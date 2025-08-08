Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Забор в частном секторе
Забор в частном секторе
© Designed be Freepik by evening-tao is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:38

Забор раздора? Как житель частного сектора избежал войны с соседями — невероятный финал

Установка забора: как избежать ссор с соседями и найти компромисс

Поставить забор — звучит как банальная задача, но на деле может превратиться в мини-испытание на прочность не только бюджета, но и добрососедских отношений. В этом лично убедился житель частного сектора, решивший установить ограждение по границам своего участка. Историей он поделился в личном блоге "Антон — цветочник" на платформе "Дзен", из которого следует, что даже самая деликатная инициатива требует точного расчёта и психологической гибкости.

"Сначала планировали, потом отложили — и вот дали премию"

Как рассказывает автор, идея поставить забор витала всё лето, но откладывалась по финансовым причинам. Лишь после получения премии на работе появилось ощущение: пора. Участок — не просто огород, а место, где хочется и работать, и отдыхать. Поэтому владельцы отказались от глухого профнастила, выбрав более эстетичный вариант — евроштакетник.

Кроме внешнего вида, немаловажным оказалось и то, что сплошной забор превращал бы небольшой участок в закрытую коробку, нарушая вентиляцию и визуальное пространство. Так решение оформилось окончательно: будет лёгкий, аккуратный забор по всему периметру — 87 метров.

Поиски подрядчика и первая удача

С организацией всё вышло типично: приглашались рабочие по рекомендациям и объявлениям, но те либо срывали сроки, либо не приезжали вовсе. Как отметил автор, "если из-за кого-то приходится тратить время впустую — работать с таким человеком не хочется".

Помог совет отца: несколько лет назад у них ставила забор бригада, которая оставила только положительное впечатление. Контакты сохранились. Мастера приехали в тот же день, всё замерили, озвучили цену, и вот тогда наступил следующий этап — согласование с соседями.

Три соседа, три сценария

С первым соседом граница участка составила 35 метров. После обсуждения вариантов и расчётов стороны сошлись: в этом году устанавливают каркас с опорами, а евроштакетник — позже. Причём сосед не только поддержал идею, но и сам заказал каркас по периметру своего участка у тех же мастеров.

Со вторым соседом договориться оказалось проще всего — всего 17 метров общей границы, согласие было получено сразу же.

Третий сосед, с таким же метражом, как и первый, также принял решение установить каркас в этом году, отложив штакетник на следующий.

Все трое сначала предложили ставить столбы своими силами, взяв в аренду технику. Но, как подчёркивается, у всех — работа, разный график, отсутствие опыта. В итоге решили: "лучше довериться профессионалам".

"Орёл или решка" и лицевая сторона

Один из самых неожиданных моментов — выбор стороны, на которую будет смотреть "лицевая" часть забора. Первый сосед предложил решить это жребием — и проиграл. Автор получил лицевую сторону.

Со вторым соседом пришлось искать компромисс. Когда тот настаивал на "фасаде" со своей стороны, было предложено нестандартное решение:
"А давай если лицевая с моей стороны, то 60% стоимости плачу я, а ты — 40%". Сосед отреагировал с юмором, а на предложение "65 на 35" согласился без возражений. Третий оказался вовсе не против.

Всё прошло идеально? Почти

После завершения работ автор разослал соседям итоговую смету. Все трое рассчитались в течение пары часов, без споров и задержек. Так вопрос, который часто превращается в повод для конфликтов, был решён цивилизованно.

Но не обошлось без нюансов. Уже в финале рассказа упоминается случай, когда сосед первого героя попытался договориться о такой же установке с "задними" соседями. Стороны решили встретиться и решить, на чьей стороне будет лицевая часть. Однако в назначенный день те тихо приехали, установили забор лицевой стороной к себе и ушли. Без обсуждений.

