Забор больше не нужен: хитрость жителей Карелии меняет участок до неузнаваемости
В Карелии дачные и приусадебные участки нередко расположены среди сосновых лесов, у озёр и рек. Здесь сама природа подсказывает: массивные глухие заборы только портят вид и лишают воздух прозрачности. Неудивительно, что всё больше хозяев задумываются — как разделить территорию без заборов, сохранив и уют, и границы?
Зачем отказываться от заборов
Менталитет жителей Карелии тесно связан с природой: здесь ценят открытые пространства и естественный ландшафт. Заборы часто затеняют участок, создают ощущение тесноты, а зимой их нередко повреждает снег и ветер. При этом разделить территорию всё же нужно — чтобы выделить зоны отдыха, огород, сад или игровую площадку для детей.
Естественные перегородки
Лучший способ — использовать саму природу. В Карелии растут ели, сосны, рябины и черёмуха — их можно высадить так, чтобы они образовали зелёную стену. Такие перегородки защищают от ветра и прекрасно вписываются в местный пейзаж.
Декоративные кустарники тоже помогут: спирея, дерен, шиповник или жимолость не только формируют границу, но и радуют цветением и ягодами. Особенно красиво смотрится дерен с красными ветвями на фоне снега — зимой это настоящее украшение сада.
Цветники и миксбордеры
Разделить участок можно с помощью длинных цветников. В Карелии особенно хорошо себя чувствуют астильбы, флоксы, рудбекии, которые создают яркие линии. Миксбордеры (смешанные посадки из многолетников) не только красиво разделяют зону, но и не требуют ежегодных усилий.
Камень и дерево — материалы Карелии
Регион известен своим гранитом и деревянным зодчеством. Поэтому естественные перегородки можно создавать и из подручных материалов:
-
каменные гряды и бордюры из плитняка;
-
невысокие деревянные решётки;
-
декоративные шпалеры для вьющихся растений (хмель, девичий виноград, клематисы).
Такие элементы особенно органично смотрятся на фоне северного пейзажа.
Вода как граница
Если участок рядом с озером или ручьём — сама вода становится естественной границей. Но даже без природного источника можно устроить декоративный пруд или канавку с камнями. Это красиво и практично: вода отводит лишнюю влагу весной.
"Мы живём под Петрозаводском, у нас большой участок с выходом к лесу. Забор решили не ставить: только портит вид. Разделили зону отдыха и огород с помощью кустов смородины и низких хвойников. А вдоль дорожки сделали каменную гряду с цветами. Получилось красиво и удобно: видно, где какая зона, и при этом участок остаётся открытым", — рассказывает дачник Николай Кузнецов.
Как разделить зоны
-
Зона отдыха. Можно выделить её настилом из дерева, окружить лавандами или хвойниками.
-
Детская площадка. Хорошо подходит живой кустарниковый бордюр, который видно из дома.
-
Сад или огород. Отделяется цветником, каменной грядой или шпалерой с вьющимися растениями.
-
Хозяйственная часть. Её можно скрыть за живой изгородью из ели или дерена.
В Карелии отказ от заборов — это не только красиво, но и практично. Естественные перегородки из растений, камня и дерева гармонично вписываются в северный ландшафт, создают уют и разделяют пространство без ощущения замкнутости. А ухаживать за таким садом проще, чем за глухим забором, который требует постоянного ремонта.
