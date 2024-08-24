Осенняя подкормка газона: 5 важных правил для сильной зимостойкости

Конец лета - идеальное время, чтобы позаботиться о газоне и подготовить его к осенне-зимнему периоду. Правильно внесенные удобрения укрепят корневую систему травы, сделают ее более устойчивой к низким температурам, засухе и вредителям.
Как правило, газоны нуждаются в двух основных подкормках в течение года - весенней и осенней. Если весной основной задачей было активизировать рост зеленой массы, то осенью важно укрепить корни и обеспечить растения необходимыми веществами для успешной перезимовки.
Оптимальное время для подкормки газона в конце лета - август-сентябрь. В этот период трава активно готовится к зиме - происходит накопление питательных веществ в корнях и основании стеблей. Вовремя внесенные удобрения помогут газону легче пережить холода, снежный покров и оттепели.
Специалисты советуют отдавать предпочтение минеральным комплексным удобрениям, сбалансированным по содержанию макроэлементов. Оптимальным вариантом будет применение удобрений с пониженным содержанием азота (N) и повышенным фосфора (P) и калия (K). Например, удобрения марок 10-20-10 или 6-12-12.
Азот в такой подкормке стимулирует корневую систему газонной травы, а фосфор и калий отвечают за ее закалку и подготовку к неблагоприятным погодным условиям. Кроме того, важно, чтобы удобрение содержало железо, магний и серу - они улучшают окраску газона.
Норма внесения сухих гранулированных комплексных удобрений составляет 20-30 г на 1 кв.м площади газона. Распределяйте их равномерно по всей поверхности и сразу же аккуратно заделывайте в почву граблями или аэратором.
Если позволяют погодные условия, можно также использовать жидкие подкормки на основе гуминовых кислот и биостимуляторов. Их вносят из расчета 50-100 мл на 1 кв.м газона методом опрыскивания или полива.
Правильная осенняя подкормка газона обеспечит ему успешную перезимовку и ускорит весенний рост, что позволит получить идеальный, изумрудно-зеленый ковер к сезону.
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