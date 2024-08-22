Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 91,2881
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 101,6207
Как форсировать созревание перцев
  1. Главная
  2. Садоводство

Перцы никак не хотят краснеть? 5 незаменимых подкормок для поспешного созревания

Как форсировать созревание перцев

Выращивание перцев - дело хлопотное, но очень увлекательное. Особенно интересно наблюдать, как зеленые плоды постепенно наливаются и приобретают свой финальный яркий окрас. Но бывает, что дождаться созревания перцев кажется непосильной задачей.

К счастью, существуют специальные подкормки, которые помогают ускорить этот процесс. Внося их в нужные сроки, вы сможете получить ранний и обильный урожай перцев. Вот 5 эффективных способов подкормки для этих культур:

  • Комплексное минеральное удобрение. Одно из самых действенных удобрений для ускорения созревания перцев - комплексное минеральное удобрение с повышенным содержанием калия. Оно стимулирует образование и налив плодов, ускоряя их созревание на 1-2 недели.

Вносите такое удобрение 2-3 раза за сезон по инструкции производителя, делая первую подкормку в момент активного цветения перцев.

  • Суперфосфат. Фосфор является важным элементом для образования и роста плодов у перцев. Внесение суперфосфата в почву способствует быстрому окрашиванию и созреванию перцев.

Вносите суперфосфат под каждый куст один раз в начале плодоношения, строго по норме. Это ускорит созревание на 5-10 дней.

  • Птичий помёт. Этот натуральный органический материал содержит множество питательных веществ, необходимых для быстрого развития перцев. Птичий помет поставляет азот, фосфор, калий и другие микроэлементы.

Вносите разведенный птичий помет в качестве подкормки 1-2 раза за сезон, особенно в период бурного плодоношения. Это отразится на скорости созревания плодов.

  • Сульфат калия. Этот минеральный препарат обогащен калием, который ускоряет процессы налива и окрашивания перцев. Также сульфат калия повышает зимостойкость и иммунитет растений.

Вносите под кусты перцев сульфат калия не позднее начала цветения. Это поможет ускорить созревание плодов на 7-10 дней.

  • Кальциевая селитра. Этот вид азотных удобрений обеспечивает перцы дополнительным притоком азота, что ускоряет рост и развитие растения. А кальций способствует быстрому формированию и наливу плодов.

Использовать кальциевую селитру в качестве подкормки лучше всего в период активного плодоношения, чтобы получить более ранний и крупный урожай перцев.

Применяя эти 5 удобрений в нужные сроки, вы сможете ускорить созревание перцев и получить вкусный и обильный урожай в более короткие сроки. Не забывайте также поливать и мульчировать растения для лучшего питания.

Мир

Хуситы продают оружие через соцсеть Маска

Хуситы продают оружие через соцсеть Маска

Британская газета The Times сообщает, что йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) использует социальную сеть Х*, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, для торговли оружием.

Читать полностью
В Сумах произошли взрывы

В Сумах произошли взрывы

В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, произошла серия взрывов, о чем сообщает украинский телеканал "Общественное".

Читать полностью

Общество

Эксперты фиксируют рост неравенства доходов в России на фоне увеличения зарплат

Эксперты фиксируют рост неравенства доходов в России на фоне увеличения зарплат

Эксперты отметили необычный рост неравенства доходов в России. Ожидается, что люди через несколько лет будут иметь завышенные ожидания зарплат после периода "зарплатного бума", однако работодатели могут не успеть адаптироваться к этим ожиданиям.

Читать полностью
Сбережения россиян в банках превысили 50 трлн рублей

Сбережения россиян в банках превысили 50 трлн рублей

Сбережения граждан России в банках превысили 50 трлн рублей. По данным Центробанка, на 1 августа 2024 года общий объём средств достиг 50,39 трлн рублей, что составляет более четверти ожидаемого ВВП страны на 2024 год (191,4 трлн рублей по оценкам Минэкономразвития).

Читать полностью

Новости