Питомец будто сдался: апатия и слабость оказались не просто усталостью
Низкий уровень калия в крови — состояние, о котором мало знают владельцы кошек. Однако оно несёт серьёзную угрозу для здоровья питомца: от проблем с мышцами и сердцем до риска паралича дыхания.
Что такое калий и зачем он нужен
Калий — важнейший минерал, на 70% сосредоточенный в мышцах. Он участвует в работе нервной системы, поддерживает стабильный сердечный ритм и помогает укреплять кости. Нарушение его баланса приводит к сбоям во всём организме.
Особенно опасен дефицит калия, который в ветеринарии называют гипокалиемией.
Причины развития
Основные факторы связаны с выведением калия через мочу.
- избыток гормона альдостерона (альдостеронизм);
- почечная недостаточность (у 20-30% кошек с таким диагнозом отмечают гипокалиемию);
- гипертиреоз;
- синдром Конна;
- тяжёлая диарея и рвота;
- анорексия, при которой животное недополучает необходимые питательные вещества.
У некоторых пород проблема носит наследственный характер.
Симптомы, которые нельзя игнорировать
Клиническая картина зависит от степени дефицита калия. Среди основных признаков:
- потеря аппетита;
- мышечная слабость и боль;
- паралич и неспособность встать;
- аритмия и затруднённое дыхание;
- апатия, спутанность сознания;
- судороги и круговые движения;
- проблемы с удерживанием головы (вентрофлексия шеи).
У котят дополнительно наблюдается задержка развития.
Диагностика
Гипокалиемию выявляют с помощью анализов крови и мочи. При подтверждении диагноза животному назначают УЗИ и рентген, чтобы оценить возможные повреждения костей и мышц.
Наследственный фактор
Некоторые породы более склонны к этому заболеванию. Чаще всего это бурманские кошки, а также тайские, гималайские, сиамские. Среди других подверженных пород: бурмилла, сингапурская, тонкинская, бомбейская, сфинкс и девон-рекс.
Обычно первые симптомы проявляются у котят в возрасте от двух до шести месяцев. Это слабость, проблемы с ходьбой и задержка развития.
Чем опасна гипокалиемия
Потеря аппетита усугубляет течение любых заболеваний. Мышечная слабость снижает качество жизни питомца, а при почечных нарушениях страдает весь организм. Без своевременной диагностики болезнь может закончиться летально из-за паралича дыхательных мышц.
Лечение
Главная цель — устранение первопричины. В лёгких случаях назначают пероральные добавки калия, в тяжёлых — внутривенные вливания.
При хронических формах лечение длительное, иногда пожизненное. Даже после улучшения состояния необходимо регулярно сдавать анализы, чтобы контролировать уровень калия.
Профилактика
Чтобы снизить риски, ветеринары рекомендуют:
- подбирать качественный корм премиум-класса с учётом возраста и состояния животного;
- проводить генетические тесты у предрасположенных пород;
- своевременно лечить диарею и рвоту;
- контролировать заболевания почек и щитовидной железы.
