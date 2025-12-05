Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Капуста с клюквой и морковью
Капуста с клюквой и морковью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:16

Вот что делает привычная квашеная капуста с кожей и энергией — многие не догадывались

Квашеная капуста улучшает метаболизм и состояние кожи у женщин — эндокринолог Янг

Кислая хрустящая закуска, знакомая многим с детства, неожиданно становится элементом рациона, который специалисты всё чаще связывают с устойчивостью организма к стрессам и сезонным инфекциям. Именно так её значение для женского здоровья описала эндокринолог Екатерина Янг, об этом она рассказала в своём Telegram-канале. Врач выделила несколько причин, по которым ферментированный продукт способен влиять на общее самочувствие.

Поддержка иммунитета и снижение воспаления

По наблюдениям Янг, квашеная капуста оказывает выраженное воздействие на состояние иммунной системы. Она подчёркивает, что регулярное употребление ферментированных овощей помогает организму эффективнее реагировать на внешние раздражители, а также снижает уровень воспалительных процессов. Такой эффект, по словам специалистки, связан с особенностями брожения, которое усиливает биодоступность питательных веществ.

Кроме того, продукт остается одним из самых доступных источников натуральных пробиотиков. Они способствуют поддержанию микробиома, от которого во многом зависит способность организма восстанавливаться после болезней и сохранять устойчивость к нагрузкам. Для женщин эта особенность особенно важна, так как колебания гормонального фона часто отражаются на иммунной реакции.

Влияние на кожу, волосы и сосуды

Вторая причина, на которую обратила внимание эндокринолог, связана с состоянием кожи и производных тканей. Она отмечает, что ферментированная капуста способствует более ровному тону кожи и повышению её эластичности. Такой эффект формируется за счёт витаминов и органических кислот, образующихся в процессе брожения.

Отмечается и возможная польза для сосудистой системы. Улучшение микроциркуляции часто сопровождается укреплением стенок сосудов, что отражается и на внешнем виде, и на ощущении бодрости. Комплексное действие продукта делает его частью рациона, который может поддерживать внешний вид без дополнительных добавок.

Энергия, метаболизм и контроль веса

По словам Янг, ферментированные овощи помогают ускорять обменные процессы. Это проявляется в повышении уровня энергии и способности организма эффективнее расходовать полученные калории. Такой эффект особенно заметен при умеренной физической активности и стабильном режиме питания.

Эндокринолог отмечает, что продукт может быть полезен в программах контроля веса. Благодаря низкой калорийности и насыщению клетчаткой квашеная капуста помогает ощущать сытость без перегрузки организма. Она остаётся частью традиционного рациона, но получает новое объяснение с точки зрения метаболической поддержки.

Роль в гормональном балансе

Специалистка подчёркивает, что влияние ферментированных продуктов выходит за рамки пищеварения и касается гормональных процессов. Регулярное употребление капусты может поддерживать естественные механизмы регуляции гормонов, что особенно значимо при колебаниях, связанных с циклом или стрессом. На этом фоне организм легче поддерживает стабильность обменных процессов и эмоциональное состояние.

Янг рекомендует вводить продукт постепенно.

"Начинайте с одной-двух столовых ложек в день, постепенно увеличивая до трех-пяти. Лучше употреблять в начале приема пищи", — объяснила эндокринолог Екатерина Янг. Такой подход позволяет адаптировать пищеварительную систему и получить максимум пользы от ферментированного продукта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экстракт водорослей укрепил кожу после маски Clark’s Botanicals — косметологи сегодня в 20:10
Один ингредиент из Альп творит с кожей то, чего не смогли сотни кремов

Белая глина, альпийские растения и двухлетние разработки: Clark’s Botanicals Intense Radiance Mask обещает мгновенное сияние кожи — и действительно его дарит

Читать полностью » Дыхательные ритуалы снижают стресс в праздничный период — Femina сегодня в 18:17
Предновогодний стресс теряет власть: ритуалы голубых зон превращают декабрь в тихую гавань

Праздничный сезон приносит не только радость, но и скрытое напряжение. Семь практик, вдохновлённых голубыми зонами, помогут пройти конец года спокойнее.

Читать полностью » Включение полезных жиров и углеводов в рацион важно для баланса — врач Соломатина сегодня в 17:10
Съедаю эти овощи в любое время — и фигура в норме: как они помогают держать вес под контролем

Как правильно питаться, чтобы не набрать лишний вес? Диетолог Елена Соломатина объяснила, какие продукты можно есть в больших количествах и как сбалансировать рацион.

Читать полностью » Кишечник вырабатывает серотонин и влияет на эмоциональную стабильность — диетолог сегодня в 16:57
Сменила питание — и тревожность ушла: не думала, что всё дело в микробиоме кишечника

Как питание влияет на настроение? Эксперты объясняют, почему разнообразная растительная пища и ферментированные продукты помогают поддерживать микробиом и улучшать самочувствие.

Читать полностью » Ученые впервые увидели процесс заражения вирусом гриппа в реальном времени — Доктор Питер сегодня в 16:33
Грипп под микроскопом: как новый метод микроскопии открыл секреты вирусного заражения

Ученые впервые смогли наблюдать, как вирусы гриппа заражают клетки в реальном времени, открыв новые возможности для борьбы с инфекцией.

Читать полностью » Сомнолог Валерия Бонадыкова рекомендует приложения для улучшения сна — Доктор Питер сегодня в 16:33
Сон под контролем: как приложения и гаджеты могут помочь вам победить бессонницу и улучшить здоровье

Как бороться с бессонницей и стрессом с помощью смартфона? Рассмотрены лучшие приложения, которые помогут улучшить качество сна и настроить организм на отдых.

Читать полностью » Максим Копылов: имплантация зубов безопасна даже для онкологических пациентов сегодня в 16:33
Как имплантаты спасают улыбку, а не здоровье: развеиваем мифы о возможных рисках для онкологических пациентов

Статья разбивает миф о том, что зубные имплантаты могут вызывать рак, и объясняет, когда онкобольным можно ставить импланты, а когда стоит подождать.

Читать полностью » Пародонтоз можно только приостановить, но не обратить вспять — стоматолог Ахмурзаев сегодня в 15:04
Пародонтоз рушит десны, но есть способ держать его под контролем — не ждите, пока будет поздно

Как замедлить развитие пародонтоза? Стоматолог Юнус Ахмурзаев рассказал о важности гигиены и профилактики для предотвращения дальнейших осложнений.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Музыка снижает чувство усталости во время тренировки — Ник Паркинсон
Авто и мото
Кожаная обивка чувствительна к агрессивным средствам и неправильному уходу — Авто Mail
Туризм
Лесная сауна в Шумяце предлагает уникальный опыт релаксации и восстановления — TASR
Еда
Жители Барселоны подают шоколад с чуррос на завтрак — cantina.protothema.gr
Спорт и фитнес
Ученые подтвердили эффективность дроп-сетов для гипертрофии мышц — Fit Seven
Питомцы
Лабрадоры и овчарки чаще страдают от тревоги разлуки — Vetissimo.fr
Садоводство
Ароматный раствор усиливает защитное действие мяты от грызунов — Сад и огород
Наука
Лазерная система передала стабильный сигнал при высокой точности наведения — Journal du Geek
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet