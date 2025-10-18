Фейхоа лечит не всех: врачи рассказали, кому это варенье противопоказано

Ароматное варенье из фейхоа давно перестало быть экзотикой и всё чаще появляется на столах россиян осенью и зимой. Этот фрукт ценят за яркий вкус и высокое содержание йода, а его варенье часто называют "натуральной аптекой в банке". Однако, как предупреждают врачи, даже самое полезное лакомство может навредить, если не знать меру.

О том, как правильно включить варенье из фейхоа в рацион и кому оно противопоказано, рассказал "Газете.Ru" врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Почему варенье из фейхоа полезно

"Варенье из фейхоа содержит клетчатку, пектин и флавоноиды, которые помогают работе кишечника и снижают воспаление в организме", — пояснил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Фейхоа — один из немногих фруктов, в котором йод содержится в легкоусвояемой органической форме. Это делает его особенно ценным для жителей регионов, где уровень йода в почве и воде низок.

Даже после термической обработки часть полезных веществ сохраняется:

Пектин способствует выведению токсинов и улучшает пищеварение.

Флавоноиды оказывают антиоксидантное действие, замедляют старение клеток.

Клетчатка нормализует работу кишечника.

Йод поддерживает функцию щитовидной железы и гормональный баланс.

Сколько можно есть без вреда

"Врачи рекомендуют соблюдать умеренность: взрослым можно употреблять не более 1-2 чайных ложек в день, а детям старше трёх лет — половину чайной ложки несколько раз в неделю", — отметил Белоусов.

Несмотря на природное происхождение, варенье остаётся сладким продуктом. Избыточное количество сахара и фруктозы может перегружать поджелудочную железу и вызывать скачки уровня глюкозы.

Оптимальное решение — есть варенье вместе с кашами, творогом или йогуртом, а не ложками из банки. В таком сочетании снижается гликемическая нагрузка, а усвоение полезных веществ становится более равномерным.

Когда варенье из фейхоа противопоказано

"От этого лакомства стоит отказаться людям с сахарным диабетом, поскольку даже при замене сахара на подсластители фруктоза из фейхоа повышает уровень глюкозы в крови", — предупредил гастроэнтеролог.

Фейхоа полезен не всем. Существуют состояния, при которых употребление даже небольшого количества может навредить.

Основные противопоказания:

Сахарный диабет - из-за содержания фруктозы и сахара.

Гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы) - избыток йода может усугубить состояние.

Обострение гастрита или язвы желудка - кислоты и сахар раздражают слизистую.

Аллергия на экзотические фрукты - может вызвать сыпь и зуд.

В таких случаях от варенья лучше отказаться полностью или употреблять только после консультации с врачом.

Плюсы и минусы варенья из фейхоа