Смоленск
Смоленск
© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:42

Смоленщина завоевала рекордное федеральное финансирование для преображения городов

Пять малых городов Смоленской области получат полмиллиарда рублей на благоустройство

Пять малых городов Смоленской области стали победителями десятого юбилейного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск успешно прошли отбор, итоги которого были подведены в Казани в рамках форума, посвященного развитию малых городов.

Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, на реализацию проектов-победителей будет направлено полмиллиарда рублей из федерального бюджета. Такой результат глава области охарактеризовал как исторический для Смоленщины.

В каждом из городов запланированы масштабные работы. В Ельне благоустроят улицу Первомайскую по проекту "Новая ветвь развития города". В Дорогобуже преобразования затронут центральную площадь и улицы Пушкина и Вала. В Рославле создадут ландшафтный парк "Физкульт-берег", а в Гагарине продолжат обновление городского парка имени Федора Солнцева. Десногорск направит средства на создание набережной зоны и "тропы здоровья" в рамках проекта "Атом парк-3".

Отбор финалистов проводила федеральная конкурсная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Эксперты оценивали качество архитектурных концепций, подход к сохранению исторического наследия и природного ландшафта, а также применение экологичных материалов. Для региона это уже не первый успех: ранее победы в конкурсе позволили привлечь более миллиарда рублей и реализовать 14 проектов благоустройства.

