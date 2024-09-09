Удивительный феномен в прибрежной области Гренландии замедляет таяние ледников

Издание The Guardian, выпустило эксклюзивный материал об экспедиции, проведенной вблизи Гренландии. Исследователи техасского университета отправили подводную субмарину к берегам Гренландии, чтобы изучить водовороты в прибрежной области острова. Их открытие может стать ключом к замедлению таяния ледников.

Гренландия находится под пристальным взором учёных со всего мира — они опасаются, что уровень моря поднимется в результате активного таяния ледников. Августовская экспедиция под руководством профессора Джинни Катании заключалась в том, чтобы подобраться максимально близко к леднику на берегу Гренландии. Они осуществили это с помощью многомиллионной подводной субмарины, которая управлялась дистанционно.

Провернуть данную авантюру было особенно сложной задачей. У западных берегов Гренландии расположены водовороты, которые поднимают отложения и грязь с берегов и дна, снижая видимость до минимума. Собрав данный материал и предварительно проанализировав его, экспедиция пришла к выводу: поднятые водоворотами отложения служат барьером для теплых океанских вод, соответственно, замедляя таяние ледников.

Бенджамин Кейслинг, специалист по изучению ледников даёт изданию The Guardian комментарий:

"У нас было предположение построить барьеры у берегов Гренландии, которые могут замедлить таяние ледников. Эти отложения, которые мы обнаружили, могут послужить нам в этом деле".

Однако, это не является ультимативным решением проблемы глобального затопления. По мнению Джинни Катании, командира экспедиции, это лишь временное решение, и нужно готовится к худшему:

"Барьеры, которые могут быть искусственно созданы из недавно обнаруженных отложений могут выиграть немного времени. Нам действительно нужно планировать затопление береговых линий, потому что оно приближается и мы не знаем, когда. И, конечно, нам нужно ответить на этот вопрос [как можно скорее]. Но у нас мало планов для многих береговых линий, особенно во многих небогатых странах, которые будут полностью затоплены".

Нам остаётся лишь поддерживать труды смелых учёных, которые беспокоятся о будущем планеты, о нашем будущем. И понимать, что затопление большой площади материков не выдумки и не страшилки, а сложная задача, которую нужно решать общими усилиями. И самый минимум, который может сделать каждый — это не оставаться равнодушным к будущему нашей планеты.

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