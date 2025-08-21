От голодного взгляда до здорового блеска: как помочь кошке набрать вес
Вы когда-нибудь задумывались, как превратить худую, измождённую уличную кошку в здорового и ухоженного питомца? Если к вам прибился такой "комочек шерсти", не спешите паниковать. С правильным подходом и заботой вы сможете вернуть ей силы и здоровье.
Как определить, что кошка истощена?
Потеря веса более чем на 10% уже считается серьёзным сигналом. Однако у уличных кошек это не всегда очевидно. Животное может оставаться активным, игривым и даже иметь хороший аппетит, но при этом страдать от скрытых заболеваний.
Обратите внимание на её внешний вид:
- на рёбрах должна быть тонкая жировая прослойка.
- живот не должен быть впалым.
- общее состояние не должно быть вялым или апатичным.
Перед тем как начать откармливать кошку, обязательно покажите её ветеринару. Лечение или стабилизация состояния — это первый шаг к восстановлению.
Чем кормить?
Еда с вашего стола — не лучший вариант. Сухие корма тоже могут не подойти, так как для их переваривания требуется хорошее пищеварение. Лучше выбирать натуральную пищу или качественные влажные корма.
Что можно предложить:
- нежирное мясо и субпродукты (свинина исключается).
- яйца, кисломолочные продукты, отварную морскую рыбу.
- детские мясные пюре.
- крупы: рис, гречку, овсянку, отруби.
- нежирный куриный бульон или рисовый отвар.
Если кошка ослаблена, измельчайте еду блендером или нарезайте мелкими кусочками. Чтобы усилить аппетит, используйте сильно пахнущие продукты.
Сколько и как часто кормить?
Для истощённой кошки важно питание небольшими порциями, но часто. Оптимальный режим — 5-7 раз в день с перерывами около 3 часов. Начинайте с порций по 20 г и постепенно увеличивайте их объём.
Как рассчитать суточную норму:
- умножьте вес кошки на 70.
- разделите результат на количество кормлений.
Например, для кошки весом 3 кг:
- 3×70 = 210 г (суточная норма).
- 210 ÷ 5 = 42 г (порция на одно кормление).
По мере набора веса объём порций будет увеличиваться.
