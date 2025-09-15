Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Забор в частном секторе
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:41

Снег и лёд рушат заборы быстрее урагана: чем рискуют жители Татарстана

Жители Татарстана предупредили о риске деформации заборов от снега и ветра зимой

Когда в Татарстане наступают первые устойчивые морозы, а синоптики начинают предупреждать о снегопадах, многие хозяева задумываются о том, как переживёт зиму их забор. Сильные ветра, тяжёлые сугробы и наледь способны деформировать даже прочные конструкции. Поэтому подготовка ограждения к зимнему сезону — не прихоть, а необходимость, особенно в условиях климата Республики Татарстан.

Основные угрозы для заборов зимой

Снегопады и метели часто сопровождаются резким перепадом температур. Влага попадает в микротрещины, замерзает и расширяется — это приводит к расслоению материала. Металлические секции могут покрываться ржавчиной, деревянные — трескаться и гнить. Каменные столбы иногда выдавливает из земли из-за промерзания грунта.

Кроме того, большое количество снега создаёт серьёзную нагрузку. Заборы из профнастила и сетки-рабицы нередко гнёт под тяжестью сугробов и наледи.

Проверка состояния забора

Перед тем как усиливать конструкцию, важно провести тщательный осмотр:

  1. Проверить целостность столбов и креплений.

  2. Убедиться, что нижняя часть забора не подгнила и не проржавела.

  3. Осмотреть места сварки и соединения секций.

Жители Татарстана часто сталкиваются с тем, что заборы, установленные без бетонного основания, начинают "гулять" уже после первых сильных снегопадов.

Способы укрепления

Есть несколько доступных способов повысить устойчивость забора перед зимой:

  • Усилить столбы дополнительными подпорками.
  • Проверить и подтянуть болтовые соединения.
  • Обработать металл антикоррозийными составами.
  • Для деревянных элементов использовать пропитку против влаги и грибка.
  • Установить защитные планки или козырьки, чтобы снег не скапливался на верхних кромках.

Местные мастера отмечают, что особое внимание стоит уделить угловым столбам — именно на них приходится основная нагрузка от ветра и сугробов.

Что делать с воротами и калиткой

Подвижные элементы — самая уязвимая часть конструкции. Зимой калитки и ворота могут "заклинить" из-за перекоса. Чтобы этого избежать, петли смазывают морозостойкой смазкой, а створки проверяют на лёгкость хода.

Комментарий жителя Татарстана

"Мы каждый год в октябре ставим дополнительные укосины на угловые столбы и обрабатываем дерево антисептиком. После этого забор спокойно стоит всю зиму", — сказал житель Набережных Челнов Рустам Хасанов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Усиление продлевает срок службы забора Требует времени и сил
Защищает участок от повреждений Иногда нужны расходы на материалы
Повышает устойчивость к ветрам и снегу Не всегда помогает при неправильной установке

Советы шаг за шагом

  1. В октябре проведите полный осмотр забора.

  2. Замените сгнившие или проржавевшие детали.

  3. Обработайте металл антикоррозийной краской, дерево — антисептиком.

  4. Установите дополнительные подпорки, особенно на углах.

  5. Смазкой обработайте петли ворот и калиток.

  6. Очистите территорию у забора от листвы и мусора.

Мифы и правда

  • Миф: "Каменный забор не требует подготовки к зиме".
    Правда: раствор в швах может трескаться при промерзании.
  • Миф: "Дерево держит снег лучше металла".
    Правда: без пропитки дерево быстрее гниёт и ломается.
  • Миф: "Сетка-рабица выдерживает любой снегопад".
    Правда: её легко прогибает и деформирует наледь.

FAQ

Как выбрать антикоррозийную краску для забора?
Подойдут составы с маркировкой "для наружных работ" и морозостойкие варианты.

Сколько стоит укрепить забор перед зимой?
Минимальный комплект материалов (антисептик, краска, подпорки) обойдётся от 2-3 тысяч рублей.

Что лучше: ремонтировать старый забор или ставить новый?
Если столбы целы, выгоднее укрепить существующую конструкцию.

Исторический контекст

В деревнях Татарстана забор всегда считался не только защитой, но и символом хозяйственности. Деревянные ограждения с орнаментами ставили ещё в XIX веке, и каждый хозяин осенью готовил их к зиме: подновлял доски, смазывал ворота, укреплял подпорками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить проржавевшие секции.
    Последствие: в феврале забор может рухнуть.
    Альтернатива: заменить проблемные элементы заранее.
  • Ошибка: не укрепить угловые столбы.
    Последствие: конструкция поведёт под ветром.
    Альтернатива: поставить укосины.
  • Ошибка: игнорировать калитку и ворота.
    Последствие: перекос и заклинивание зимой.
    Альтернатива: смазка и регулировка петель.

А что если…

А что если вовсе не готовить забор к зиме? Тогда снегопады и ледяные дожди Татарстана быстро покажут слабые места. В лучшем случае придётся весной ремонтировать пару досок, в худшем — менять ограждение полностью.

