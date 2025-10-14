Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Alex Proimos is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:26

Белый халат — в камуфляж: кто из тюменок может попасть под контракт с Минобороны

В Тюмени объявлен набор женщин с медобразованием на службу по контракту — Минобороны

В Тюменской области женщины с медицинским образованием и практическим опытом работы смогут заключить контракт с Министерством обороны. Об этом сообщил начальник городского пункта отбора на военную службу по контракту Василий Есин во время пресс-конференции.

Кто может подписать контракт

"Подписать контракт могут женщины от 18 до 45 лет, которые имеют высшее или среднее специальное медицинское образование. Важное условие — необходима практика работы в медучреждениях", — пояснил Василий Есин.

Таким образом, к службе допускаются только специалисты с подтверждённой квалификацией и опытом оказания медицинской помощи.

Выплаты и меры поддержки

Ранее сообщалось, что для жителей Тюменской области предусмотрена единовременная выплата в размере 3 000 000 рублей за подписание контракта с Минобороны.
К этой сумме добавляется ещё 400 000 рублей из федерального бюджета.

Кроме того, военнослужащие по контракту получают ежемесячное денежное довольствие, социальные гарантии, возможность карьерного роста и льготы при поступлении в вузы.

Почему нужны медики

Военные медики играют ключевую роль в обеспечении медицинской помощи личному составу. По словам специалистов, сейчас востребованы фельдшеры, медсёстры, врачи общей практики и анестезиологи, которые могут оказывать первую помощь и сопровождать военнослужащих в зоне дислокации.

