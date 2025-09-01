Ваша кошка может заразиться блохами без выхода на улицу — вот как

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы, проживающие исключительно в доме, не могут столкнуться с паразитами. Однако это далеко не так. Даже если кошка никогда не выходит на улицу, вероятность того, что она заразится блохами, сохраняется. И причиной этому могут быть даже самые обычные вещи — сумки, обувь или одежда хозяев, на которых могут "путешествовать" эти мелкие, но опасные паразиты.

Блохи: как они попадают в дом

Самки блох способны откладывать до 50 яиц в день, что значительно увеличивает риск заражения. Даже если кошка не контактирует с улицей, она всё равно может стать жертвой блох, если они попадут в дом через владельца или других животных. Причем в своей жизни эти паразиты проходят несколько стадий, и самая опасная из них — стадия куколки. В этом состоянии блохи могут оставаться в ожидании подходящих условий для превращения в взрослую особь, что может длиться несколько месяцев. Таким образом, даже если кажется, что угроза прошла, она может возникнуть в любой момент.

Важность профилактики

Американская ассоциация фелинологов (AAFP) утверждает, что даже для домашних кошек риск заражения паразитами не является мифом, и регулярная профилактика обязательна. По мнению ветеринаров, борьба с блохами требует комплексного подхода. Это не только использование специальных средств, но и уход за домом, который также играет ключевую роль в предотвращении заражения.

Американская ассоциация ветеринарных врачей (AAFP) рекомендует владельцам животных не только проводить регулярную обработку от блох, но и тщательно следить за чистотой в доме. Важно регулярно чистить лежанки, ковры и другие предметы, с которыми контактирует питомец. Это поможет предотвратить такие заболевания, как аллергический дерматит или бартонеллез, передаваемый блохами.

Профилактика — это не только обработка питомца

Ветеринары подчеркивают, что эффективное лечение блох требует внимания к не только кошке, но и к окружению животного. Ведь если не устранять источник заражения в доме, паразиты могут вернуться.