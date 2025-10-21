Дешевле яблок, а пользы — как от аптечной полки: что делает квашеную капусту суперпродуктом зимы

С наступлением холодов врачи советуют чаще включать квашеную капусту в рацион. Этот простой и недорогой продукт способен не только укрепить иммунитет, но и поддержать здоровье кишечника, сердца и кожи. Осенью и зимой, когда свежие овощи становятся менее доступными, именно ферментированные продукты помогают восполнить запас витаминов и полезных бактерий.

"Процесс лактоферментации, который происходит при приготовлении квашеной капусты, превращает обычный овощ в кладезь ценных для здоровья веществ", — рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

Почему ферментация делает капусту особенной

Во время брожения капуста насыщается молочной кислотой — естественным консервантом и стимулятором микрофлоры. Благодаря этому процессу в продукте появляется целый спектр витаминов: А, К, U и группы В, а также кальций, фосфор, железо и магний. Витамина С в порции квашеной капусты содержится дневная норма, а витамина P — в двадцать раз больше, чем в свежей.

При ферментации образуются живые микроорганизмы — болгарская палочка, ацидофильные лактобактерии, термофильный стрептококк и другие. Они поддерживают баланс микробиома и укрепляют иммунную систему.

Пробиотики: защита и восстановление

Ферментированные продукты — один из главных источников пробиотиков, живых бактерий, которые поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта. В 100 граммах квашеной капусты содержится суточная норма этих микроорганизмов.

"По данным научных исследований, молочнокислые бактерии, содержащиеся в ферментированной капусте, способны подавлять рост хеликобактер пилори — возбудителя язвенной болезни желудка и гастрита", — пояснила врач Наталья Денисова.

Пробиотики также снижают проявления синдрома раздражённого кишечника: уменьшают вздутие, боль и тяжесть в животе. Диетологи рекомендуют квашеную капусту при дисбактериозе, а также после курсов антибиотиков, когда микрофлора особенно уязвима.

Как микробиом помогает иммунитету

По оценкам учёных, в теле человека живёт около 100 триллионов бактерий, общий вес которых достигает двух килограммов. Они составляют микробиом — невидимый орган, регулирующий работу иммунитета и пищеварения. Полезные микроорганизмы не дают размножаться патогенным бактериям, вырабатывают ферменты и способствуют усвоению питательных веществ.

Особое значение имеет молочная кислота, образующаяся в процессе заквашивания. Она нормализует микрофлору кишечника, способствует обмену веществ, снабжает энергией сердце и мышцы, помогает мозгу и нервной системе.

Капуста как источник молодости

Помимо бактерий, в квашеной капусте много клетчатки, которая снижает уровень холестерина и улучшает работу кишечника. Каротин и витамины A, C, E действуют как мощные антиоксиданты, замедляя старение клеток и улучшая состояние кожи и волос.

"Каротин, витамины А, С и Е в капусте действуют как антиоксиданты и уменьшают вредное воздействие свободных радикалов", — отметила диетолог Наталья Денисова.

Кальций, калий и витамин K укрепляют кости и суставы, снижая риск остеопороза. Финские учёные установили, что при ферментации образуются изотиоцианаты — вещества, подавляющие рост опухолевых клеток. Эти данные стали одним из аргументов в пользу регулярного употребления квашеной капусты в профилактике онкологических заболеваний.

Сравнение: свежая и квашеная капуста