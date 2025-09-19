Как поддержка команды может повлиять на будущее Смолова

Бывший футболист сборной России и нынешний тренер клуба Медиалиги "Броук Бойз" Дмитрий Кузнецов, за который играет Федор Смолов, высказался о ситуации вокруг нападающего.

"Мы будем всячески поддерживать Федора, в любых моментах — тяжелых там, неприятных каких-то. Будем на его стороне", — сказал Кузнецов, подчеркнув, что считает историю с форвардом провокацией.

Напомним, 10 сентября суд отпустил Смолова под обязательство о явке. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

Инцидент произошёл ещё 28 мая 2025 года в кафе "Кофемания", но видео конфликта появилось в сети только 5 июля. На следующий день футболист признал, что "нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют". Изначально МВД отказалось возбуждать дело, однако позже расследование всё же началось.