Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:09

Эти цвета работают лучше талисманов: секреты фэншуй для современной квартиры

Золотой цвет в интерьере считается символом богатства и удачи — консультант фэншуй

Гармония пространства во многом зависит от того, какие цвета присутствуют в интерьере. В философии фэншуй каждому оттенку приписывается особая энергия, влияющая на атмосферу дома и жизнь его обитателей. Некоторые цвета способны привлекать удачу, богатство и внутреннее спокойствие, если использовать их правильно и в нужных сочетаниях.

Сила синего: энергия воды и движения

Тёмно-синий символизирует водную стихию и ассоциируется с изобилием, постоянным движением и потоком, подобным морским волнам. В фэншуй этот оттенок считается мощным помощником в вопросах, связанных с финансовой сферой. Однако специалисты предостерегают: чтобы не нарушить баланс, насыщенный синий стоит комбинировать со светлыми тонами — белым или бежевым. Такое сочетание помогает избежать ощущения тяжести и дисгармонии.

Хорошим решением может стать акцентная стена, окрашенная в глубокий синий, либо входная дверь этого цвета. В интерьер тёмно-синий легко добавить с помощью мягкой мебели, декоративных подушек, кресел или даже небольших аксессуаров. Кроме того, синий обладает успокаивающим эффектом, создавая атмосферу стабильности и уюта.

Зелёный: символ природы и процветания

Зелёный цвет традиционно связывают с природой, ростом и обновлением. В фэншуй он олицетворяет спокойствие, развитие и устойчивость, что делает его особенно ценным для привлечения благополучия. Этот оттенок несёт энергию изобилия и гармонии, напоминая о моменте, когда природа находится в расцвете.

Самый органичный способ ввести зелёный в пространство — использовать комнатные растения. Они не только украшают интерьер, но и уравновешивают энергетику помещения, создавая ощущение связи с природой. Подойдут также картины с изображением пейзажей, декоративные элементы с листьями или даже зелёные фрукты в вазе. В спальне зелёный помогает бороться с бессонницей, а на кухне он уравновешивает стихии огня и воды, создавая комфортную атмосферу.

Золото: энергия богатства и удачи

Золотой цвет — один из самых ярких символов достатка. В китайской традиции именно золото веками использовалось для привлечения удачи, успеха и материального процветания. Оно не только подчёркивает статус, но и активизирует положительную энергию в доме.

Интегрировать золотой оттенок в интерьер можно по-разному: с помощью рам для картин, текстиля, штор, обоев с лёгким блеском или декоративных элементов. Особенно удачно золото смотрится в столовой, кухне и прихожей — местах, где сосредоточены точки притока энергии и общения. Именно здесь золотые детали помогают создать атмосферу достатка и гостеприимства.

"Где бы ты ни добавил золото, вложение вернётся тебе многократно", — сказал консультант фэншуй.

Главное правило — избегать излишней роскоши. Важно использовать золотые элементы дозированно, чтобы они выглядели элегантно и гармонично.

Как сочетать оттенки для баланса

При работе с энергиями фэншуй важно не только выбирать подходящий цвет, но и правильно его комбинировать. Синий требует поддержки нейтральных оттенков, зелёный лучше раскрывается рядом с природными материалами — деревом, камнем, льном. А золото создаёт выигрышный контраст с мягкими матовыми поверхностями, добавляя интерьеру глубины.

Такое продуманное использование цвета помогает не только украсить дом, но и привлечь в него спокойствие, процветание и позитивные изменения.

