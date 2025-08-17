Артрит у кошек встречается чаще, чем думают: сигналы, которые легко пропустить

Многие хозяева воспринимают снижение активности у кошки как "естественное старение". Однако за этим может скрываться серьёзная причина — артрит. Это заболевание суставов часто остаётся незамеченным, потому что кошки умеют скрывать боль и дискомфорт. Между тем, артрит способен значительно ухудшить качество жизни питомца, а иногда и привести к осложнениям.

Насколько распространён артрит у кошек

Исследования показывают, что более 90% кошек старше 12 лет имеют признаки дегенеративных заболеваний суставов, включая артрит. Болезнь чаще всего поражает локти и тазобедренные суставы. Основные факторы риска — малоподвижный образ жизни и ожирение. При этом кошки, в отличие от собак, редко демонстрируют явные признаки боли: их сигналы чаще выражаются в изменениях поведения.

Как понять, что у кошки проблемы с суставами

Обратить внимание стоит на такие изменения:

нежелание прыгать на привычные места или трудности при прыжках;

потеря интереса к играм, людям и другим животным;

затруднения с использованием лотка, особенно если он высокий или

расположен в неудобном месте;

чрезмерная сонливость и снижение активности;

неряшливость в уходе за шерстью;

отказ от еды или потеря веса.

Даже один из этих признаков — повод обратиться к ветеринару. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем легче скорректировать состояние.

Поддержка суставов: что может сделать хозяин

Ключевой фактор профилактики и облегчения симптомов — контроль веса. Даже потеря небольшой части массы тела может заметно снизить нагрузку на суставы. Важно сохранять мышечный тонус питомца, ведь именно мышцы поддерживают скелет и помогают замедлить развитие болезни.

Физическая активность должна быть ежедневной, пусть даже в лёгкой форме. Игры, стимуляция движений (например, перенос миски по дому и "поощрение" за движение) помогают сохранить гибкость и подвижность.

Не менее важно — качественное питание, достаточное количество белка и добавки с омега-3. Следует избегать ненужных повторных вакцинаций и создавать условия для регулярной активности.

Полезные методы терапии

Для кошек с артритом ветеринары могут рекомендовать:

добавки с омега-3 жирными кислотами;

ветеринарную хиропрактику для снижения боли;

массаж для расслабления мышц и уменьшения воспаления;

использование антиоксидантов, например, убихинол, а также куркумина;

гомеопатические и физиотерапевтические методы (подбираются индивидуально).

Применение обезболивающих у кошек ограничено, так как многие препараты токсичны для них. Поэтому физические и натуральные методы особенно важны.

Артрит у кошек — это заболевание, которое сложно заметить, но можно контролировать при правильном подходе. Внимательное наблюдение за поведением, контроль веса, поддержание активности и своевременное обращение к ветеринару помогут вашему питомцу "состариться" без боли и сохранить радость движения.