Движение по 10-километровому участку федеральной трассы М-5 "Урал" торжественно открыли между Челябинском и Миассом

Между Челябинском и Миассом федеральная трасса М-5 стала четырехполосной

По словам федерального инспектора Челябинской области Дениса Чернятьева, обновленный участок дороги теперь является своеобразной визитной карточкой Челябинска. Рабочее движение по реконструированному 10-километровому участку федеральной трассы М-5 "Урал", который расширили до четырех полос в ходе капитального ремонта, торжественно открыли между Челябинском и Миассом. Это расширение сделало дорогу между этими городами полностью четырехполосной, что стало значимым событием для Уральского федерального округа, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер после официальной церемонии открытия.

Губернатор подчеркнул, что запуск этого важного участка дороги ждали миллионы автомобилистов и жителей региона. Теперь проезд по новому участку стал более комфортным и безопасным. По его мнению, проведенный капитальный ремонт дороги даст новый стимул для развития области.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, который принял участие в запуске движения по видеосвязи, подчеркнул, что расширение дороги до четырех полос не только увеличит пропускную способность трассы, но и позволит значительно снизить риск смертельных лобовых столкновений.

Денис Чернятьев также отметил, что обновленный участок дороги ведет к туристическому кластеру региона и служит своеобразной визитной карточкой Челябинска. Ремонт участка был завершен на три месяца раньше запланированного срока, несмотря на сложные погодные условия и непростой рельеф, сообщил руководитель Управления дорог "Южный Урал" Владимир Муравьев.

Верстовой столб с каслинским литьем

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Управления дорог "Южный Урал" Валентина Родикова, на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области установили первый в России современный верстовой столб, изготовленный мастерами Каслинского завода архитектурно-художественного литья. В будущем такие столбы планируется устанавливать на значимых участках всех федеральных трасс в регионе. Родикова отметила, что данный столб является первым подобным объектом, который был изготовлен на Каслинском заводе. В дальнейшем такие элементы дорожной инфраструктуры появятся на ключевых участках всех федеральных трасс в этом регионе.

Генеральный директор завода Владимир Киселев пояснил, что высота конструкции составляет около четырех метров, а на ее вершине расположен светильник. Столб выполнен из стали и чугуна, украшен различными художественными элементами и символизирует народный промысел.

В пресс-службе Управления дорог "Южный Урал" также сообщили, что столб был изготовлен на основе архивных материалов и чертежей, отражающих внешний вид подобных объектов в царской России. На его создание ушло около двух месяцев. Помимо декоративной функции, столб служит указателем расстояния до Москвы (1 785 км).

Каслинский завод архитектурно-художественного литья, расположенный в городе Касли Челябинской области, был основан в 1746 году. Каслинское литье, известное своими художественными изделиями из чугуна, является одним из ярких примеров народного промысла.

О трассе М-5

Трасса М-5 "Урал" соединяет Москву с регионами на востоке России, проходя через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Челябинской областей и других регионов.