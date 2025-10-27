Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
женщины очередь
женщины очередь
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:08

Накачанные мышцы — не гарантия здоровья: что скрывают за красивой картинкой женщины-бодибилдеры

European Heart Journal: риск внезапной смерти у женщин-бодибилдеров в 20 раз выше нормы

Новое исследование итальянских учёных бросает тревожный вызов распространённому представлению о бодибилдинге как о здоровом увлечении. Специалисты из Университета Падуи проанализировали данные о здоровье женщин, профессионально занимающихся этим видом спорта, и пришли к шокирующим выводам. Результаты работы, опубликованные в European Heart Journal, указывают на аномально высокие риски внезапной сердечной смерти среди спортсменок.

Масштабное исследование и его тревожные результаты

В основу исследования легли медицинские данные почти 9 500 женщин, участвовавших в международных соревнованиях по бодибилдингу в период с 2005 по 2020 год. За это время было зафиксировано 32 летальных исхода среди спортсменок, причём анализ показал пугающую закономерность: примерно треть этих смертей была связана с внезапной остановкой сердца.

Наиболее выраженная разница наблюдалась между профессиональными бодибилдершами и спортсменками-любительницами. У профессионалов риски сердечной смерти оказались более чем в 20 раз выше. Это колоссальная разница, которая заставляет по-новому взглянуть на стоимость профессиональных достижений в этом виде спорта.

Почему сердце не выдерживает нагрузок

Исследователи выделили несколько ключевых факторов, создающих экстремальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему женщин-бодибилдеров:

  • Интенсивные физические нагрузки на пределе возможностей организма

  • Хроническое обезвоживание, часто практикуемое для достижения рельефности мышц

  • Жёсткие диеты с серьёзными ограничениями

  • Приём различных стимуляторов и добавок для наращивания мышечной массы

Именно сочетание этих факторов создаёт perfect storm для сердца, заставляя его работать в режиме постоянного перенапряжения.

Психологическое состояние: скрытая угроза

Помимо физиологических рисков, исследование выявило тревожные данные о психологическом состоянии спортсменок. Оказалось, что около 13% смертей среди женщин-бодибилдеров были связаны с самоубийствами или насильственными причинами.

Этот показатель в четыре раза превышает аналогичные данные среди мужчин, занимающихся бодибилдингом. Такая разница указывает на специфические психологические проблемы, с которыми сталкиваются именно женщины в этом виде спорта.

А что если…

Если бы не это исследование, многие могли бы продолжать считать бодибилдинг относительно безопасным видом спорта, не подозревая о реальных рисках, особенно для женского здоровья. Теперь же становится ясно, что профессиональные занятия требуют не только физической подготовки, но и особого внимания к состоянию сердечно-сосудистой системы и психологическому благополучию.

Три факта о рисках в женском бодибилдинге

  1. Риск внезапной сердечной смерти у профессиональных бодибилдерш в 20 раз выше, чем у любительниц.

  2. Около 30% смертей в этом виде спорта связаны с остановкой сердца.

  3. Женщины-бодибилдеры в 4 раза чаще мужчин погибают в результате самоубийств или насильственных причин.

Мифы и правда о бодибилдинге

Распространённый миф гласит, что накачанные мышцы равны крепкому здоровью. Исследование итальянских учёных показывает, что это далеко не всегда так — внешняя мускулистость может сопровождаться серьезными внутренними проблемами.

Другой миф утверждает, что женщины легче переносят нагрузки в силовых видах спорта. На самом деле, женский организм может быть даже более уязвим к экстремальным тренировкам и жёстким диетам, что подтверждается статистикой по сердечным заболеваниям.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Означает ли это, что женщинам вообще не стоит заниматься бодибилдингом?
Речь идет о профессиональном спорте с экстремальными нагрузками. Умеренные силовые тренировки под руководством грамотного тренера могут быть полезны для здоровья.

Какие признаки должны насторожить?
Одышка, боли в груди, сильное сердцебиение, постоянная усталость — всё это поводы немедленно обратиться к кардиологу.

Существуют ли безопасные альтернативы?
Фитнес, пилатес, йога, плавание и другие виды физической активности позволяют поддерживать форму без экстремальных нагрузок на сердце.

Практические рекомендации для безопасности

Для тех, кто всё же выбирает силовые тренировки, исследователи рекомендуют:

  • Регулярно проходить комплексное медицинское обследование с акцентом на кардиодиагностику

  • Избегать экстремальных диет и резкого обезвоживания

  • Отказаться от приема сомнительных добавок и стимуляторов

  • Следить за психологическим состоянием и при необходимости обращаться к специалистам

  • Находить баланс между тренировками и восстановлением

Эти меры помогут снизить риски и сделать занятия более безопасными.

