Салат из квашеной капусты с облепихой
Салат из квашеной капусты с облепихой
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:08

Дешевле яблок, а пользы — как от аптечной полки: что делает квашеную капусту суперпродуктом зимы

Диетолог Наталья Денисова рассказала, почему квашеная капуста укрепляет иммунитет и микрофлору

С наступлением холодов врачи советуют чаще включать квашеную капусту в рацион. Этот простой и недорогой продукт способен не только укрепить иммунитет, но и поддержать здоровье кишечника, сердца и кожи. Осенью и зимой, когда свежие овощи становятся менее доступными, именно ферментированные продукты помогают восполнить запас витаминов и полезных бактерий.

"Процесс лактоферментации, который происходит при приготовлении квашеной капусты, превращает обычный овощ в кладезь ценных для здоровья веществ", — рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

Почему ферментация делает капусту особенной

Во время брожения капуста насыщается молочной кислотой — естественным консервантом и стимулятором микрофлоры. Благодаря этому процессу в продукте появляется целый спектр витаминов: А, К, U и группы В, а также кальций, фосфор, железо и магний. Витамина С в порции квашеной капусты содержится дневная норма, а витамина P — в двадцать раз больше, чем в свежей.

При ферментации образуются живые микроорганизмы — болгарская палочка, ацидофильные лактобактерии, термофильный стрептококк и другие. Они поддерживают баланс микробиома и укрепляют иммунную систему.

Пробиотики: защита и восстановление

Ферментированные продукты — один из главных источников пробиотиков, живых бактерий, которые поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта. В 100 граммах квашеной капусты содержится суточная норма этих микроорганизмов.

"По данным научных исследований, молочнокислые бактерии, содержащиеся в ферментированной капусте, способны подавлять рост хеликобактер пилори — возбудителя язвенной болезни желудка и гастрита", — пояснила врач Наталья Денисова.

Пробиотики также снижают проявления синдрома раздражённого кишечника: уменьшают вздутие, боль и тяжесть в животе. Диетологи рекомендуют квашеную капусту при дисбактериозе, а также после курсов антибиотиков, когда микрофлора особенно уязвима.

Как микробиом помогает иммунитету

По оценкам учёных, в теле человека живёт около 100 триллионов бактерий, общий вес которых достигает двух килограммов. Они составляют микробиом — невидимый орган, регулирующий работу иммунитета и пищеварения. Полезные микроорганизмы не дают размножаться патогенным бактериям, вырабатывают ферменты и способствуют усвоению питательных веществ.

Особое значение имеет молочная кислота, образующаяся в процессе заквашивания. Она нормализует микрофлору кишечника, способствует обмену веществ, снабжает энергией сердце и мышцы, помогает мозгу и нервной системе.

Капуста как источник молодости

Помимо бактерий, в квашеной капусте много клетчатки, которая снижает уровень холестерина и улучшает работу кишечника. Каротин и витамины A, C, E действуют как мощные антиоксиданты, замедляя старение клеток и улучшая состояние кожи и волос.

"Каротин, витамины А, С и Е в капусте действуют как антиоксиданты и уменьшают вредное воздействие свободных радикалов", — отметила диетолог Наталья Денисова.

Кальций, калий и витамин K укрепляют кости и суставы, снижая риск остеопороза. Финские учёные установили, что при ферментации образуются изотиоцианаты — вещества, подавляющие рост опухолевых клеток. Эти данные стали одним из аргументов в пользу регулярного употребления квашеной капусты в профилактике онкологических заболеваний.

Сравнение: свежая и квашеная капуста

Показатель Свежая капуста Квашеная капуста
Витамин С Среднее содержание Суточная норма
Витамин P Низкий уровень В 20 раз больше
Полезные бактерии Отсутствуют Высокое содержание пробиотиков
Вкус Нейтральный Кисло-солёный
Польза для кишечника Умеренная Выраженная

Как употреблять квашеную капусту правильно

Врачи советуют есть квашеную капусту ежедневно, но в умеренном количестве — от 100 до 150 граммов. Это оптимальная порция, обеспечивающая организм витаминами и пробиотиками без вреда для здоровья.

Тем, кто страдает гипертонией, стоит учитывать, что в капусте содержится много соли, способной вызывать отёки и повышать давление. Также продукт не рекомендуется при обострениях язвенной болезни, гастрита и хронических воспалениях кишечника.

Из-за содержания органических кислот квашеную капусту следует употреблять с осторожностью людям с заболеваниями почек. А тем, кто склонен к аллергиям, важно помнить: ферментированные продукты стимулируют выработку гистамина, что может усиливать реакцию на другие аллергены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Есть слишком много квашеной капусты каждый день.
    Последствие: Повышение уровня натрия, отёки, раздражение желудка.
    Альтернатива: Умеренная порция и сочетание с другими овощами.

  • Ошибка: Покупать капусту промышленного производства с добавками.
    Последствие: Избыток уксуса и сахара снижает пробиотическую ценность.
    Альтернатива: Готовить капусту самостоятельно без консервантов.

  • Ошибка: Употреблять капусту на голодный желудок.
    Последствие: Повышенная кислотность и дискомфорт.
    Альтернатива: Добавлять продукт в салаты или есть с гарниром.

FAQ

Можно ли квасить капусту дома?
Да, и это лучший вариант: домашняя капуста не содержит уксуса и сохраняет больше полезных бактерий.

Сколько хранится квашеная капуста?
При температуре от 0 до +5 °C — до 6 месяцев. Главное — не использовать металлическую посуду.

Подходит ли квашеная капуста детям?
В небольшом количестве — да, с 3-4 лет. Но при болезнях ЖКТ стоит проконсультироваться с педиатром.

Можно ли есть капусту при похудении?
Да. В 100 граммах продукта всего 27 ккал, поэтому она помогает контролировать вес.

Мифы и правда

Миф 1. Квашеная капуста — слишком солёная и вредная.
Правда: При умеренном потреблении соль не опасна, а сама капуста приносит организму огромную пользу.

Миф 2. После ферментации витамины разрушаются.
Правда: Напротив, благодаря молочнокислому брожению содержание витаминов увеличивается.

Миф 3. Её можно есть только зимой.
Правда: Полезна круглый год, особенно в период восстановления после болезни или стресса.

