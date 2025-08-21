Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка голубоглазая (Саратов)
© commons.wikimedia.org by ИринаЯ is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:36

От голодного взгляда до здорового блеска: как помочь кошке набрать вес

Уличные кошки: как правильно откормить истощённое животное по рекомендациям ветеринаров

Вы когда-нибудь задумывались, как превратить худую, измождённую уличную кошку в здорового и ухоженного питомца? Если к вам прибился такой "комочек шерсти", не спешите паниковать. С правильным подходом и заботой вы сможете вернуть ей силы и здоровье.

Как определить, что кошка истощена?

Потеря веса более чем на 10% уже считается серьёзным сигналом. Однако у уличных кошек это не всегда очевидно. Животное может оставаться активным, игривым и даже иметь хороший аппетит, но при этом страдать от скрытых заболеваний.

Обратите внимание на её внешний вид:

  • на рёбрах должна быть тонкая жировая прослойка.
  • живот не должен быть впалым.
  • общее состояние не должно быть вялым или апатичным.

Перед тем как начать откармливать кошку, обязательно покажите её ветеринару. Лечение или стабилизация состояния — это первый шаг к восстановлению.

Чем кормить?

Еда с вашего стола — не лучший вариант. Сухие корма тоже могут не подойти, так как для их переваривания требуется хорошее пищеварение. Лучше выбирать натуральную пищу или качественные влажные корма.

Что можно предложить:

  • нежирное мясо и субпродукты (свинина исключается).
  • яйца, кисломолочные продукты, отварную морскую рыбу.
  • детские мясные пюре.
  • крупы: рис, гречку, овсянку, отруби.
  • нежирный куриный бульон или рисовый отвар.

Если кошка ослаблена, измельчайте еду блендером или нарезайте мелкими кусочками. Чтобы усилить аппетит, используйте сильно пахнущие продукты.

Сколько и как часто кормить?

Для истощённой кошки важно питание небольшими порциями, но часто. Оптимальный режим — 5-7 раз в день с перерывами около 3 часов. Начинайте с порций по 20 г и постепенно увеличивайте их объём.

Как рассчитать суточную норму:

  • умножьте вес кошки на 70.
  • разделите результат на количество кормлений.

Например, для кошки весом 3 кг:

  • 3×70 = 210 г (суточная норма).
  • 210 ÷ 5 = 42 г (порция на одно кормление).

По мере набора веса объём порций будет увеличиваться.

