Квашеная капуста
Квашеная капуста
© commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under Creative Commons CC0 License
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Утром капуста одна, вечером — совсем другая: секрет удачной закваски

Когда лучше квасить капусту: благоприятные дни и лунный календарь

Квашеная капуста — это не просто традиционная закуска, а настоящий кладезь пользы. В ней всего 23 калории на 100 граммов, поэтому она идеально подходит тем, кто следит за фигурой. При этом продукт богат кальцием, магнием, железом и витаминами, а процесс брожения насыщает его пробиотиками, укрепляющими иммунитет и поддерживающими здоровье кишечника.

Когда лучше квасить капусту?

Опытные хозяйки уверены: для приготовления вкусной и хрустящей капусты важны не только ингредиенты, но и настроение. Считается, что раздражённость или грусть могут "передаться" блюду, сделав его горьким и неприятным. В то же время хорошее расположение духа придаёт закуске особый вкус.

Наиболее удачными днями недели для закваски считаются:

  • понедельник,
  • вторник,
  • четверг,
  • воскресенье.

Лунный календарь и капуста

Согласно народным приметам, лучше всего квасить капусту на 5-6-й день после новолуния, в период растущей Луны. С 10-го по 24-е число месяца продукт получается особенно удачным.

Значение имеет и знак зодиака: капуста лучше всего ферментируется, когда Луна проходит через Телец, Скорпион, Козерог или Овен.

А вот в дни новолуния, полнолуния и на убывающей Луне лучше не заниматься заготовками — результат может быть неудачным.

Сколько соли и сахара нужно?

Чтобы квашеная капуста получилась сочной и ароматной, на каждый килограмм свежего овоща берут около 25 граммов соли — это примерно столовая ложка без горки. Сахар же можно добавлять по вкусу: он не является обязательным ингредиентом, но придаёт закуске лёгкую сладость.

Как вырастить раннюю капусту осенью?

Для получения хорошего урожая стоит заранее позаботиться о земле: после уборки урожая почву рыхлят и вносят перегной — по три ведра на грядку. Это улучшает структуру и питательность грунта.

Также специалисты рекомендуют применять комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием. Осенние посадки ранней капусты позволяют не только разнообразить меню, но и рационально использовать пространство на огороде.

