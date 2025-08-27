Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Евгений Катышев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:49

Забор больше не нужен: хитрость жителей Карелии меняет участок до неузнаваемости

В Карелии дачники всё чаще отказываются от глухих заборов в пользу естественных перегородок

В Карелии дачные и приусадебные участки нередко расположены среди сосновых лесов, у озёр и рек. Здесь сама природа подсказывает: массивные глухие заборы только портят вид и лишают воздух прозрачности. Неудивительно, что всё больше хозяев задумываются — как разделить территорию без заборов, сохранив и уют, и границы?

Зачем отказываться от заборов

Менталитет жителей Карелии тесно связан с природой: здесь ценят открытые пространства и естественный ландшафт. Заборы часто затеняют участок, создают ощущение тесноты, а зимой их нередко повреждает снег и ветер. При этом разделить территорию всё же нужно — чтобы выделить зоны отдыха, огород, сад или игровую площадку для детей.

Естественные перегородки

Лучший способ — использовать саму природу. В Карелии растут ели, сосны, рябины и черёмуха — их можно высадить так, чтобы они образовали зелёную стену. Такие перегородки защищают от ветра и прекрасно вписываются в местный пейзаж.

Декоративные кустарники тоже помогут: спирея, дерен, шиповник или жимолость не только формируют границу, но и радуют цветением и ягодами. Особенно красиво смотрится дерен с красными ветвями на фоне снега — зимой это настоящее украшение сада.

Цветники и миксбордеры

Разделить участок можно с помощью длинных цветников. В Карелии особенно хорошо себя чувствуют астильбы, флоксы, рудбекии, которые создают яркие линии. Миксбордеры (смешанные посадки из многолетников) не только красиво разделяют зону, но и не требуют ежегодных усилий.

Камень и дерево — материалы Карелии

Регион известен своим гранитом и деревянным зодчеством. Поэтому естественные перегородки можно создавать и из подручных материалов:

  • каменные гряды и бордюры из плитняка;

  • невысокие деревянные решётки;

  • декоративные шпалеры для вьющихся растений (хмель, девичий виноград, клематисы).

Такие элементы особенно органично смотрятся на фоне северного пейзажа.

Вода как граница

Если участок рядом с озером или ручьём — сама вода становится естественной границей. Но даже без природного источника можно устроить декоративный пруд или канавку с камнями. Это красиво и практично: вода отводит лишнюю влагу весной.

"Мы живём под Петрозаводском, у нас большой участок с выходом к лесу. Забор решили не ставить: только портит вид. Разделили зону отдыха и огород с помощью кустов смородины и низких хвойников. А вдоль дорожки сделали каменную гряду с цветами. Получилось красиво и удобно: видно, где какая зона, и при этом участок остаётся открытым", — рассказывает дачник Николай Кузнецов.

Как разделить зоны

  1. Зона отдыха. Можно выделить её настилом из дерева, окружить лавандами или хвойниками.

  2. Детская площадка. Хорошо подходит живой кустарниковый бордюр, который видно из дома.

  3. Сад или огород. Отделяется цветником, каменной грядой или шпалерой с вьющимися растениями.

  4. Хозяйственная часть. Её можно скрыть за живой изгородью из ели или дерена.

В Карелии отказ от заборов — это не только красиво, но и практично. Естественные перегородки из растений, камня и дерева гармонично вписываются в северный ландшафт, создают уют и разделяют пространство без ощущения замкнутости. А ухаживать за таким садом проще, чем за глухим забором, который требует постоянного ремонта.

