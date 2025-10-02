Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака и еда
Собака и еда
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:13

До или после прогулки: вот когда лучше кормить собаку

Собаки легче переваривают пищу, если едят после прогулки

Для собаки еда и прогулка — самые приятные моменты дня. Но порядок этих событий имеет значение. Ветеринары отмечают: кормить питомца лучше после прогулки, а не до неё. Это связано с безопасностью, пищеварением и общим комфортом животного.

Почему лучше кормить собаку после прогулки

  1. Снижается риск заворота желудка
    Особенно у крупных пород (немецкие овчарки, лабрадоры, сенбернары, доберманы, мастифы и др.) после еды может развиться опасное состояние — заворот желудка. Оно сопровождается вздутием, газообразованием и требует срочной операции. Кормление до активной прогулки повышает риск этого состояния.

  2. Меньше вероятность рвоты и рефлюкса
    Физическая нагрузка на полный желудок может вызвать тошноту, рвоту или изжогу. Так же, как людям тяжело бегать после плотного ужина, собаке неудобно активно двигаться сразу после еды.

  3. Естественный отдых после еды
    Собаки, как и люди, после обильного обеда склонны отдыхать. Если вы кормите питомца после прогулки, он спокойно поест и сможет полежать или поспать, что благоприятно для пищеварения.

  4. Физиологические потребности
    Щенки действительно чаще ходят в туалет после еды. Но взрослым собакам требуется 30-120 минут, прежде чем захочется на улицу. Поэтому кормление до прогулки не всегда помогает "успеть" с туалетом. Гораздо удобнее завершить день прогулкой, а уже потом накормить питомца.

Сколько ждать после еды

  • Если вы всё же покормили собаку перед прогулкой, нужно подождать минимум 2-3 часа до активной нагрузки.

  • После лакомства или небольшой порции достаточно подождать около 30 минут.

  • Оптимально кормить дважды в день с интервалом 8-12 часов, а прогулки планировать так, чтобы они совпадали с привычным графиком питомца.

Лучше кормить собаку после прогулки. Это снижает риски для здоровья, помогает пищеварению и делает режим дня предсказуемым. Лёгкое лакомство до выхода допустимо, но полноценное кормление безопаснее переносить на время после активности.

