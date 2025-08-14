Щитовидка кошки дала сбой: как вовремя распознать гипертиреоз и спасти питомца
Гипертиреоз — одно из самых распространённых эндокринных заболеваний у кошек старшего возраста. Оно связано с избыточной выработкой гормонов щитовидной железы и способно существенно снизить качество жизни питомца.
Что это за болезнь
При гипертиреозе щитовидная железа начинает работать слишком активно, чаще из-за доброкачественной опухоли (аденомы). Организм переходит в состояние "ускоренного обмена веществ": сердце бьётся быстрее, энергия тратится быстрее, а вес уходит даже при хорошем аппетите.
Кто в группе риска
Наибольшая вероятность заболеть — у кошек старше 8-10 лет. Предполагаемые факторы риска — возрастные изменения, особенности питания и возможное воздействие химических веществ, но точные причины пока не установлены.
Симптомы, которые нельзя игнорировать
-
потеря веса при хорошем аппетите;
-
повышенная активность или беспокойство;
-
учащённое сердцебиение;
-
жажда и частое мочеиспускание;
-
рвота, диарея;
-
ухудшение состояния шерсти и когтей.
Эти признаки могут напоминать другие болезни, поэтому точный диагноз ставит только ветеринар.
Как диагностируют
Основной метод — анализ крови на уровень тироксина (T4). При необходимости проводят дополнительные тесты, измеряют давление, проверяют сердце и почки. В сложных случаях используют сцинтиграфию для точного поиска поражённой ткани.
Лечение
Существует три подхода:
-
Радиойодтерапия (I-131) — наиболее эффективна и часто даёт полное выздоровление.
-
Хирургическое удаление поражённой доли щитовидной железы.
-
Медикаментозная терапия — подавляет выработку гормонов, но требует пожизненного приёма препаратов.
Выбор метода зависит от состояния питомца и возможностей клиники.
Прогноз и уход дома
При своевременном лечении прогноз благоприятный. Важно обеспечить кошке сбалансированное питание, контролировать вес, избегать стресса и регулярно проходить ветеринарный контроль.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru