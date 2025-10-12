Глухие заборы оставят в покое: власти развеяли слухи о новом запрете

Новость о якобы введённом запрете на глухие заборы между дачными участками взбудоражила тысячи садоводов. Сообщения в чатах и Telegram-каналах распространялись со скоростью вируса, вызывая тревогу и негодование. Люди всерьёз опасались, что им придётся демонтировать установленные ограждения, а за невыполнение "нового закона" грозят штрафы. Однако, как выяснилось, эта история — типичный пример искажённой информации, не имеющей под собой реальной правовой базы.

Как появился слух о запрете

Паника началась с публикации в интернете, где юрист дал общие советы по установке заборов между участками. Эту информацию подхватили Telegram-каналы и трактовали её как официальный законопроект. В результате появились десятки сообщений о "введённом запрете" и даже "штрафах до 150 тысяч рублей".

"Ни Земельный кодекс, ни Кодекс об административных правонарушениях не содержат положений о штрафах за глухие заборы", — рассказал представитель думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с Комсомольской правдой.

Таким образом, ни Государственная Дума, ни профильные министерства не принимали никаких новых нормативов, регулирующих тип или материал заборов между соседями.

Что действительно предусматривает закон

Действующих запретов на глухие ограждения не существует. Никакие изменения в Земельный кодекс или КоАП РФ не вносились.

Реальные штрафы, о которых часто упоминают в публикациях, касаются не конструкции забора, а самозахвата земли - то есть случаев, когда ограда выходит за границы участка и захватывает часть соседней территории или общественной земли.

"Штрафы, достигающие полутора процентов от кадастровой стоимости участка, связаны не с типом ограждения, а с незаконным захватом земли", — уточнил представитель Госдумы.

Если забор установлен строго в границах собственности, повода для беспокойства нет.