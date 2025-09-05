Кормить чаек у моря — больше не забава: вот чем угрожает человеку эта медвежья услуга

Многие из нас воспринимают чаек как неотъемлемую часть отдыха у моря: белые птицы красиво парят над волнами, а иногда так и тянется рука угостить их куском хлеба или булочкой. Однако специалисты предупреждают: кормить чаек — не безобидная привычка, а вмешательство в их жизнь и в экосистему.

Почему нельзя кормить чаек

1. Неправильная пища

Хлеб, печенье или чипсы не подходят для питания чаек. В их естественном рационе — рыба, моллюски, ракообразные. Человеческая еда не только не приносит пользы, но и может вызывать у птиц болезни или создавать ложное чувство сытости.

2. Нарушение естественного поведения

Когда чайки получают лёгкую добычу от людей, они перестают искать пищу в природе. Это приводит к зависимости и уменьшает их шансы на выживание без "человеческой помощи".

3. Агрессия и опасность

Привыкшие к кормёжке чайки становятся настойчивыми и могут нападать, вырывая еду прямо из рук. Особенно опасно подходить к птицам с птенцами: взрослые чайки будут агрессивно защищать своё потомство.

4. Экологический дисбаланс

Кормление птиц вблизи городов заставляет их гнездиться там, где им не место. Это нарушает баланс: чайки вытесняют других птиц и меняют привычные цепочки питания.

Что советуют орнитологи

"Как смешно бы ни казалось кормление чаек, это может иметь серьёзные последствия: они теряют естественные инстинкты, становятся зависимыми от людей и подвергаются риску болезней", — напоминают в Греческом орнитологическом обществе.

Специалисты подчёркивают: лучше просто наблюдать за птицами, фотографировать их и любоваться их полётом. Природа прекрасна сама по себе, без нашего вмешательства.

Как правильно себя вести