Самый быстрый способ заквасить яблоки: всего 5 минут на подготовку — а вкус будто из деревни

Мочёные и квашеные яблоки издавна считались особым лакомством на русском столе. Они сочетают в себе сладость, лёгкую кислинку и едва уловимый хлебный привкус. При раскусывании такие яблоки словно слегка "шипят" и тают во рту, напоминая квас или сидр.

Главное достоинство этой закуски — её польза для организма. Ферментированные фрукты нормализуют работу кишечника, улучшают пищеварение и ускоряют обмен веществ. При этом они сохраняют богатый набор витаминов и микроэлементов, необходимых в холодное время года.

Маринованные яблоки в банке

Для приготовления классического варианта подойдут мелкие кисло-сладкие плоды поздних сортов. Важно, чтобы кожура оставалась целой, без трещин.

Рецепт на трёхлитровую банку:

1,5 кг яблок,

1,5 л воды,

3 ст. ложки сахара,

1 ст. ложка мёда,

1 ст. ложка соли.

Фрукты плотно уложите в банку. В холодной воде растворите сахар, соль и мёд, затем залейте смесью яблоки. Горлышко накройте тройным слоем марли.

Банку оставляют в прохладном месте на месяц. В процессе брожения жидкость может испаряться — её нужно подливать. После готовности банку можно закрыть крышкой и убрать в холодильник или погреб.

Классический деревенский способ

Если вы хотите получить насыщенный вкус и традиционный аромат, лучше воспользоваться старинным методом. Для этого нужна большая ёмкость — бочка, ведро или десятилитровая банка.

Необходимые продукты:

5-7 кг яблок,

5 листьев смородины или вишни,

200 г ржаной муки или 0,5 кг сахара,

2-3 ст. ложки соли,

10 л воды.

На дно ёмкости кладут листья, затем яблоки. Далее выбирают тип закваски: сладкую (сахар + соль в кипячёной воде) или ржаную (мука + соль в воде). Фрукты заливают подготовленной жидкостью и накрывают крышкой меньшего размера, сверху устанавливают груз.

Закуска готовится не менее месяца. Если вода убывает, её подливают. Интересно, что можно приготовить яблоки сразу обоими способами — результат приятно удивит.

Самый быстрый рецепт

Тем, кто ценит время, подойдёт экспресс-вариант.

Ингредиенты:

2 кг яблок,

1 л холодной воды,

3 ст. ложки сахара,

2 ст. ложки соли,

лавровый лист,

сушёная гвоздика.

Фрукты заливаются смесью, банка закрывается крышкой и тщательно встряхивается. Всего несколько минут — и заготовка отправляется на брожение. Несмотря на скорость приготовления, яблоки будут готовы не раньше, чем через 30 дней.