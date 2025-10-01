Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Мозг под её контролем: в ЯНАО впервые вышла на операцию женщина-нейрохирург

Елизавета Пинчук стала первой женщиной-нейрохирургом Ямало-Ненецкого округа

В Новоуренгойской центральной городской больнице начала работать Елизавета Пинчук - первая женщина-нейрохирург в Ямало-Ненецком автономном округе. На этой неделе она впервые вошла в операционную уже в новой должности, сообщает telegram-канал "НУР. Официально".

"Тонкая работа требует силы"

По словам самой Елизаветы, профессия требует не только высокой квалификации, но и физических нагрузок:

"Работа тонкая, требующая физической силы — приходится регулярно заниматься в тренажёрном зале. А еще тренировать выносливость и профессионально совершенствоваться — эти качества новый доктор считает главными в работе".

Путь к мечте

  • Елизавета окончила педиатрический факультет медицинской академии Крымского федерального университета.

  • Сразу после учёбы откликнулась на предложение работать педиатром в ЯНАО, где проработала четыре года.

  • Позже поступила в ординатуру Тюменского государственного медицинского университета по направлению "нейрохирургия".

  • Так она реализовала давнюю мечту: ещё с детства Елизавету привлекали мозг, его функции и процессы, происходящие в нём.

Значение для региона

Появление первого женского имени в нейрохирургии округа — событие значимое. Оно отражает не только развитие медицинской сферы в ЯНАО, но и расширение возможностей для женщин в профессиях, которые традиционно считались "мужскими".

