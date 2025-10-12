Глухие заборы оставят в покое: власти развеяли слухи о новом запрете
Новость о якобы введённом запрете на глухие заборы между дачными участками взбудоражила тысячи садоводов. Сообщения в чатах и Telegram-каналах распространялись со скоростью вируса, вызывая тревогу и негодование. Люди всерьёз опасались, что им придётся демонтировать установленные ограждения, а за невыполнение "нового закона" грозят штрафы. Однако, как выяснилось, эта история — типичный пример искажённой информации, не имеющей под собой реальной правовой базы.
Как появился слух о запрете
Паника началась с публикации в интернете, где юрист дал общие советы по установке заборов между участками. Эту информацию подхватили Telegram-каналы и трактовали её как официальный законопроект. В результате появились десятки сообщений о "введённом запрете" и даже "штрафах до 150 тысяч рублей".
"Ни Земельный кодекс, ни Кодекс об административных правонарушениях не содержат положений о штрафах за глухие заборы", — рассказал представитель думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с Комсомольской правдой.
Таким образом, ни Государственная Дума, ни профильные министерства не принимали никаких новых нормативов, регулирующих тип или материал заборов между соседями.
Что действительно предусматривает закон
Действующих запретов на глухие ограждения не существует. Никакие изменения в Земельный кодекс или КоАП РФ не вносились.
Реальные штрафы, о которых часто упоминают в публикациях, касаются не конструкции забора, а самозахвата земли - то есть случаев, когда ограда выходит за границы участка и захватывает часть соседней территории или общественной земли.
"Штрафы, достигающие полутора процентов от кадастровой стоимости участка, связаны не с типом ограждения, а с незаконным захватом земли", — уточнил представитель Госдумы.
Если забор установлен строго в границах собственности, повода для беспокойства нет.
|Нарушение
|Основание для штрафа
|Размер
|Самовольное расширение границ участка
|Ст. 7.1 КоАП РФ
|1,5% от кадастровой стоимости
|Нарушение межевого плана
|Ст. 60 Земельного кодекса РФ
|По решению суда
|Установка забора на чужой земле
|По заявлению соседа
|Перенос или демонтаж по решению суда
Что на самом деле прописано в строительных нормах
Некоторые СМИ ссылаются на так называемый Свод правил по проектированию и строительству для садоводства, утверждённый в 2019 году. Он действительно содержит рекомендации по установке ограждений между соседями, но не имеет обязательной силы.
"В документе рекомендуется устанавливать между соседними участками сетчатые заборы высотой от 1,2 до 1,8 метра, а глухие ограждения — по периметру садоводства, со стороны улиц и проездов", — уточняют специалисты.
Главное слово здесь — рекомендуется. Нарушение этих норм не влечёт никаких санкций.
Почему нормы о прозрачных заборах появились
Рекомендации о "прозрачности" ограждений появились для того, чтобы соседи не затеняли участки друг друга. В некоторых случаях высокий глухой забор мешает солнечному освещению грядок и вызывает конфликты между собственниками.
Однако подобные разногласия решаются в частном порядке, чаще через собрания СНТ или суд, а не с помощью административных штрафов.
Советы шаг за шагом: как установить забор без проблем
-
Проверьте границы участка. Уточните данные в кадастровом паспорте и при необходимости вызовите геодезиста.
-
Согласуйте установку с соседями. Даже если планируете сетчатое ограждение, устное согласие предотвратит возможные споры.
-
Выбирайте подходящие материалы. Для межевых заборов — сетка-рабица, профнастил, декоративные панели.
-
Не выходите за границы. Даже несколько сантиметров за предел участка могут вызвать претензии.
-
Храните документы. Чеки, договоры и схемы пригодятся при спорах.
FAQ
Можно ли ставить сплошной забор между участками?
Да, если он расположен в границах участка и согласован с соседями.
Должен ли забор быть прозрачным?
Нет, это лишь рекомендация из строительных правил, не обязательная к исполнению.
Будут ли штрафы за глухой забор?
Нет, административных наказаний не предусмотрено.
Могут ли обязать снести забор?
Только если он заходит на чужую территорию или нарушает границы участка.
Как избежать споров с соседями?
Обговаривайте все работы заранее, фиксируйте договорённости письменно.
