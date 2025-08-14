Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Друзья смотрят телевизор
Друзья смотрят телевизор
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:14

Детективы вместо мелодрам: почему женская аудитория резко сменила вкусы

Интерес женщин в России к криминальным драмам вырос на 32% в 2025 году

Кажется, мир сериалов переживает настоящий "женский бум" в криминальном жанре. За первые семь месяцев 2025 года интерес женщин в России к криминальным драмам и триллерам вырос сразу на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Исследование, проведённое онлайн-кинотеатром Kion, показало, что зрительницы стали не только чаще выбирать этот жанр, но и дольше задерживаться у экрана — среднее время просмотра одного тайтла увеличилось на 20%.

Лидеры зрительских симпатий

В списке фаворитов — российская драма "Хрустальный", детектив "Тайга", напряжённый триллер "Хирург", фильм "Опасный" и турецкая драма с элементами криминала "Семья". Все эти проекты объединяет яркая драматургия и глубокие характеры, что, как отмечают специалисты, особенно важно для женской аудитории.

Почему женщины выбирают криминал

По словам представителей Kion, психологи объясняют эту тенденцию особенностями восприятия. Женщины, обладая высокой эмпатией и вниманием к эмоциональным деталям, тянутся к историям с проработанными героями.
Клинический психолог и кинотерапевт Ирина Гросс считает, что такие сериалы могут выполнять терапевтическую функцию.

"Просмотр криминальных драм для женщин может быть способом снизить страх, ощутить контроль и уменьшить тревогу, особенно если героини побеждают преступников или раскрывают преступления", — отметила она.

Новое лицо жанра

Интерес к криминальным сериалам среди женщин подпитывается и тем, как меняется сам жанр.

"Современные криминальные драмы ломают стереотипы: женщины теперь — не только "подруги главного героя", а полноценные сильные персонажи, будь то детективы или сложные антигероини. Мужские роли также эволюционируют, становясь более уязвимыми и многогранными. Это важный фактор, отражающий статистику того, что популярность подобного жанра среди женской аудитории растет", — подчеркнула Гросс.

