Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Варенье
Варенье
© freepik.com by valeria_aksakova is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:10

Фейхоа лечит не всех: врачи рассказали, кому это варенье противопоказано

Врач Белоусов: взрослым можно есть не более двух ложек варенья из фейхоа в день

Ароматное варенье из фейхоа давно перестало быть экзотикой и всё чаще появляется на столах россиян осенью и зимой. Этот фрукт ценят за яркий вкус и высокое содержание йода, а его варенье часто называют "натуральной аптекой в банке". Однако, как предупреждают врачи, даже самое полезное лакомство может навредить, если не знать меру.

О том, как правильно включить варенье из фейхоа в рацион и кому оно противопоказано, рассказал "Газете.Ru" врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Почему варенье из фейхоа полезно

"Варенье из фейхоа содержит клетчатку, пектин и флавоноиды, которые помогают работе кишечника и снижают воспаление в организме", — пояснил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Фейхоа — один из немногих фруктов, в котором йод содержится в легкоусвояемой органической форме. Это делает его особенно ценным для жителей регионов, где уровень йода в почве и воде низок.

Даже после термической обработки часть полезных веществ сохраняется:

  • Пектин способствует выведению токсинов и улучшает пищеварение.

  • Флавоноиды оказывают антиоксидантное действие, замедляют старение клеток.

  • Клетчатка нормализует работу кишечника.

  • Йод поддерживает функцию щитовидной железы и гормональный баланс.

Сколько можно есть без вреда

"Врачи рекомендуют соблюдать умеренность: взрослым можно употреблять не более 1-2 чайных ложек в день, а детям старше трёх лет — половину чайной ложки несколько раз в неделю", — отметил Белоусов.

Несмотря на природное происхождение, варенье остаётся сладким продуктом. Избыточное количество сахара и фруктозы может перегружать поджелудочную железу и вызывать скачки уровня глюкозы.

Оптимальное решение — есть варенье вместе с кашами, творогом или йогуртом, а не ложками из банки. В таком сочетании снижается гликемическая нагрузка, а усвоение полезных веществ становится более равномерным.

Когда варенье из фейхоа противопоказано

"От этого лакомства стоит отказаться людям с сахарным диабетом, поскольку даже при замене сахара на подсластители фруктоза из фейхоа повышает уровень глюкозы в крови", — предупредил гастроэнтеролог.

Фейхоа полезен не всем. Существуют состояния, при которых употребление даже небольшого количества может навредить.

Основные противопоказания:

  • Сахарный диабет - из-за содержания фруктозы и сахара.

  • Гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы) - избыток йода может усугубить состояние.

  • Обострение гастрита или язвы желудка - кислоты и сахар раздражают слизистую.

  • Аллергия на экзотические фрукты - может вызвать сыпь и зуд.

В таких случаях от варенья лучше отказаться полностью или употреблять только после консультации с врачом.

Плюсы и минусы варенья из фейхоа

Плюсы Минусы
Богато йодом и антиоксидантами Содержит много сахара
Поддерживает иммунитет и пищеварение Может повышать уровень глюкозы
Улучшает обмен веществ Не подходит при гипертиреозе
Сохраняет часть витаминов даже после варки Возможны аллергические реакции

Как приготовить более полезный вариант

Чтобы варенье сохранило максимум пользы, важно соблюдать щадящий температурный режим. Существует два основных способа приготовления.

1. Без варки (сырой джем)

Свежие плоды фейхоа измельчают в блендере и смешивают с сахаром в пропорции 1:1. Массу перекладывают в стерилизованные банки и хранят в холодильнике не более месяца. Такой способ сохраняет большую часть витаминов и йода.

2. Классическое варенье

Плоды очищают, нарезают и проваривают с сахаром 10-15 минут. После варки варенье разливают по стерилизованным банкам. Полезных веществ будет меньше, но продукт хранится дольше.

В обоих случаях важно использовать нержавеющую посуду и не допускать контакта с металлом, чтобы не разрушать витамин C и флавоноиды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: есть варенье ложками вместо десерта.
    Последствие: повышение сахара и нагрузка на печень.
    Альтернатива: добавлять в каши или йогурт по 1 чайной ложке.

  2. Ошибка: хранить открытое варенье при комнатной температуре.
    Последствие: развитие плесени и потеря витаминов.
    Альтернатива: держать в холодильнике и съесть в течение недели.

  3. Ошибка: употреблять фейхоа при гипертиреозе.
    Последствие: избыток йода может вызвать гормональный дисбаланс.
    Альтернатива: заменить варенье на яблочное или сливовое.

Мифы и правда о фейхоа

  1. Миф: варенье полностью теряет пользу после варки.
    Правда: часть йода, клетчатки и флавоноидов сохраняется.

  2. Миф: фейхоа безопасно при диабете, если без сахара.
    Правда: фруктоза повышает уровень глюкозы даже без добавления сахара.

  3. Миф: можно есть фейхоа сколько угодно.
    Правда: переизбыток йода может негативно сказаться на щитовидной железе.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте спелые, но не перезрелые плоды — они плотные, с зелёной кожицей и приятным ароматом.

  2. При варке добавляйте минимальное количество сахара или заменяйте его мёдом после остывания массы.

  3. Не используйте алюминиевую посуду.

  4. Храните готовое варенье в холодильнике до 3 месяцев.

  5. Ешьте небольшими порциями, особенно при заболеваниях ЖКТ.

А что если хочется сладкого, но без сахара?

Для тех, кто следит за уровнем сахара, можно приготовить фейхоа-пюре без термообработки с добавлением лимона и стевии. Такое лакомство хранится недолго, зато сохраняет почти все витамины и не вызывает резких скачков глюкозы.

Также отличной альтернативой станут печёные яблоки с фейхоа или чай с ложкой сырого пюре - мягкий способ поддерживать йодный баланс без риска для здоровья.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли давать варенье из фейхоа детям до трёх лет?
Нет, из-за возможных аллергических реакций и высокой концентрации сахара.

Сколько фейхоа нужно съесть, чтобы восполнить йод?
Достаточно 1-2 плодов в день, если нет противопоказаний.

Полезно ли сочетать фейхоа с мёдом?
Да, но только если нет аллергии. Мёд усиливает антибактериальные свойства фрукта.

Как понять, что варенье испортилось?
Признаки — появление плесени, брожения, неприятного запаха или вздутие крышки банки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дерматовенеролог пояснила, как вирус ветряной оспы вызывает опоясывающий лишай спустя годы сегодня в 1:36
Он спит в каждом, кто переболел ветрянкой: вирус, который может проснуться через десятки лет

Опоясывающий лишай нередко путают с кожным раздражением или стрессовой реакцией. Почему он связан с вирусом ветрянки и как распознать болезнь вовремя — объясняет врач.

Читать полностью » Врач-инфекционист Владимир Никифоров объяснил, как избежать сальмонеллёза при приготовлении яиц сегодня в 1:12
Обычная яичница закончилась больницей: ошибка, которую совершают тысячи людей на кухне

Недожаренная глазунья стала причиной сальмонеллёза и больничной койки. Врач рассказал, почему даже одно неправильно приготовленное яйцо может привести к серьёзной инфекции.

Читать полностью » Анастасия Агаева рассказала, почему отсыпание в выходные не восстанавливает силы сегодня в 0:49
Отсыпаетесь по выходным? Именно это мешает вам чувствовать бодрость

Почему попытки отоспаться по выходным не возвращают силы, а наоборот — вызывают усталость? Врачи объяснили, как сохранить режим сна и бодрость без вреда для здоровья.

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко рассказала, как восполнить дефицит витамина D зимой сегодня в 0:26
Тихий вор зимы: как нехватка одного витамина крадёт силы и настроение

Солнечного света зимой почти нет, а вместе с ним исчезает витамин D — важный элемент здоровья и хорошего настроения. Как восполнить дефицит безопасно и эффективно?

Читать полностью » Врачи назвали переливание крови сложнейшей процедурой, сравнимой с трансплантацией сегодня в 0:12
Кровь больше не считают жидкостью: врачи признали переливание пересадкой тканей

Кровь — не просто биологическая жидкость, а живое вещество, которое нельзя перелить без последствий. Почему врачи сравнивают трансфузию с трансплантацией и как изменилась медицина за последние десятилетия.

Читать полностью » Эксперт из Университета штата Огайо развеяла миф о зависимости от гигиенической помады вчера в 23:45
Миф о зависимости от гигиенички: правда от дерматологов

Почему губы могут сохнуть даже при регулярном использовании бальзама, и как выбрать средство, которое действительно работает — без "эффекта зависимости".

Читать полностью » Мастера отмечают рост популярности ультрачёрного оттенка после показов Dior и Alexander McQueen вчера в 23:21
Волосы цвета ночи возвращаются: эффект Мортиши Аддамс захватывает мир

Тёмный гламур возвращается! Morticia Hair — главный тренд этой осени. Как добиться идеального чёрного цвета и сохранить блеск волос как у Мортиши Аддамс?

Читать полностью » Дерматологи предупредили: избыток увлажняющего крема может повредить кожный барьер вчера в 22:42
Больше не значит лучше: дерматологи объяснили, как переувлажнение портит кожу

Можно ли переусердствовать с увлажнением? Дерматологи объясняют, почему избыток влаги способен навредить коже и как найти баланс между сиянием и здоровьем.

Читать полностью »

Новости
Дом
Основные критерии при выборе ковролина для вашего дома: удобство, цвет и долговечность
Туризм
Врачи рассказали, как пережить месячные в путешествии и не испортить отпуск
Садоводство
Осеннее мульчирование помогает сохранить влагу и защитить почву от промерзания
Авто и мото
Porsche переориентируется на гибриды и ДВС
Красота и здоровье
Невролог Ирина Милюхина рассказала, как избыток сахара мешает мозгу восстанавливаться во сне
Дом
5 простых решений для уюта в доме: чистый воздух, правильная влажность и текстиль
Авто и мото
Общественный совет Астаны обсудил лимит прогрева автомобилей — не более 10 минут
Питомцы
Психологи: прикосновение к кошке снижает уровень стресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet