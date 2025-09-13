Питомец будто сдался: апатия и слабость оказались не просто усталостью

Низкий уровень калия в крови — состояние, о котором мало знают владельцы кошек. Однако оно несёт серьёзную угрозу для здоровья питомца: от проблем с мышцами и сердцем до риска паралича дыхания.

Что такое калий и зачем он нужен

Калий — важнейший минерал, на 70% сосредоточенный в мышцах. Он участвует в работе нервной системы, поддерживает стабильный сердечный ритм и помогает укреплять кости. Нарушение его баланса приводит к сбоям во всём организме.

Особенно опасен дефицит калия, который в ветеринарии называют гипокалиемией.

Причины развития

Основные факторы связаны с выведением калия через мочу.

избыток гормона альдостерона (альдостеронизм);

почечная недостаточность (у 20-30% кошек с таким диагнозом отмечают гипокалиемию);

гипертиреоз;

синдром Конна;

тяжёлая диарея и рвота;

анорексия, при которой животное недополучает необходимые питательные вещества.

У некоторых пород проблема носит наследственный характер.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Клиническая картина зависит от степени дефицита калия. Среди основных признаков:

потеря аппетита;

мышечная слабость и боль;

паралич и неспособность встать;

аритмия и затруднённое дыхание;

апатия, спутанность сознания;

судороги и круговые движения;

проблемы с удерживанием головы (вентрофлексия шеи).

У котят дополнительно наблюдается задержка развития.

Диагностика

Гипокалиемию выявляют с помощью анализов крови и мочи. При подтверждении диагноза животному назначают УЗИ и рентген, чтобы оценить возможные повреждения костей и мышц.

Наследственный фактор

Некоторые породы более склонны к этому заболеванию. Чаще всего это бурманские кошки, а также тайские, гималайские, сиамские. Среди других подверженных пород: бурмилла, сингапурская, тонкинская, бомбейская, сфинкс и девон-рекс.

Обычно первые симптомы проявляются у котят в возрасте от двух до шести месяцев. Это слабость, проблемы с ходьбой и задержка развития.

Чем опасна гипокалиемия

Потеря аппетита усугубляет течение любых заболеваний. Мышечная слабость снижает качество жизни питомца, а при почечных нарушениях страдает весь организм. Без своевременной диагностики болезнь может закончиться летально из-за паралича дыхательных мышц.

Лечение

Главная цель — устранение первопричины. В лёгких случаях назначают пероральные добавки калия, в тяжёлых — внутривенные вливания.

При хронических формах лечение длительное, иногда пожизненное. Даже после улучшения состояния необходимо регулярно сдавать анализы, чтобы контролировать уровень калия.

Профилактика

Чтобы снизить риски, ветеринары рекомендуют: