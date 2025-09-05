Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чайки у моря
Чайки у моря
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:19

Кормить чаек у моря — больше не забава: вот чем угрожает человеку эта медвежья услуга

Греческое орнитологическое общество предупредило о рисках кормления чаек

Многие из нас воспринимают чаек как неотъемлемую часть отдыха у моря: белые птицы красиво парят над волнами, а иногда так и тянется рука угостить их куском хлеба или булочкой. Однако специалисты предупреждают: кормить чаек — не безобидная привычка, а вмешательство в их жизнь и в экосистему.

Почему нельзя кормить чаек

1. Неправильная пища

Хлеб, печенье или чипсы не подходят для питания чаек. В их естественном рационе — рыба, моллюски, ракообразные. Человеческая еда не только не приносит пользы, но и может вызывать у птиц болезни или создавать ложное чувство сытости.

2. Нарушение естественного поведения

Когда чайки получают лёгкую добычу от людей, они перестают искать пищу в природе. Это приводит к зависимости и уменьшает их шансы на выживание без "человеческой помощи".

3. Агрессия и опасность

Привыкшие к кормёжке чайки становятся настойчивыми и могут нападать, вырывая еду прямо из рук. Особенно опасно подходить к птицам с птенцами: взрослые чайки будут агрессивно защищать своё потомство.

4. Экологический дисбаланс

Кормление птиц вблизи городов заставляет их гнездиться там, где им не место. Это нарушает баланс: чайки вытесняют других птиц и меняют привычные цепочки питания.

Что советуют орнитологи

"Как смешно бы ни казалось кормление чаек, это может иметь серьёзные последствия: они теряют естественные инстинкты, становятся зависимыми от людей и подвергаются риску болезней", — напоминают в Греческом орнитологическом обществе.

Специалисты подчёркивают: лучше просто наблюдать за птицами, фотографировать их и любоваться их полётом. Природа прекрасна сама по себе, без нашего вмешательства.

Как правильно себя вести

  • наслаждайтесь видом чаек, но не кормите их;
  • не оставляйте на пляжах и в городских дворах еду и мусор;
  • учите детей уважать диких животных и не пытаться их приручить.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт объяснил правила содержания тропических бабочек в квартире сегодня в 14:28

Бабочки, которых все хотят: простой способ обзавестись экзотикой без усилий

Захватывающая магия: бабочки как домашние питомцы! Узнайте секреты ухода от эксперта — от вывода до кормления. Идеально для семей и романтиков.

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют менять корм для кошек и собак постепенно сегодня в 14:21

Опасная пауза: почему задержка с переводом на новый корм угрожает катастрофой для вашего животного

Хотите перевести питомца на новый корм без стресса? Узнайте, как сделать это плавно, избегая проблем со здоровьем и отказов от еды. Советы для кошек и собак помогут!

Читать полностью » Декоративные кролики отличаются от обычных: причины по данным зоологов университета сегодня в 13:58

Парадокс размера: декоративные кролики — спасение или ловушка для неосторожных

Узнайте, чем декоративные кролики отличаются от обычных, и как выбрать питомца, который станет настоящим другом в вашей квартире. Размер, характер и уход — важные моменты для будущих владельцев.

Читать полностью » Джунгарские хомяки активнее сирийских, сообщают специалисты по грызунам сегодня в 13:10

Джунгарский хомяк — угроза побегов, сирийский — гарантия спокойствия: различия

Джунгарский или сирийский хомяк — кого выбрать? Узнайте 5 ключевых отличий в размерах, характере и уходе, чтобы питомец стал вашим верным другом.

Читать полностью » Вирусные инфекции снижают иммунитет дегу в питомниках Чили — данные ветеринаров сегодня в 12:26

Болезни, о которых молчат владельцы чилийских белок — узнайте вовремя

У чилийских белок-дегу есть свои уязвимости: диабет, вирусные инфекции и проблемы с шерстью. Узнайте, как вовремя распознать симптомы и сохранить здоровье питомца.

Читать полностью » Собаки предпочитают мусор естественной пище из-за привычки сегодня в 12:11

Когда мусор становится ловушкой: почему собаки рискуют здоровьем на прогулках

Почему собаки подбирают мусор и как это опасно? Узнайте причины и эффективные способы отучить питомца от вредной привычки, чтобы сохранить его здоровье.

Читать полностью » Учёные подтвердили, что дружба между кошками и собаками возможна при правильном воспитании сегодня в 11:05

Вражда, которой не существует: как стереотипы делают животных соперниками

Считается, что кошки и собаки враги по природе. Но так ли это? Истоки их вражды кроются в истории, инстинктах и воспитании.

Читать полностью » Учёные: собаки распознают эмоции человека по запаху, голосу и жестам сегодня в 10:24

Лизнуть руку — всё равно что прочитать анализы: что собака узнаёт о человеке на вкус

Как собаки ощущают людей через запах, голос, прикосновения и эмоции? Узнайте, какие чувства помогают питомцам понять нас лучше, чем мы думаем.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ученые обнаружили древние микробы в зубе мамонта возрастом миллион лет
Дом

Сантехники: слив кипятка из кастрюли в раковину вызывает засоры и трещины в трубах
Наука и технологии

Археологи нашли египетскую шкатулку в кургане Оренбуржья
Авто и мото

Toyota выпустила самый доступный гибрид бренда — Corolla GLi Hybrid 2026 за 189 тыс. реалов
Еда

Эксперты объяснили, почему белый хлеб и скрытый сахар вызывают быстрый набор веса
Туризм

Авиабилеты на Мальдивы из Москвы в ноябре: цены от 48 тысяч рублей у Gulf Air
Садоводство

Врачи-агрономы объяснили, почему нельзя ждать полного увядания ботвы при сборе чеснока
Спорт и фитнес

Зимний вейкбординг: лучшие места для катания от Бора-Бора до Камчатки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet