Кормить чаек у моря — больше не забава: вот чем угрожает человеку эта медвежья услуга
Многие из нас воспринимают чаек как неотъемлемую часть отдыха у моря: белые птицы красиво парят над волнами, а иногда так и тянется рука угостить их куском хлеба или булочкой. Однако специалисты предупреждают: кормить чаек — не безобидная привычка, а вмешательство в их жизнь и в экосистему.
Почему нельзя кормить чаек
1. Неправильная пища
Хлеб, печенье или чипсы не подходят для питания чаек. В их естественном рационе — рыба, моллюски, ракообразные. Человеческая еда не только не приносит пользы, но и может вызывать у птиц болезни или создавать ложное чувство сытости.
2. Нарушение естественного поведения
Когда чайки получают лёгкую добычу от людей, они перестают искать пищу в природе. Это приводит к зависимости и уменьшает их шансы на выживание без "человеческой помощи".
3. Агрессия и опасность
Привыкшие к кормёжке чайки становятся настойчивыми и могут нападать, вырывая еду прямо из рук. Особенно опасно подходить к птицам с птенцами: взрослые чайки будут агрессивно защищать своё потомство.
4. Экологический дисбаланс
Кормление птиц вблизи городов заставляет их гнездиться там, где им не место. Это нарушает баланс: чайки вытесняют других птиц и меняют привычные цепочки питания.
Что советуют орнитологи
"Как смешно бы ни казалось кормление чаек, это может иметь серьёзные последствия: они теряют естественные инстинкты, становятся зависимыми от людей и подвергаются риску болезней", — напоминают в Греческом орнитологическом обществе.
Специалисты подчёркивают: лучше просто наблюдать за птицами, фотографировать их и любоваться их полётом. Природа прекрасна сама по себе, без нашего вмешательства.
Как правильно себя вести
- наслаждайтесь видом чаек, но не кормите их;
- не оставляйте на пляжах и в городских дворах еду и мусор;
- учите детей уважать диких животных и не пытаться их приручить.
