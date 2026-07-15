Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Травяной квас с багульником и мятой
Травяной квас с багульником и мятой
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:53

Кишечник оживает после этой пищи: вот в каких продуктах скрывается секрет

Ферментированные продукты стали важной частью рациона современного человека не только благодаря вкусовым качествам, но и доказанной пользе для здоровья организма. Диетолог Ольга Ромашина в беседе с NewsInfo объяснила, каким образом такие продукты влияют на пищеварительную систему и иммунитет.

Ранее эксперты отмечали, что популярность этой категории товаров растет стремительно: около четверти россиян включают ферментированную пищу в свое питание, ориентируясь на рекомендации в социальных сетях.

При этом важно грамотно выбирать тару для длительного хранения домашних заготовок, чтобы не допустить порчи продукта.

Основная ценность ферментированных продуктов заключается в наличии пробиотиков — живых микроорганизмов, говорит диетолог. В процессе их жизнедеятельности происходит расщепление сахаров и крахмала, что благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника.

"В процессе ферментации бактерии также частично переваривают саму пищу. Это делает конечный продукт легче для усвоения. Например, в ферментированных молочных продуктах снижается уровень лактозы, поэтому они реже вызывают дискомфорт в животе. Бактерии выделяют дополнительные витамины группы B и полезные органические кислоты", — пояснила диетолог.

Специалист добавила, что регулярное употребление таких продуктов становится мощным фактором поддержки иммунной защиты.

"Большая часть иммунных клеток находится именно в кишечнике. Естественная кислота, которая появляется при ферментации, также защищает продукты от порчи и подавляет рост вредных бактерий", — пояснила специалист.

Добавим, что правильная засолка овощей без уксуса является одним из самых доступных способов получения этих полезных элементов. Кроме того, создание полезных салатов с квашеной капустой помогает разнообразить ежедневный рацион. При выборе напитков, например, качественного кваса, следует внимательно следить за условиями его хранения.

Читайте также

Проверено экспертом: Повар Павел Лебедев, Повар Ирина Корнилова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Капли воды на волосах не работают как линзы: чего действительно стоит опасаться на солнце 10.07.2026 в 15:42

Косметолог Татьяна Егорова развенчала NewsInfo миф о том, что находиться под солнцем с мокрыми волосами вредно.

Читать полностью » Дефицит витаминов не угадывают по настроению: почему баночка из аптеки может не помочь 09.07.2026 в 11:18

Биохимик Юлия Дробышева назвала NewsInfo витамины, которые можно принимать самостоятельно в профилактических целях.

Читать полностью » Память стала подводить: причина может быть вовсе не в деменции 08.07.2026 в 14:15

Невролог Павел Керекеша объяснил NewsInfo, как память связана с сердечными патологиями.

Читать полностью » Красное пятно после укуса пчелы не самое страшное: какая реакция требует срочных действий 08.07.2026 в 13:57

Иммунолог Наталья Калинина назвала NewsInfo первые действия при укусе пчелы или шершня.

Читать полностью » Эфирные масла на солнце запускают опасный эффект: вот что может появиться на коже вместо загара 07.07.2026 в 16:54

Косметолог Василина Миронова объяснила NewsInfo, почему использование эфирных масел на солнце рискованно для здоровья кожи.

Читать полностью » Седина в волосах может потемнеть: наука изучает эффект одной из терапий 06.07.2026 в 17:45

Трихолог Владислав Ткачев прокомментировал NewsInfo предположение ученых о влиянии иммунотерапии на седину.

Читать полностью » Холодная вода в жару кажется спасением: на самом деле есть вариант надежнее 03.07.2026 в 17:51

Фельдшер Дмитрий Беляков посоветовал NewsInfo, чем лучше утолять жажду в жару.

Читать полностью » Лекарства в жару могут испортиться незаметно: ошибка с холодильником стоит дорого 03.07.2026 в 16:26

Эксперт по фармацевтике Николай Беспалов напомнил NewsInfo, как правильно хранить лекарства в жару.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Людей пришлось спасать с высоты: в Нижнем Новгороде затянулось решение судьбы канатной дороги
Технологии
Очереди в метро стремительно теряют смысл: система распознавания лиц переписала логику поездок
Экономика
Подработка превращается во вторую зарплату: одна профессия неожиданно вырвалась вперед
Недвижимость
Ипотека получила неожиданного соперника: рынок недвижимости готовит поворот
Экономика
Портфолио больше не главное: работодатели проверяют кандидатов совсем иначе
Авто и мото
Продажи электромобилей в России выросли на 22,5 процента в первом квартале 2026 года
Туризм
Особенности отдыха в Анапе летом: эксперты дали советы по выбору дат поездки на море
Общество
Мультик на планшете быстро прекращает детский плач: тревожный эффект родители замечают слишком поздно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet