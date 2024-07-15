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В России радиометки и госномера станут обязательными для всех самокатов
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В России радиометки и госномера станут обязательными для всех самокатов

В России предлагаются новые поправки к законопроекту, которые ужесточат контроль за пользователями самокатов. Теперь владельцам самокатов предстоит установить радиометки для отслеживания в реальном времени и госномера для идентификации нарушителей.

Эти изменения затронут как прокатные, так и частные электросамокаты.

В Госдуме также рассматривается возможность увеличения штрафов пользователей самокатов, например, за покидание места ДТП с участием самоката, сумма штрафа может вырасти до 20-30 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/WrS.tm.pl (public domain)

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