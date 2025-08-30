Утром капуста одна, вечером — совсем другая: секрет удачной закваски
Квашеная капуста — это не просто традиционная закуска, а настоящий кладезь пользы. В ней всего 23 калории на 100 граммов, поэтому она идеально подходит тем, кто следит за фигурой. При этом продукт богат кальцием, магнием, железом и витаминами, а процесс брожения насыщает его пробиотиками, укрепляющими иммунитет и поддерживающими здоровье кишечника.
Когда лучше квасить капусту?
Опытные хозяйки уверены: для приготовления вкусной и хрустящей капусты важны не только ингредиенты, но и настроение. Считается, что раздражённость или грусть могут "передаться" блюду, сделав его горьким и неприятным. В то же время хорошее расположение духа придаёт закуске особый вкус.
Наиболее удачными днями недели для закваски считаются:
- понедельник,
- вторник,
- четверг,
- воскресенье.
Лунный календарь и капуста
Согласно народным приметам, лучше всего квасить капусту на 5-6-й день после новолуния, в период растущей Луны. С 10-го по 24-е число месяца продукт получается особенно удачным.
Значение имеет и знак зодиака: капуста лучше всего ферментируется, когда Луна проходит через Телец, Скорпион, Козерог или Овен.
А вот в дни новолуния, полнолуния и на убывающей Луне лучше не заниматься заготовками — результат может быть неудачным.
Сколько соли и сахара нужно?
Чтобы квашеная капуста получилась сочной и ароматной, на каждый килограмм свежего овоща берут около 25 граммов соли — это примерно столовая ложка без горки. Сахар же можно добавлять по вкусу: он не является обязательным ингредиентом, но придаёт закуске лёгкую сладость.
Как вырастить раннюю капусту осенью?
Для получения хорошего урожая стоит заранее позаботиться о земле: после уборки урожая почву рыхлят и вносят перегной — по три ведра на грядку. Это улучшает структуру и питательность грунта.
Также специалисты рекомендуют применять комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием. Осенние посадки ранней капусты позволяют не только разнообразить меню, но и рационально использовать пространство на огороде.
