Мозг под её контролем: в ЯНАО впервые вышла на операцию женщина-нейрохирург

В Новоуренгойской центральной городской больнице начала работать Елизавета Пинчук - первая женщина-нейрохирург в Ямало-Ненецком автономном округе. На этой неделе она впервые вошла в операционную уже в новой должности, сообщает telegram-канал "НУР. Официально".

"Тонкая работа требует силы"

По словам самой Елизаветы, профессия требует не только высокой квалификации, но и физических нагрузок:

"Работа тонкая, требующая физической силы — приходится регулярно заниматься в тренажёрном зале. А еще тренировать выносливость и профессионально совершенствоваться — эти качества новый доктор считает главными в работе".

Путь к мечте

Елизавета окончила педиатрический факультет медицинской академии Крымского федерального университета.

Сразу после учёбы откликнулась на предложение работать педиатром в ЯНАО , где проработала четыре года.

Позже поступила в ординатуру Тюменского государственного медицинского университета по направлению "нейрохирургия".

Так она реализовала давнюю мечту: ещё с детства Елизавету привлекали мозг, его функции и процессы, происходящие в нём.

Значение для региона

Появление первого женского имени в нейрохирургии округа — событие значимое. Оно отражает не только развитие медицинской сферы в ЯНАО, но и расширение возможностей для женщин в профессиях, которые традиционно считались "мужскими".