Без конфликта — возможно

История показывает, что даже такой "щекотливый" вопрос, как установка забора по общим границам, можно решить без конфликтов — если договариваться, а не навязывать. Компромиссы, прозрачный расчёт и вовремя сделанное предложение могут сделать и соседей, и границы между ними гораздо дружелюбнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Весна пришла, а теплица пугает — как навести порядок без нервов и надрыва сегодня в 6:42

Теплица выглядит как фильм ужасов? Один день — и она снова как новая

Солнце уже заглядывает в окна, а в вашей теплице хаос? Автор блога “Сад огород цветник” поделился инструкцией, как быстро подготовить теплицу к сезону, даже если осенью вы забыли про уборку. Узнайте, как избежать ошибок, и получить отличный урожай!

Читать полностью » Как продлить летний цвет: 7 растений для августовской посадки сегодня в 6:21

7 жароустойчивых растений, которые сделают ваш сад ярким до холодов

Август – это не конец летнего сезона. Откройте для себя 7 жароустойчивых растений, которые можно сажать и наслаждаться цветением до холодов.

Читать полностью » Как сохранить овощи свежими: секреты правильного хранения сегодня в 5:43

Не выбрасывайте! Эти правила позволят сохранить овощи до лета — удивитесь

Узнайте секреты правильного хранения овощей, чтобы ваш урожай оставался свежим и вкусным всю зиму! Наши советы помогут сохранить витамины и полезные свойства, предотвратить порчу и наслаждаться овощами до самой весны.

Читать полностью » Он превращает сарай в лабораторию, а шланг — в систему полива: чем живёт дачник летом сегодня в 5:42

Когда жарит солнце и комары поют серенады — дачники собираются на секретное торжество

23 июля в России отмечается День Дачника! Узнайте, как дачники празднуют свой профессиональный праздник, какие награды получают и какие забавные истории происходят на дачных участках. Поздравления, тосты и даже сметана для кота – в нашем обзоре!

Читать полностью » От вредителей до здоровья сада: 7 растений для привлечения божьих коровок сегодня в 5:08

Божьи коровки в вашем саду: 7 растений, которые сделают их вашими друзьями

Узнайте о 7 растениях, которые привлекут божьих коровок в ваш сад, обеспечивая его здоровье без применения химии и вредных препаратов.

Читать полностью » Зелёная крыша от венгерского садовода: как не только защитить дом, но и создать экосистему сегодня в 4:03

Как один садовод превратил протекающую крышу в зелёный оазис — вы не поверите, что он использовал

Петер Келеченьи из Венгрии создал уникальную зелёную крышу, объединив экологию и эстетику. Узнайте, как он превратил протекающую крышу в экосистему.

Читать полностью » Как правильно использовать ароматические растения для борьбы с крысами — пять простых шагов сегодня в 3:55

Крысы сбегут с вашего участка: три растительных борца с грызунами, о которых вы не знали

Борьба с крысами не требует химии! Узнайте, как чеснок, лук и лаванда помогут вам вернуть безопасный уют на участок, оберегая ваши растения.

Читать полностью » Не дайте сорнякам и вредителям испортить урожай кукурузы — советы от агрономов сегодня в 2:52

Урожай кукурузы под угрозой: спасите его с помощью этих 4 мощных средств

Узнайте, как максимизировать урожай кукурузы: 4 ключевых средства и своевременная защита от болезней и вредителей, которые не оставят шанса соперникам.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетолог раскрыл секрет полезных пельменей: выбор мяса и способ приготовления
Еда

Торт Орех — классический рецепт с фундуком и бисквитом
Питомцы

Сны кошек: что означают их движения во сне на самом деле
Авто и мото

США и ЕС ввели пошлины на электромобили из Китая в 2024 году — меры против субсидий
Туризм

Сколько на самом деле стоит дайвинг в Египте в 2025
Красота и здоровье

В Твери проведена сложная операция при разрыве пищевода у 71-летнего пациента
Спорт и фитнес

Что нельзя делать после татуировки: спорт, бассейн, загар — данные от тренера и Mayo Clinic
Наука и технологии

Приматы появились в холоде: сенсационное открытие ученых
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru