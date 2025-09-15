Снег и лёд рушат заборы быстрее урагана: чем рискуют жители Татарстана

Когда в Татарстане наступают первые устойчивые морозы, а синоптики начинают предупреждать о снегопадах, многие хозяева задумываются о том, как переживёт зиму их забор. Сильные ветра, тяжёлые сугробы и наледь способны деформировать даже прочные конструкции. Поэтому подготовка ограждения к зимнему сезону — не прихоть, а необходимость, особенно в условиях климата Республики Татарстан.

Основные угрозы для заборов зимой

Снегопады и метели часто сопровождаются резким перепадом температур. Влага попадает в микротрещины, замерзает и расширяется — это приводит к расслоению материала. Металлические секции могут покрываться ржавчиной, деревянные — трескаться и гнить. Каменные столбы иногда выдавливает из земли из-за промерзания грунта.

Кроме того, большое количество снега создаёт серьёзную нагрузку. Заборы из профнастила и сетки-рабицы нередко гнёт под тяжестью сугробов и наледи.

Проверка состояния забора

Перед тем как усиливать конструкцию, важно провести тщательный осмотр:

Проверить целостность столбов и креплений. Убедиться, что нижняя часть забора не подгнила и не проржавела. Осмотреть места сварки и соединения секций.

Жители Татарстана часто сталкиваются с тем, что заборы, установленные без бетонного основания, начинают "гулять" уже после первых сильных снегопадов.

Способы укрепления

Есть несколько доступных способов повысить устойчивость забора перед зимой:

Усилить столбы дополнительными подпорками.

Проверить и подтянуть болтовые соединения.

Обработать металл антикоррозийными составами.

Для деревянных элементов использовать пропитку против влаги и грибка.

Установить защитные планки или козырьки, чтобы снег не скапливался на верхних кромках.

Местные мастера отмечают, что особое внимание стоит уделить угловым столбам — именно на них приходится основная нагрузка от ветра и сугробов.

Что делать с воротами и калиткой

Подвижные элементы — самая уязвимая часть конструкции. Зимой калитки и ворота могут "заклинить" из-за перекоса. Чтобы этого избежать, петли смазывают морозостойкой смазкой, а створки проверяют на лёгкость хода.

Комментарий жителя Татарстана

"Мы каждый год в октябре ставим дополнительные укосины на угловые столбы и обрабатываем дерево антисептиком. После этого забор спокойно стоит всю зиму", — сказал житель Набережных Челнов Рустам Хасанов.

Плюсы и минусы