Как политика зарплат влияет на дефицит врачей в России

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" и руководитель её фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что фельдшеры и акушерки, которые будут замещать врачей в условиях кадрового дефицита, должны получать не символические надбавки, а полноценную зарплату врача. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Ситуация в здравоохранении

Согласно приказу Минздрава, с 1 сентября в медицинских учреждениях при нехватке специалистов фельдшеры и акушерки смогут временно исполнять обязанности лечащих врачей — терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов.

Миронов отметил, что нагрузка на таких сотрудников возрастёт многократно, однако предлагаемые надбавки не сопоставимы с объёмом выполняемой работы.

"По справедливости, нужно платить людям за фактически проделанную работу. Работаешь врачом — получай как врач. Иначе люди будут увольняться", — подчеркнул он.

Политик добавил, что партия и её Центры защиты прав граждан возьмут ситуацию под контроль.

Проблема финансирования

Миронов раскритиковал нынешнюю политику в сфере здравоохранения, сравнив её с "тришкиным кафтаном", когда средств не хватает то на одно, то на другое.

"Минфин ставит Минздрав в жёсткие рамки: вот вам деньги — и крутитесь как хотите. Минздрав крутится, то предлагая замещать врачей фельдшерами, то вводя обязательные отработки для выпускников медвузов. И думское большинство идёт у правительства на поводу", — отметил парламентарий.

Что нужно менять

По мнению политика, для реального выполнения майских указов президента по повышению зарплат медиков до 100-200% от среднего уровня по региону требуется политическое решение.

Миронов подчеркнул: здравоохранение должно стать безусловным приоритетом государства. Минимальный объём финансирования, по его словам, должен составлять 7% ВВП вместо нынешних 3,5%.