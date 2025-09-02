Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Самый быстрый способ заквасить яблоки: всего 5 минут на подготовку — а вкус будто из деревни

Рецепт мочёных яблок в банке: классический способ приготовления

Мочёные и квашеные яблоки издавна считались особым лакомством на русском столе. Они сочетают в себе сладость, лёгкую кислинку и едва уловимый хлебный привкус. При раскусывании такие яблоки словно слегка "шипят" и тают во рту, напоминая квас или сидр.

Главное достоинство этой закуски — её польза для организма. Ферментированные фрукты нормализуют работу кишечника, улучшают пищеварение и ускоряют обмен веществ. При этом они сохраняют богатый набор витаминов и микроэлементов, необходимых в холодное время года.

Маринованные яблоки в банке

Для приготовления классического варианта подойдут мелкие кисло-сладкие плоды поздних сортов. Важно, чтобы кожура оставалась целой, без трещин.

Рецепт на трёхлитровую банку:

  • 1,5 кг яблок,
  • 1,5 л воды,
  • 3 ст. ложки сахара,
  • 1 ст. ложка мёда,
  • 1 ст. ложка соли.

Фрукты плотно уложите в банку. В холодной воде растворите сахар, соль и мёд, затем залейте смесью яблоки. Горлышко накройте тройным слоем марли.

Банку оставляют в прохладном месте на месяц. В процессе брожения жидкость может испаряться — её нужно подливать. После готовности банку можно закрыть крышкой и убрать в холодильник или погреб.

Классический деревенский способ

Если вы хотите получить насыщенный вкус и традиционный аромат, лучше воспользоваться старинным методом. Для этого нужна большая ёмкость — бочка, ведро или десятилитровая банка.

Необходимые продукты:

  • 5-7 кг яблок,
  • 5 листьев смородины или вишни,
  • 200 г ржаной муки или 0,5 кг сахара,
  • 2-3 ст. ложки соли,
  • 10 л воды.

На дно ёмкости кладут листья, затем яблоки. Далее выбирают тип закваски: сладкую (сахар + соль в кипячёной воде) или ржаную (мука + соль в воде). Фрукты заливают подготовленной жидкостью и накрывают крышкой меньшего размера, сверху устанавливают груз.

Закуска готовится не менее месяца. Если вода убывает, её подливают. Интересно, что можно приготовить яблоки сразу обоими способами — результат приятно удивит.

Самый быстрый рецепт

Тем, кто ценит время, подойдёт экспресс-вариант.

Ингредиенты:

  • 2 кг яблок,
  • 1 л холодной воды,
  • 3 ст. ложки сахара,
  • 2 ст. ложки соли,
  • лавровый лист,
  • сушёная гвоздика.

Фрукты заливаются смесью, банка закрывается крышкой и тщательно встряхивается. Всего несколько минут — и заготовка отправляется на брожение. Несмотря на скорость приготовления, яблоки будут готовы не раньше, чем через 30 дней.

Рецепт салата с блинами и курицей сегодня в 2:54

Курица и блины: салат, который удивит даже гурманов эмоциями вкуса

Откройте для себя необычное сочетание вкусов в салате с блинами и курицей! Легкий в приготовлении, он станет звездой вашего праздничного стола и порадует близких свежестью и нежностью.

Читать полностью » Врачи назвали продукты, которые помогают пожилым людям сохранять энергию и здоровье вчера в 23:13

Продукты, которые поддержат кости, сердце и мозг после 65

С возрастом энергии становится меньше, но правильные продукты помогают её вернуть. Учёные выделили четыре продукта, которые стоит включать в рацион.

Читать полностью » Учёные из Тегеранского университета: две горсти этого ореха в день уменьшают повреждения от свободных радикалов вчера в 23:04

Две горсти этих орехов в день снижают повреждения клеток

Миндаль признан самым полезным орехом. Учёные доказали: две горсти в день помогают защитить клетки от повреждения и снизить уровень оксидативного стресса.

Читать полностью » Диетолог Гинзбург назвал полезные свойства ежевики и ограничения в её употреблении вчера в 23:01

Любимая сладость, которая оборачивается болью: когда ежевика становится врагом желудка

Ежевика укрепляет иммунитет и полезна для сердца, но при гастрите и язве может навредить. Диетолог объяснил, кому стоит есть её осторожно.

Читать полностью » Эксперты: сладкая газировка не может заменить квас или кефир в традиционной окрошке вчера в 22:29

Чем квас и кефир лучше газировки: настоящая ценность классической окрошки

Иностранцы заменили квас и кефир в окрошке на колу. Получился странный эксперимент: вкус несбалансированный, пользы никакой, зато сахара предостаточно.

Читать полностью » Исследование: замороженные овощи и фрукты сохраняют больше витаминов, чем свежие после хранения вчера в 22:03

Свежие овощи могут уступать заморозке по пользе — неожиданный поворот

Свежие овощи и фрукты не всегда полезнее замороженных. Учёные показали: при правильной заморозке продукты сохраняют витамины и антиоксиданты на месяцы вперёд.

Читать полностью » Исследования показали: рыба в рационе замедляет когнитивный спад и снижает риск деменции вчера в 21:57

Рыба дважды в неделю: привычка, которая защищает сердце и мозг

Учёные назвали семь веских причин включить рыбу в рацион. От сердца и мозга до сна и психики — регулярные порции приносят организму комплексную пользу.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Кашух назвала самые полезные способы заготовки помидоров вчера в 21:16

Секрет зимнего здоровья: всё решает то, как вы закатали помидоры

Гастроэнтеролог назвала 5 лучших способов заготовки томатов: от консервации и заморозки до мочения. Узнайте, какой метод сохраняет максимум пользы.

Читать полностью »

