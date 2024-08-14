Огурцы будут плодоносить до зимы: удивительные подкормки, которые работают мгновенно

На каждом приусадебном участке выращивают различные овощи, среди которых огурцы занимают особое место. Эти растения имеют продолжительный период плодоношения, разделенный на несколько волн, каждая из которых приносит богатый урожай вкусных корнишонов.
После завершения очередной волны плодоношения огурцы входят в фазу кратковременного отдыха, набираясь сил для следующего этапа. В этот период особенно важно поддержать растения, подкормив их удобрениями, содержащими необходимые питательные вещества. Регулярная подкормка после каждой волны плодоношения позволит значительно увеличить урожайность огурцов, обеспечив достаточное количество плодов как для собственного потребления, так и для продажи.
В августе особенно важно уделить внимание подкормке огурцов. Для этого рекомендуется чередовать внекорневую и корневую подкормки, проводя их раз в 14 дней. Если погода ухудшается, частоту подкормок следует увеличить до одного раза в неделю.
Для внекорневой подкормки необходимо растворить в 9 литрах воды 1 литр свежего молока или сыворотки, добавив 15-20 капель аптечного йода. Этим раствором нужно опрыскать растения, обрабатывая как внешнюю, так и внутреннюю сторону листьев.
В случае заражения огурцов грибковыми заболеваниями полезно приготовить настой из луковой шелухи.
Корневая подкормка в августе требует использования удобрений, содержащих калий и фосфор. Для этого идеально подойдет калиевая селитра: 2 столовые ложки удобрения нужно развести в 10 литрах воды и полить растения под корень.
Из народных средств эффективна древесная зола: 1 литр золы следует растворить в 10 литрах воды, настоять несколько часов, процедить и полить огурцы.
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