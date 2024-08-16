Секреты долгосрочного плодоношения огурцов

Свежие, хрустящие огурцы - летнее лакомство, которое любит каждая хозяйка. Но чтобы наслаждаться обильным урожаем как можно дольше, необходимо правильно ухаживать за растениями. Рассказываем, чем "угостить" огурцы, чтобы продлить их плодоношение.
Одно из главных правил - регулярный полив. Огурцы очень любят влагу, поэтому нуждаются в обильном и регулярном поливе, особенно в жаркую погоду. Старайтесь поливать растения 2-3 раза в неделю, обеспечивая почву достаточным количеством воды. Это поможет предотвратить преждевременное увядание и остановку плодоношения.
Кроме того, огурцы нуждаются в постоянной подкормке. Вносите комплексные минеральные удобрения каждые 2-3 недели, чередуя с органическими подкормками. Это обеспечит растения необходимыми питательными веществами и позволит продлить период плодоношения.
Не забывайте также вовремя убирать отплодоносившие огурцы. Ранний сбор зрелых плодов стимулирует появление новых завязей и продлевает общий период плодоношения. Собирайте зрелые огурцы 2-3 раза в неделю, не допуская перерастания.
Ещё один важный момент - вовремя устранять вредителей и болезни. Регулярно осматривайте растения и своевременно принимайте меры против появления тли, паутинного клеща, мучнистой росы и других проблем. Здоровые растения будут радовать обильным урожаем намного дольше.
Не менее важно поддерживать оптимальный микроклимат. Огурцы лучше всего растут в теплых, влажных условиях с хорошей освещенностью и доступом воздуха. Позаботьтесь о формировании и подвязке растений, чтобы обеспечить им достаточно света и воздуха.
Фото: Mariuszjbie.
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