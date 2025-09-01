Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кошка прячет нос
кошка прячет нос
© Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:33

Ваша кошка может заразиться блохами без выхода на улицу — вот как

Тайна блох: как они могут попасть в дом через обыденные вещи

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы, проживающие исключительно в доме, не могут столкнуться с паразитами. Однако это далеко не так. Даже если кошка никогда не выходит на улицу, вероятность того, что она заразится блохами, сохраняется. И причиной этому могут быть даже самые обычные вещи — сумки, обувь или одежда хозяев, на которых могут "путешествовать" эти мелкие, но опасные паразиты.

Блохи: как они попадают в дом

Самки блох способны откладывать до 50 яиц в день, что значительно увеличивает риск заражения. Даже если кошка не контактирует с улицей, она всё равно может стать жертвой блох, если они попадут в дом через владельца или других животных. Причем в своей жизни эти паразиты проходят несколько стадий, и самая опасная из них — стадия куколки. В этом состоянии блохи могут оставаться в ожидании подходящих условий для превращения в взрослую особь, что может длиться несколько месяцев. Таким образом, даже если кажется, что угроза прошла, она может возникнуть в любой момент.

Важность профилактики

Американская ассоциация фелинологов (AAFP) утверждает, что даже для домашних кошек риск заражения паразитами не является мифом, и регулярная профилактика обязательна. По мнению ветеринаров, борьба с блохами требует комплексного подхода. Это не только использование специальных средств, но и уход за домом, который также играет ключевую роль в предотвращении заражения.

Американская ассоциация ветеринарных врачей (AAFP) рекомендует владельцам животных не только проводить регулярную обработку от блох, но и тщательно следить за чистотой в доме. Важно регулярно чистить лежанки, ковры и другие предметы, с которыми контактирует питомец. Это поможет предотвратить такие заболевания, как аллергический дерматит или бартонеллез, передаваемый блохами.

Профилактика — это не только обработка питомца

Ветеринары подчеркивают, что эффективное лечение блох требует внимания к не только кошке, но и к окружению животного. Ведь если не устранять источник заражения в доме, паразиты могут вернуться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Этим 11 трюкам можно обучить даже пожилую собаку вчера в 19:02

Старый пёс — новые трюки: чему можно научить питомца даже в зрелом возрасте

Пожилые собаки тоже способны учиться. Простые и весёлые трюки помогут им оставаться активными и подарят новые радостные моменты.

Читать полностью » Кинологи назвали пять причин взять собаку без породы из приюта вчера в 18:09

Без родословной — зато здоровее: чем метисы выигрывают у породистых собак

Метисы нередко оказываются здоровее и преданнее породистых собак. Узнайте, почему стоит подарить дом именно дворняге.

Читать полностью » Ветеринары рассказали, какие игры дома помогают собаке тратить энергию в дождливую погоду вчера в 17:09

Дождь сорвал прогулку? Эти игры превратят квартиру в собачий парк аттракционов

Дождь за окном не повод для скуки: простые игры помогут собаке выплеснуть энергию, развить смекалку и укрепить связь с хозяином.

Читать полностью » Как выбрать здорового щенка: рекомендации кинологов вчера в 16:50

Как выбрать идеального щенка, чтобы он стал настоящим членом семьи

Как выбрать здорового щенка? Узнайте 7 важных советов, которые помогут вам найти идеального питомца для вашей семьи.

Читать полностью » Ветеринары назвали опасные продукты для кошек и собак вчера в 16:44

Как правильно кормить домашних животных: 5 мифов, которые стоит развенчать

Узнайте, какие распространенные мифы о питании домашних животных могут навредить вашим любимцам. Развенчиваем мифы, чтобы обеспечить здоровье кошек и собак!

Читать полностью » Кошки используют орган Якобсона для восприятия феромонов вчера в 15:47

Что скрывается за смешными рожицами вашей кошки: ответ вас удивит

Узнайте, почему кошки строят смешные рожицы. Это не просто эмоции — так они "читают" феромоны с помощью особого органа! Наука за кошачьими гримасами.

Читать полностью » Английские собаки: преимущества и недостатки содержания в домашних условиях вчера в 15:41

Скрытые таланты английских собак: какие качества удивляют их владельцев

От королевских корги до неутомимых биглей — знакомимся с шестью легендарными породами собак из Англии. Ум, преданность и шарм в каждой!

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют очищать шерсть для профилактики окрашивания слезами вчера в 14:23

Тихая эпидемия: почему слёзные дорожки у животных стали проблемой тысяч владельцев

Почему у питомцев возникают слёзные дорожки? Узнайте, когда это нормально, а когда стоит обратиться к ветеринару. Важные советы по уходу за глазами ваших любимцев!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автомеханики назвали практичные подержанные автомобили в России до 1,2 млн рублей
Спорт и фитнес

Никки Хрисостому: пилатес помогает развить силу и стабильность суставов
Садоводство

Эффект ярких одежд: почему птицы избегают определённых цветов
Наука и технологии

Мишель Фаврэ: необычные светящиеся объекты наблюдали в ночь на 23 августа
Еда

Хачапури на сковороде: быстрый рецепт грузинского блюда дома
Авто и мото

Эффективность торможения двигателем на спусках: что важно знать водителям
Туризм

Культурные города России: куда поехать за просвещением
Дом

Адвокат Ирина Зуй рассказала, в каких случаях можно расторгнуть договор на новостройку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru