Задние лапы отказали у питомца: причина кроется в одной скрытой болезни

Кот золотая шиншилла
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:27

Диабет у кошек: как распознать опасные признаки по наблюдениям врачей

Диабет у кошек — заболевание коварное. Оно развивается при нарушении работы поджелудочной железы и сбое в выработке инсулина. В итоге уровень сахара в крови стремительно растёт, и это отражается на состоянии питомца. Чаще всего болезнь поражает пожилых животных, но не щадит и молодых кошек, особенно если их рацион перенасыщен углеводами.

Вовремя замеченные признаки помогают предотвратить тяжёлый диабетический криз.

Основные симптомы

  • Частое мочеиспускание и жажда. Организм пытается избавиться от лишней глюкозы через почки. Кошка начинает слишком часто ходить в туалет, иногда даже в неположенных местах, и при этом много пьёт. Резкий рост суточного потребления воды — один из тревожных звоночков.
  • Неутолимый аппетит при потере веса. Клетки не получают достаточно энергии, поэтому животное испытывает постоянный голод. Парадокс в том, что даже при увеличении порций масса тела стремительно снижается. Организм начинает "сжигать" жировые и мышечные запасы.
  • Трудности с движением. Диабетическая нейропатия поражает нервы и мешает кошке нормально ходить. Чаще всего страдают задние лапы, из-за чего питомец теряет ловкость, чаще падает и избегает прыжков.
  • Слабость и апатия. Кошка больше спит, становится тише, иногда теряет интерес к еде и перестаёт ухаживать за собой. На фоне общего упадка развивается депрессивное состояние, что усугубляет картину болезни.
  • Изменения внешности и запаха. Шерсть становится тусклой, взгляд — подавленным. Из-за кетоза, при котором организм начинает использовать жир как источник энергии, дыхание приобретает сладковатый запах.

Можно ли обойтись без лекарств?

После постановки диагноза, подтверждённого анализами, единственный надёжный путь — строго следовать рекомендациям ветеринара. Лечение "натуральными средствами" без контроля специалиста может быть опасно, ведь болезнь затрагивает весь организм.

Терапия обычно включает:

  • специальный низкоуглеводный корм;
  • контроль веса и дозировки пищи;
  • при необходимости — инсулиновые препараты или инъекции.

Группы риска

Особенно подвержены диабету бирманские кошки, но заболеть может и любое животное смешанной породы. Именно поэтому важно следить за рационом и регулярно наблюдаться у ветеринара, чтобы вовремя выявить болезнь.

