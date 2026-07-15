Кишечник оживает после этой пищи: вот в каких продуктах скрывается секрет

Ферментированные продукты стали важной частью рациона современного человека не только благодаря вкусовым качествам, но и доказанной пользе для здоровья организма. Диетолог Ольга Ромашина в беседе с NewsInfo объяснила, каким образом такие продукты влияют на пищеварительную систему и иммунитет.

Ранее эксперты отмечали, что популярность этой категории товаров растет стремительно: около четверти россиян включают ферментированную пищу в свое питание, ориентируясь на рекомендации в социальных сетях.

При этом важно грамотно выбирать тару для длительного хранения домашних заготовок, чтобы не допустить порчи продукта.

Основная ценность ферментированных продуктов заключается в наличии пробиотиков — живых микроорганизмов, говорит диетолог. В процессе их жизнедеятельности происходит расщепление сахаров и крахмала, что благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника.

"В процессе ферментации бактерии также частично переваривают саму пищу. Это делает конечный продукт легче для усвоения. Например, в ферментированных молочных продуктах снижается уровень лактозы, поэтому они реже вызывают дискомфорт в животе. Бактерии выделяют дополнительные витамины группы B и полезные органические кислоты", — пояснила диетолог.

Специалист добавила, что регулярное употребление таких продуктов становится мощным фактором поддержки иммунной защиты.

"Большая часть иммунных клеток находится именно в кишечнике. Естественная кислота, которая появляется при ферментации, также защищает продукты от порчи и подавляет рост вредных бактерий", — пояснила специалист.

Добавим, что правильная засолка овощей без уксуса является одним из самых доступных способов получения этих полезных элементов. Кроме того, создание полезных салатов с квашеной капустой помогает разнообразить ежедневный рацион. При выборе напитков, например, качественного кваса, следует внимательно следить за условиями его хранения.

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