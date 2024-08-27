Помогала предкам: диетолог рассказала о важности ферментированных продуктов в рационе

Диетолог Елена Соломатина рассказала о важности ферментированных продуктов в рационе. Такие продукты поддерживают работу микробиома, что критично для иммунной системы, снижения воспалений и даже психического здоровья.
Она отметила, что ферментированная еда, проверенная поколениями, помогала нашим предкам поддерживать здоровье в условиях сложной жизни без современной медицины. Однако, людям с заболеваниями ЖКТ следует быть осторожными: кислоты и клетчатка в таких продуктах могут вызвать обострения, сообщает Вечерняя Москва.
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Canard enchaîné: перед арестом Дуров запланировал ужин с Макроном
Согласно данным французской газеты Le Canard enchaîné, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил полицейским во время ареста во Франции, что у него запланирован ужин с президентом Эмманюэлем Макроном. Однако в Елисейском дворце это опровергли, подчеркнув, что в тот вечер Макрон находился в Ле-Туке.
Reuters: Южная Корея ужесточит позицию против мессенджера Telegram
Южная Корея решила усилить меры по отношению к Telegram из-за распространения незаконного контента, пишет Reuters. Президент Юн Сок Ель потребовал усиления расследования преступлений сексуального характера, которые активно распространяются посредством мессенджера, включая фото и видео с участием кореянок.
Врач Корниенко: пациенты под наркозом во время операции могут слышать разговоры врачей
Анестезиолог Андрей Корниенко в программе "О самом главном" рассказал о некоторых особенностях наркоза. Он подчеркнул, что современные методы анестезии практически исключают возможность пробуждения пациента во время операции. Однако, пациент может слышать разговоры врачей, если в определенный момент не используются все компоненты наркоза, например, препараты для сна, когда они не требуются на данном этапе операции.
Большой и Мариинский театры анонсировали открытие сезонов с участием Гергиева
Открытие сезонов в Большом и Мариинском театрах произойдёт с выступлениями Гергиева.