Щитовидка кошки дала сбой: как вовремя распознать гипертиреоз и спасти питомца

Гипертиреоз — одно из самых распространённых эндокринных заболеваний у кошек старшего возраста. Оно связано с избыточной выработкой гормонов щитовидной железы и способно существенно снизить качество жизни питомца.

Что это за болезнь

При гипертиреозе щитовидная железа начинает работать слишком активно, чаще из-за доброкачественной опухоли (аденомы). Организм переходит в состояние "ускоренного обмена веществ": сердце бьётся быстрее, энергия тратится быстрее, а вес уходит даже при хорошем аппетите.

Кто в группе риска

Наибольшая вероятность заболеть — у кошек старше 8-10 лет. Предполагаемые факторы риска — возрастные изменения, особенности питания и возможное воздействие химических веществ, но точные причины пока не установлены.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

потеря веса при хорошем аппетите;

повышенная активность или беспокойство;

учащённое сердцебиение;

жажда и частое мочеиспускание;

рвота, диарея;

ухудшение состояния шерсти и когтей.

Эти признаки могут напоминать другие болезни, поэтому точный диагноз ставит только ветеринар.

Как диагностируют

Основной метод — анализ крови на уровень тироксина (T4). При необходимости проводят дополнительные тесты, измеряют давление, проверяют сердце и почки. В сложных случаях используют сцинтиграфию для точного поиска поражённой ткани.

Лечение

Существует три подхода:

Радиойодтерапия (I-131) — наиболее эффективна и часто даёт полное выздоровление.

Хирургическое удаление поражённой доли щитовидной железы.

Медикаментозная терапия — подавляет выработку гормонов, но требует пожизненного приёма препаратов.

Выбор метода зависит от состояния питомца и возможностей клиники.

Прогноз и уход дома

При своевременном лечении прогноз благоприятный. Важно обеспечить кошке сбалансированное питание, контролировать вес, избегать стресса и регулярно проходить ветеринарный контроль.