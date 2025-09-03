Сиамские и бирманские кошки под ударом: болезнь проявляется внезапно

Редкие, но смертельно серьёзные болезни иногда передаются кошкам по наследству. Одно из таких заболеваний — ганглиозидоз. Оно поражает нервную систему и часто становится причиной тяжёлых неврологических нарушений у питомцев. Особенно уязвимыми оказываются представители определённых пород, например сиамские, бирманские и кораты.

Как развивается болезнь

Ганглиозидоз возникает из-за накопления в клетках особых липидов — ганглиозидов. В норме они перерабатываются с помощью ферментов, но при генетическом дефекте нужных ферментов не хватает. Липиды начинают скапливаться в нервных клетках, разрушая их работу.

Медики выделяют два типа болезни:

GM1 — вызван отсутствием фермента ß-галактозидазы.

— вызван отсутствием фермента ß-галактозидазы. GM2 — развивается при отсутствии ферментов гексозаминидазы А и В.

Последний вариант прогрессирует значительно быстрее.

Генетическая природа болезни

Причина болезни скрыта в дефектных генах. Так, GM1 связан с мутацией гена GLB1, а GM2 — с дефектом HEXB. Кошки, получившие одинаковые мутировавшие аллели (гомозиготы), заболевают. Если же животное унаследовало разные аллели (гетерозиготы), оно становится лишь носителем болезни и само не проявляет симптомов.

Симптомы и проявления

Первые признаки ганглиозидоза чаще всего появляются в возрасте от одного до пяти месяцев. Болезнь развивается незаметно, и именно поэтому её часто диагностируют уже на тяжёлых стадиях.

Среди наиболее распространённых симптомов:

тремор и шаткость походки (атаксия),

потеря координации,

судороги,

непроизвольные движения глаз (нистагм),

увеличение печени,

изменения внешности и глаз,

спастический тетрапарез.

Диагностика

Заподозрив неврологические проблемы у питомца, владельцу необходимо обратиться к ветеринару. Основным методом подтверждения диагноза считается ДНК-тест. Он позволяет выявить не только наличие болезни, но и определить носительство, что особенно важно для предотвращения размножения животных с дефектными генами.

Лечения нет, но есть поддержка

К сожалению, ни один из типов ганглиозидоза не излечим. Болезнь остаётся неизбежным приговором. Однако ветеринарная поддержка способна облегчить течение заболевания. Поддерживающая терапия снижает выраженность симптомов — судорог, атаксии и проблем с движением. При этом питомец нуждается в постоянном наблюдении на протяжении всей жизни.

Профилактика

Единственный надёжный способ борьбы с ганглиозидозом — предотвращение передачи болезни следующему поколению. Поэтому кошек, являющихся носителями или больными, не допускают к разведению. Это помогает сократить риск появления новых случаев среди уязвимых пород.