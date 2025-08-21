От голодного взгляда до здорового блеска: как помочь кошке набрать вес

Вы когда-нибудь задумывались, как превратить худую, измождённую уличную кошку в здорового и ухоженного питомца? Если к вам прибился такой "комочек шерсти", не спешите паниковать. С правильным подходом и заботой вы сможете вернуть ей силы и здоровье.

Как определить, что кошка истощена?

Потеря веса более чем на 10% уже считается серьёзным сигналом. Однако у уличных кошек это не всегда очевидно. Животное может оставаться активным, игривым и даже иметь хороший аппетит, но при этом страдать от скрытых заболеваний.

Обратите внимание на её внешний вид:

на рёбрах должна быть тонкая жировая прослойка.

живот не должен быть впалым.

общее состояние не должно быть вялым или апатичным.

Перед тем как начать откармливать кошку, обязательно покажите её ветеринару. Лечение или стабилизация состояния — это первый шаг к восстановлению.

Чем кормить?

Еда с вашего стола — не лучший вариант. Сухие корма тоже могут не подойти, так как для их переваривания требуется хорошее пищеварение. Лучше выбирать натуральную пищу или качественные влажные корма.

Что можно предложить:

нежирное мясо и субпродукты (свинина исключается).

яйца, кисломолочные продукты, отварную морскую рыбу.

детские мясные пюре.

крупы: рис, гречку, овсянку, отруби.

нежирный куриный бульон или рисовый отвар.

Если кошка ослаблена, измельчайте еду блендером или нарезайте мелкими кусочками. Чтобы усилить аппетит, используйте сильно пахнущие продукты.

Сколько и как часто кормить?

Для истощённой кошки важно питание небольшими порциями, но часто. Оптимальный режим — 5-7 раз в день с перерывами около 3 часов. Начинайте с порций по 20 г и постепенно увеличивайте их объём.

Как рассчитать суточную норму:

умножьте вес кошки на 70.

разделите результат на количество кормлений.

Например, для кошки весом 3 кг:

3×70 = 210 г (суточная норма).

210 ÷ 5 = 42 г (порция на одно кормление).

По мере набора веса объём порций будет увеличиваться.