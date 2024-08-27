Помогала предкам: диетолог рассказала о важности ферментированных продуктов в рационе

Диетолог Елена Соломатина рассказала о важности ферментированных продуктов в рационе. Такие продукты поддерживают работу микробиома, что критично для иммунной системы, снижения воспалений и даже психического здоровья.

Она отметила, что ферментированная еда, проверенная поколениями, помогала нашим предкам поддерживать здоровье в условиях сложной жизни без современной медицины. Однако, людям с заболеваниями ЖКТ следует быть осторожными: кислоты и клетчатка в таких продуктах могут вызвать обострения, сообщает Вечерняя Москва.

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