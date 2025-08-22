Смоленщина завоевала рекордное федеральное финансирование для преображения городов

Пять малых городов Смоленской области стали победителями десятого юбилейного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск успешно прошли отбор, итоги которого были подведены в Казани в рамках форума, посвященного развитию малых городов.

Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, на реализацию проектов-победителей будет направлено полмиллиарда рублей из федерального бюджета. Такой результат глава области охарактеризовал как исторический для Смоленщины.

В каждом из городов запланированы масштабные работы. В Ельне благоустроят улицу Первомайскую по проекту "Новая ветвь развития города". В Дорогобуже преобразования затронут центральную площадь и улицы Пушкина и Вала. В Рославле создадут ландшафтный парк "Физкульт-берег", а в Гагарине продолжат обновление городского парка имени Федора Солнцева. Десногорск направит средства на создание набережной зоны и "тропы здоровья" в рамках проекта "Атом парк-3".

Отбор финалистов проводила федеральная конкурсная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Эксперты оценивали качество архитектурных концепций, подход к сохранению исторического наследия и природного ландшафта, а также применение экологичных материалов. Для региона это уже не первый успех: ранее победы в конкурсе позволили привлечь более миллиарда рублей и реализовать 14 проектов благоустройства.