Мозг под её контролем: в ЯНАО впервые вышла на операцию женщина-нейрохирург
В Новоуренгойской центральной городской больнице начала работать Елизавета Пинчук - первая женщина-нейрохирург в Ямало-Ненецком автономном округе. На этой неделе она впервые вошла в операционную уже в новой должности, сообщает telegram-канал "НУР. Официально".
"Тонкая работа требует силы"
По словам самой Елизаветы, профессия требует не только высокой квалификации, но и физических нагрузок:
"Работа тонкая, требующая физической силы — приходится регулярно заниматься в тренажёрном зале. А еще тренировать выносливость и профессионально совершенствоваться — эти качества новый доктор считает главными в работе".
Путь к мечте
Елизавета окончила педиатрический факультет медицинской академии Крымского федерального университета.
Сразу после учёбы откликнулась на предложение работать педиатром в ЯНАО, где проработала четыре года.
Позже поступила в ординатуру Тюменского государственного медицинского университета по направлению "нейрохирургия".
Так она реализовала давнюю мечту: ещё с детства Елизавету привлекали мозг, его функции и процессы, происходящие в нём.
Значение для региона
Появление первого женского имени в нейрохирургии округа — событие значимое. Оно отражает не только развитие медицинской сферы в ЯНАО, но и расширение возможностей для женщин в профессиях, которые традиционно считались "мужскими".
