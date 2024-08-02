Еще в одном российском городе вскоре будет введен туристический налог

С 1 января 2025 года в Сортавале, Карелия, будет введен туристический налог в размере 100 рублей в сутки. Налог будут уплачивать места размещения, такие как гостевые дома, гостиницы, кемпинги и глэмпинги. Средства с этого сбора будут включены в посуточную стоимость размещения.
Президент России Владимир Путин подписал закон о преобразовании курортного сбора в туристический налог, который станет местным налогом и не будет исчисляться с некоторых категорий граждан, включая участников специальной военной операции, сообщает ТАСС.
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