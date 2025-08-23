Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:52

Даже один выпавший зуб — предупреждение: организм питомца подаёт SOS

Выпадение зубов у кошек связано с пародонтитом, травмами и резорбцией

Здоровье зубов у кошек играет огромную роль в их общем благополучии, но, к сожалению, многие владельцы уделяют этому мало внимания. Выпадение зубов у взрослых питомцев — тревожный сигнал, указывающий на возможные болезни. Кошки умеют мастерски скрывать боль, поэтому проблема часто остаётся незамеченной. Но своевременное обращение к ветеринару помогает сохранить здоровье и комфорт пушистого друга.

Когда выпадение зубов считается нормой

Единственный период, когда зубы у кошки выпадают естественным образом, — это смена молочных на постоянные. Обычно она происходит в возрасте от трёх до семи месяцев. В это время 26 молочных зубов уступают место тридцати постоянным. Если же у взрослого животного начинают выпадать зубы, это уже не естественный процесс, а повод насторожиться и показать питомца врачу.

Основные причины выпадения зубов у взрослых кошек

Зубы могут выпадать по разным причинам. Среди них — разрушение зуба изнутри (так называемая резорбция), травмы во время игр или падений, а также воспалительные процессы вроде пародонтита. Последний особенно распространён у кошек старшего возраста и часто связан с образованием зубного камня и отсутствием регулярного ухода за полостью рта. У молодых животных выпадение зубов может сопровождать ювенильный гингивит, а в более серьёзных случаях причиной становятся опухоли ротовой полости.

Как распознать проблему

Первым тревожным сигналом может быть неприятный запах изо рта. Кошка может отказываться от пищи, жевать с трудом или вовсе перестать есть твёрдые корма. Часто появляется повышенное слюноотделение, изменяется поведение: питомец становится раздражительным, избегает прикосновений. При внимательном осмотре можно заметить покраснение дёсен, кровоточивость или видимые дефекты зубов.

Диагностика и лечение

Определить точную причину выпадения зубов способен только ветеринар. Для этого проводится осмотр ротовой полости, рентген и, при необходимости, биопсия тканей. В зависимости от диагноза лечение может включать удаление повреждённых зубов, противовоспалительную терапию, чистку от зубного камня или хирургическое вмешательство при опухолях. Важно не откладывать визит к врачу: запущенные проблемы могут привести не только к боли, но и к распространению инфекции по всему организму.

Чем опасно бездействие

Игнорирование выпадения зубов ведёт к хронической боли и страданиям питомца. Отказ от еды приводит к похудению и ослаблению организма. Нередко меняется и поведение — кошка становится агрессивной или, наоборот, апатичной. В тяжёлых случаях инфекция изо рта распространяется на другие органы и может угрожать жизни животного.

Как ухаживать за зубами кошки

Лучшей стратегией остаётся профилактика. Регулярный осмотр ротовой полости, чистка зубов специальными щётками и пастами, а также визиты к ветеринару помогают сохранить здоровье надолго. Если у кошки всё же выпал зуб, важно следить за её рационом — иногда требуется временный переход на мягкий корм. Большинство животных хорошо адаптируются к отсутствию нескольких зубов, но контроль со стороны владельца необходим.

Выпадение зубов у кошки никогда не стоит оставлять без внимания. Даже один потерянный зуб у взрослого животного — это уже сигнал о возможной болезни. Забота о зубах — это не только профилактика боли, но и вклад в долгую, здоровую и счастливую жизнь вашего питомца.

