная капуста. Её польза подтверждена десятками исследований: при брожении в ней размножаются лактобактерии Lactobacillus plantarum, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника.

"Когда капуста ферментируется, она обогащается полезными бактериями, такими как Lactobacillus plantarum, а также витаминами С и К и растительными соединениями, которые действуют как антиоксиданты", — рассказал Пестон.

Регулярное употребление квашеной капусты снижает риск простудных заболеваний и улучшает пищеварение.

Совет: выбирайте натуральную капусту без уксуса — именно естественная ферментация делает её пробиотической.

Таблица: польза ферментированных продуктов

Продукт Основные полезные свойства Особенности употребления
Кефир Улучшает пищеварение, снижает воспаление, укрепляет иммунитет Лучше пить без добавок и сахара
Кимчи Богато антиоксидантами, витамином C и пробиотиками Избегать чрезмерно острых и солёных вариантов
Комбуча Поддерживает микробиом, очищает организм Пить охлаждённой, не злоупотреблять из-за кислоты
Мисо Источник белка, витаминов и ферментов Не нагревать выше 40 °C
Квашеная капуста Поддерживает иммунитет, улучшает микрофлору Лучше есть в натуральном виде, без уксуса

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать ферментированные продукты с добавленным сахаром.
    Последствие: рост патогенных бактерий и нарушение микробиома.
    Альтернатива: выбирать натуральные, несладкие варианты или готовить дома.

  • Ошибка: нагревать мисо или квашеную капусту.
    Последствие: гибель пробиотиков.
    Альтернатива: добавлять в уже готовые блюда.

  • Ошибка: есть слишком много кимчи или комбучи.
    Последствие: раздражение желудка и повышенная кислотность.
    Альтернатива: умеренность — 100-200 граммов в день достаточно.

А что если кишечник уже "страдает"?

Если вы часто испытываете вздутие, усталость или дискомфорт после еды, стоит постепенно вводить ферментированные продукты в рацион, начиная с небольших порций. При хронических заболеваниях ЖКТ (гастрит, колит) рекомендуется консультация врача — некоторые продукты могут вызывать обострение.

Плюсы и минусы ферментированных продуктов

Плюсы Минусы
Восстанавливают микрофлору кишечника При чрезмерном употреблении возможен дискомфорт
Содержат витамины и антиоксиданты Некоторые виды повышают кислотность желудка
Улучшают пищеварение и иммунитет Могут содержать соль и сахар
Поддерживают психическое здоровье Не подходят при тяжёлых заболеваниях ЖКТ

Мифы и правда

Миф 1. Все ферментированные продукты одинаково полезны.
Правда: польза зависит от состава и способа приготовления — промышленные версии часто не содержат живых бактерий.

Миф 2. Чем больше пробиотиков, тем лучше.
Правда: избыток может вызвать вздутие и газообразование.

Миф 3. Комбуча лечит всё - от усталости до депрессии.
Правда: это полезный напиток, но не лекарство.

Миф 4. Ферментация — то же самое, что маринование.
Правда: маринование происходит в уксусе, а при ферментации — за счёт естественных бактерий.

FAQ

— Можно ли есть ферментированные продукты каждый день?
Да, но в умеренном количестве. Оптимально — 1-2 порции в день.

— Подойдут ли магазинные версии?
Только если в составе указано наличие живых культур и отсутствие уксуса.

— Сколько хранится домашняя квашеная капуста?
До 2 месяцев в холодильнике, если плотно закрыта и без контакта с воздухом.

— Помогают ли ферментированные продукты при похудении?
Да, они улучшают обмен веществ и снижают аппетит, но без диеты и активности результата не будет.

— Можно ли детям?
Да, но в небольших количествах и без острых специй.

