Что нужно знать об осенней подкормке голубики?

Как подкормить голубику осенью, чтобы она хорошо перезимовала и плодоносила

Голубика является весьма требовательной культурой к условиям выращивания. Одним из важных моментов ухода за ней является правильная подкормка, особенно осенью. Это поможет кустам голубики хорошо перезимовать и порадовать обильным урожаем в следующем сезоне.

Когда подкармливать голубику осенью?

Идеальным временем для осенней подкормки голубики является период после сбора урожая, в сентябре-октябре. Именно в этот период растения готовятся к зимовке, накапливают питательные вещества в корнях и побегах.

Подкармливать голубику можно вплоть до начала ноября, но не следует затягивать с этим. Важно, чтобы кусты успели усвоить все необходимые им вещества до наступления устойчивых заморозков.

Какие удобрения вносить осенью?

Для голубики лучше всего использовать специальные удобрения, предназначенные для кислолюбивых культур. Они содержат оптимальный комплекс макро- и микроэлементов в легкодоступной для растений форме.

Хорошо себя зарекомендовали следующие виды удобрений:

Комплексные минеральные удобрения для вересковых (например, "Универсал для вересковых");

Органические удобрения с повышенным содержанием кислот (торф, компост, перегной);

Специальные подкормки для голубики.

Нормы и способ внесения

На 1 кв.м площади приствольного круга вносят следующие дозы:

Минеральные комплексные удобрения - 40-60 г;

Органические удобрения (торф, компост) - 3-5 кг.

Удобрения равномерно распределяют по поверхности почвы вокруг куста на расстоянии 20-30 см от основания. Затем их аккуратно перекапывают на глубину 10-12 см.

Не допускайте попадания удобрений непосредственно на корни растений. Это может вызвать ожог корневой системы.

Регулярная осенняя подкормка голубики обеспечит ее растениям необходимые питательные вещества для успешной перезимовки и последующего обильного плодоношения.

Фото: Blueberry Glade.