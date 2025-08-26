Не вижу морщин: как три ложки в неделю этого блюда включают обратный отсчёт старения
Квашеная капуста — это не просто традиционное блюдо, но и мощный инструмент для поддержания здоровья и замедления процессов старения. Об этом рассказала Мария Жарова, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Пироговского университета.
Специалист подчеркивает уникальные свойства квашеной капусты, связанные с процессом ферментации и содержанием полезных веществ, и призывает к умеренному потреблению этого продукта.
Ферментированный продукт: хорошие бактерии и насыщение микробиома кишечника
"Квашеная капуста — это ферментированный продукт. В процессе ферментации в ней образуются хорошие бактерии. Поэтому, съедая их, мы насыщаем свой микробиом кишечника. Это приводит к уменьшению воспаления и стимуляции иммунной системы — она лучше защищает нас от вирусов" — говорит врач.
Ферментация квашеной капусты приводит к образованию полезных бактерий, которые оказывают благотворное влияние на микрофлору кишечника и иммунную систему.
Квашеная капуста содержит множество полезных веществ. Индол-3-карбинол, присутствующий в ней, обладает детоксикационными и противовоспалительными свойствами, что способствует замедлению старения.
Хотя точные дозировки индол-3-карбинола пока не определены, его регулярное потребление в составе капусты приносит пользу организму. Индол-3-карбинол является мощным антиоксидантом, способствующим детоксикации организма и замедлению процессов старения.
Клетчатка: пища для бактерий, выведение холестерина и поддержание здоровья
Клетчатка в квашеной капусте служит пищей для полезных бактерий кишечника, выводит, излишки холестерина и глюкозы. Рекомендуется употреблять пять порций клетчатки в день, чтобы поддерживать здоровье пищеварительной системы и замедлять старение. Клетчатка играет важную роль в поддержании здоровья пищеварительной системы и способствует выведению вредных веществ из организма.
Квашеная капуста также богата витамином С, который является мощным антиоксидантом, стимулирует выработку коллагена и поддерживает иммунную систему. Витамин К, содержащийся в капусте, необходим для нормальной свёртываемости крови и предотвращения кровотечений. Витамины С и К являются важными элементами для поддержания иммунитета, здоровья кожи и нормальной работы организма.
Соль и уксус: гипертония, заболевания почек и ограничение потребления
Несмотря на все преимущества, квашеную капусту не стоит употреблять бесконтрольно из-за содержания соли и уксуса. Людям с гипертонией, заболеваниями почек и другими хроническими недугами рекомендуется ограничиться 3-4 чайными ложками или одной порцией салата в неделю. Ограничение потребления квашеной капусты необходимо для людей с определенными заболеваниями из-за содержания соли и уксуса.
Для тех, кто готовит капусту дома, можно уменьшить количество соли и сахара, а покупную капусту лучше промыть водой. Домашнее приготовление квашеной капусты позволяет контролировать количество соли и сахара и снизить их содержание в продукте.
Уксус и маринованная капуста: снижение полезных свойств и негативное влияние на микробиом
Важно помнить, что наличие уксуса в составе капусты говорит о том, что она не квашеная, а маринованная, что снижает её полезные свойства. Уксус убивает полезные бактерии и может негативно влиять на кишечный микробиом. При покупке квашеной капусты следует обращать внимание на состав продукта и избегать маринованной капусты с уксусом.
Мария Жарова, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Пироговского университета, дает рекомендации по умеренному потреблению и приготовлению квашеной капусты для поддержания здоровья и укрепления иммунитета.
Интересные факты о квашеной капусте
Квашеная капуста является традиционным блюдом во многих странах мира.
Квашеная капуста содержит больше витамина С, чем свежая капуста.
Квашеная капуста является пробиотиком и способствует улучшению пищеварения.
В заключение, квашеная капуста является ценным продуктом питания, обладающим множеством полезных свойств. Умеренное потребление квашеной капусты, приготовленной без уксуса и с ограниченным содержанием соли, может способствовать поддержанию здоровья, укреплению иммунитета и замедлению процессов старения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru