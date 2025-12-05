Вот что делает привычная квашеная капуста с кожей и энергией — многие не догадывались

Кислая хрустящая закуска, знакомая многим с детства, неожиданно становится элементом рациона, который специалисты всё чаще связывают с устойчивостью организма к стрессам и сезонным инфекциям. Именно так её значение для женского здоровья описала эндокринолог Екатерина Янг, об этом она рассказала в своём Telegram-канале. Врач выделила несколько причин, по которым ферментированный продукт способен влиять на общее самочувствие.

Поддержка иммунитета и снижение воспаления

По наблюдениям Янг, квашеная капуста оказывает выраженное воздействие на состояние иммунной системы. Она подчёркивает, что регулярное употребление ферментированных овощей помогает организму эффективнее реагировать на внешние раздражители, а также снижает уровень воспалительных процессов. Такой эффект, по словам специалистки, связан с особенностями брожения, которое усиливает биодоступность питательных веществ.

Кроме того, продукт остается одним из самых доступных источников натуральных пробиотиков. Они способствуют поддержанию микробиома, от которого во многом зависит способность организма восстанавливаться после болезней и сохранять устойчивость к нагрузкам. Для женщин эта особенность особенно важна, так как колебания гормонального фона часто отражаются на иммунной реакции.

Влияние на кожу, волосы и сосуды

Вторая причина, на которую обратила внимание эндокринолог, связана с состоянием кожи и производных тканей. Она отмечает, что ферментированная капуста способствует более ровному тону кожи и повышению её эластичности. Такой эффект формируется за счёт витаминов и органических кислот, образующихся в процессе брожения.

Отмечается и возможная польза для сосудистой системы. Улучшение микроциркуляции часто сопровождается укреплением стенок сосудов, что отражается и на внешнем виде, и на ощущении бодрости. Комплексное действие продукта делает его частью рациона, который может поддерживать внешний вид без дополнительных добавок.

Энергия, метаболизм и контроль веса

По словам Янг, ферментированные овощи помогают ускорять обменные процессы. Это проявляется в повышении уровня энергии и способности организма эффективнее расходовать полученные калории. Такой эффект особенно заметен при умеренной физической активности и стабильном режиме питания.

Эндокринолог отмечает, что продукт может быть полезен в программах контроля веса. Благодаря низкой калорийности и насыщению клетчаткой квашеная капуста помогает ощущать сытость без перегрузки организма. Она остаётся частью традиционного рациона, но получает новое объяснение с точки зрения метаболической поддержки.

Роль в гормональном балансе

Специалистка подчёркивает, что влияние ферментированных продуктов выходит за рамки пищеварения и касается гормональных процессов. Регулярное употребление капусты может поддерживать естественные механизмы регуляции гормонов, что особенно значимо при колебаниях, связанных с циклом или стрессом. На этом фоне организм легче поддерживает стабильность обменных процессов и эмоциональное состояние.

Янг рекомендует вводить продукт постепенно.