Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медицина
Медицина
© www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:23

Как политика зарплат влияет на дефицит врачей в России

Сергей Миронов: фельдшеры и акушерки должны получать как врачи при исполнении их обязанностей

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" и руководитель её фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что фельдшеры и акушерки, которые будут замещать врачей в условиях кадрового дефицита, должны получать не символические надбавки, а полноценную зарплату врача. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Ситуация в здравоохранении

Согласно приказу Минздрава, с 1 сентября в медицинских учреждениях при нехватке специалистов фельдшеры и акушерки смогут временно исполнять обязанности лечащих врачей — терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов.

Миронов отметил, что нагрузка на таких сотрудников возрастёт многократно, однако предлагаемые надбавки не сопоставимы с объёмом выполняемой работы.

"По справедливости, нужно платить людям за фактически проделанную работу. Работаешь врачом — получай как врач. Иначе люди будут увольняться", — подчеркнул он.

Политик добавил, что партия и её Центры защиты прав граждан возьмут ситуацию под контроль.

Проблема финансирования

Миронов раскритиковал нынешнюю политику в сфере здравоохранения, сравнив её с "тришкиным кафтаном", когда средств не хватает то на одно, то на другое.

"Минфин ставит Минздрав в жёсткие рамки: вот вам деньги — и крутитесь как хотите. Минздрав крутится, то предлагая замещать врачей фельдшерами, то вводя обязательные отработки для выпускников медвузов. И думское большинство идёт у правительства на поводу", — отметил парламентарий.

Что нужно менять

По мнению политика, для реального выполнения майских указов президента по повышению зарплат медиков до 100-200% от среднего уровня по региону требуется политическое решение.

Миронов подчеркнул: здравоохранение должно стать безусловным приоритетом государства. Минимальный объём финансирования, по его словам, должен составлять 7% ВВП вместо нынешних 3,5%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Терапевт Прощаев: фенилэфрин в лекарствах от ОРВИ может быть опасен для гипертоников сегодня в 2:18

Простуда лечится, а давление растёт: неожиданный эффект популярных препаратов

Некоторые порошковые лекарства от простуды могут повышать давление. Врач объяснил, какой компонент в их составе становится причиной.

Читать полностью » У жительницы Южной Кореи нашли сотни золотых частиц в колене после иглоукалывания сегодня в 1:15

Драгоценный металл в колене не спас от боли, а только усугубил её

Врачи в Южной Корее обнаружили сотни золотых нитей в колене пациентки, лечившей артрит иглоукалыванием. Чем обернулась эта необычная терапия?

Читать полностью » Продеус: аспирин спас миллионы жизней и остаётся важным препаратом в кардиологии сегодня в 0:16

Аспирин не яд: профессор развеял главный миф о популярном препарате

Профессор Андрей Продеус развеял мифы о смертельной опасности аспирина. Когда он может быть вреден и почему остаётся важным лекарством?

Читать полностью » Эксперт Роскачества Давлекамова назвала главные ошибки во время диеты вчера в 23:21

Голод и злость во время диеты: главный сигнал, что вы всё делаете неправильно

Эксперт объяснила, почему чувство голода и раздражительность на диете — сигнал неправильного подхода, и как питание может стать инвестицией в здоровье.

Читать полностью » Отоларинголог Хамид Джалилян советуют жевать жвачку и часто глотать для снятия заложенности ушей в самолёте вчера в 23:16

Самолёт взлетает — уши "хлопают": что скрывается за этим странным эффектом

Зачем уха закладывает во время полёта? Профессор объясняет механизмы и делится советами, как избавиться от неприятного ощущения. Читайте все важные детали!

Читать полностью » Минсельхоз США предупредил о риске быстрой порчи продуктов на дверце холодильника вчера в 22:29

Дверца холодильника — кулинарная ловушка: продукты, которые там быстро портятся

Какие продукты нельзя хранить на дверце холодильника и почему молоко, яйца и даже сыр там быстрее портятся объяснили специалисты из Минсельхоза США.

Читать полностью » Врач Марин объяснила, почему мочки ушей меняют форму с возрастом вчера в 22:27

Ухо подскажет правду: деталь, которая мгновенно старит лицо

Эксперт назвала неожиданную часть тела, которая, наряду с руками, выдаёт возраст, и рассказала, как косметология помогает вернуть ей молодость.

Читать полностью » CDC: смертность от падений среди пожилых людей за 30 лет выросла в четыре раза 22.09.2025 в 22:12

Пожилые стали уязвимее: падения убивают всё чаще, несмотря на развитие медицины

Падения становятся смертельной угрозой для пожилых: более 41 тысячи жизней потеряны в 2023 году. Узнайте, как лекарства усиливают риск и что можно сделать.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Hyundai сменила стратегию в РФ и подала заявку на бренд в сфере услуг питания и гостиниц
Красота и здоровье

Офтальмолог Чурганова предупреждает о рисках неправильного использования контактных линз
Еда

Карбонат свиной на сковороде получается сочным при добавлении лука и специй
Еда

Клубничное желе готовится из свежих ягод и желатина в сотейнике
Дом

Неправильная организация балкона зимой может испортить овощи и заготовки
Технологии

Исследование "Яндекса" и HPBS: расходы на отопление падают на 14% благодаря умному дому
ПФО

ФСБ обнаружила мастерскую по переделке оружия у жителя Пензы — вынесен приговор
Питомцы

Специалисты: доверие и запах определяют выбор кошки, с кем спать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet