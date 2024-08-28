Разоблачение пропаганды: МИД России раскрывает правду о действиях ВСУ в приграничных регионах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резким опровержением информационной кампании, проводимой украинской стороной.
По ее словам, Украина активно распространяет ложные сведения о якобы гуманном поведении военнослужащих ВСУ на территории Курской области.
Захарова подчеркнула, что реальность кардинально отличается от создаваемого пропагандой образа. Она сообщила, что военнопленные украинские солдаты сами рассказывают о приказах командования, вынуждающих их совершать преступления против мирного населения и заниматься мародерством.
Дипломат также обратила внимание на зафиксированные факты грабежей жилых домов и магазинов. Особое возмущение вызывает появление на украинских интернет-аукционах религиозных предметов и икон, похищенных в Курской области и цинично обозначенных как "трофеи".
Захарова охарактеризовала попытки украинской пропаганды создать образ "безобидных и внимательных к нуждам мирного населения интервентов" как абсолютно циничные. Она отметила, что подобные фейки быстро разоблачаются и опровергаются.
Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления на территорию Курской области. По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, продвижение противника было остановлено. Он заявил о намерении завершить операцию в регионе полным разгромом вражеских сил и выходом на государственную границу.
Министерство обороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ понесли значительные потери: до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.
Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия украинской стороны как провокацию, сопровождающуюся неизбирательными обстрелами, в том числе гражданских объектов. Он заверил, что противник получит достойный ответ, а все цели России будут достигнуты.
В связи с ситуацией в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.
Фото: www. kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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