Перцы никак не хотят краснеть? 5 незаменимых подкормок для поспешного созревания

Выращивание перцев - дело хлопотное, но очень увлекательное. Особенно интересно наблюдать, как зеленые плоды постепенно наливаются и приобретают свой финальный яркий окрас. Но бывает, что дождаться созревания перцев кажется непосильной задачей.

К счастью, существуют специальные подкормки, которые помогают ускорить этот процесс. Внося их в нужные сроки, вы сможете получить ранний и обильный урожай перцев. Вот 5 эффективных способов подкормки для этих культур:

Комплексное минеральное удобрение. Одно из самых действенных удобрений для ускорения созревания перцев - комплексное минеральное удобрение с повышенным содержанием калия. Оно стимулирует образование и налив плодов, ускоряя их созревание на 1-2 недели.

Вносите такое удобрение 2-3 раза за сезон по инструкции производителя, делая первую подкормку в момент активного цветения перцев.

Суперфосфат. Фосфор является важным элементом для образования и роста плодов у перцев. Внесение суперфосфата в почву способствует быстрому окрашиванию и созреванию перцев.

Вносите суперфосфат под каждый куст один раз в начале плодоношения, строго по норме. Это ускорит созревание на 5-10 дней.

Птичий помёт. Этот натуральный органический материал содержит множество питательных веществ, необходимых для быстрого развития перцев. Птичий помет поставляет азот, фосфор, калий и другие микроэлементы.

Вносите разведенный птичий помет в качестве подкормки 1-2 раза за сезон, особенно в период бурного плодоношения. Это отразится на скорости созревания плодов.

Сульфат калия. Этот минеральный препарат обогащен калием, который ускоряет процессы налива и окрашивания перцев. Также сульфат калия повышает зимостойкость и иммунитет растений.

Вносите под кусты перцев сульфат калия не позднее начала цветения. Это поможет ускорить созревание плодов на 7-10 дней.

Кальциевая селитра. Этот вид азотных удобрений обеспечивает перцы дополнительным притоком азота, что ускоряет рост и развитие растения. А кальций способствует быстрому формированию и наливу плодов.

Использовать кальциевую селитру в качестве подкормки лучше всего в период активного плодоношения, чтобы получить более ранний и крупный урожай перцев.

Применяя эти 5 удобрений в нужные сроки, вы сможете ускорить созревание перцев и получить вкусный и обильный урожай в более короткие сроки. Не забывайте также поливать и мульчировать растения для лучшего питания.