Исторический контекст

Бодибилдинг как вид спорта сформировался в середине XX века, но долгое время считался преимущественно мужской дисциплиной. Женский бодибилдинг начал активно развиваться с 1970-х годов, и считался менее рискованным, чем мужской. Однако по мере роста популярности и профессионализации женского бодибилдинга стали появляться данные о его специфических рисках для здоровья.

Современные исследования, подобные работе итальянских учёных, знаменуют новый этап в понимании влияния экстремальных физических нагрузок на женский организм. Это заставляет пересмотреть подходы к подготовке спортсменок, делая акцент не только на спортивных результатах, но и на сохранении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы.

Сегодня перед спортивным сообществом стоит сложная задача — найти баланс между стремлением к высоким достижениям и заботой о здоровье спортсменок, разработать более безопасные методики тренировок и подготовки к соревнованиям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пейрень: на Алтае обнаружили следы неизвестных древних людей в геноме денисовца сегодня в 18:06
Древнее ДНК-хранилище Алтая: как один зуб раскрыл секреты трёх древних народов

На Алтае расшифровали ДНК денисовца, жившего 200 тысяч лет назад. Его гены скрывают следы неандертальцев — и еще более древних людей, о которых наука не знала.

Читать полностью » Вадыль: в Померании обнаружена золотая монета времён императора Иоанна I Цимисхия сегодня в 18:03
Как одна монета изменила представление об истории средневековой Польши

В Померании археологи нашли редкий византийский тетартерон X века. Монета раскрывает неожиданные связи между раннесредневековой Польшей и могущественной Византией.

Читать полностью » Саган: развитие ИИ сокращает период видимости цивилизаций до 20 лет сегодня в 17:55
Космическая невидимость: как нейросети помогают инопланетянам скрываться от нас

Искусственный интеллект может быть не спасением, а причиной космического молчания. Что, если нейросети делают цивилизации невидимыми еще до того, как мы успеваем их заметить?

Читать полностью » Астрофизик Ромеро: неправильная форма астероидов помогает им удерживать частицы в стабильных орбитах сегодня в 17:51
Маленькие, но гордые: астероиды научились создавать то, что считалось прерогативой только планет

Крошечные астероиды оказались способными удерживать кольца, как у Сатурна. Ученые раскрыли, как неровная форма и неравномерная гравитация делают это возможным.

Читать полностью » Бил: гигантские скаты используют глубины океана для навигации сегодня в 16:42
Прыгают из воды, ныряют в бездну: манты показали учёным, как они ориентируются в океане без GPS

Морские дьяволы совершают загадочные нырки в бездну на глубину свыше километра. Новое исследование показало, зачем им нужны эти рискованные погружения.

Читать полностью » Биолог Клуа: в Израиле зафиксировано первое смертельное нападение тёмных акул на человека сегодня в 16:39
Хищницы потеряли страх: как люди сами создали опасную ситуацию у побережья Израиля

Исследователи восстановили минуту за минутой смертельное нападение акул у берегов Израиля. Что заставило хищниц превратить наблюдение в охоту?

Читать полностью » Повреждения ДНК в стволовых клетках запускают разные реакции организма — Эми Нисимура сегодня в 15:41
Как седина связана с мутациями: биологи показали, что меланоциты сами решают — спать, делиться или умирать

Новое исследование японских учёных показало, что не всякий стресс вреден: одни повреждения ДНК защищают клетки от рака, а другие — наоборот, ускоряют старение и онкообразование.

Читать полностью » Комары используют несколько обонятельных рецепторов одновременно для поиска людей — Кристофер Поттер сегодня в 14:41
Когда солнце садится — начинается охота: нейробиологи выяснили, почему комары выбирают именно человеческий запах

Учёные выяснили, как комары безошибочно находят человека. Новый механизм восприятия запаха может помочь создать поколения "умных" репеллентов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Подзимний чеснок даёт ранний урожай — рекомендации агрономов по посадке
Наука
MIT обнаружил сохранившиеся материалы Земли до планетарной катастрофы 4,5 млрд лет назад
Наука
NASA: через миллион лет Солнце уничтожит атмосферу планеты Земля
Красота и здоровье
Витамин С эффективнее работает утром под солнцезащитный крем — дерматологи
Красота и здоровье
Дерматологи назвали пептиды мягкой альтернативой ретинолу для омоложения кожи
Авто и мото
Смирнов: использование микрофибры при мойке создаёт до 3000 микроцарапин на кузове
Садоводство
Осенний посев моркови позволяет собрать урожай уже в июне
Авто и мото
Инженер-двигателист Иванов: современным ДВС нежелателен щадящий режим эксплуатации
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet