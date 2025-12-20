Дороги, которые больше нельзя откладывать: правительство направляет миллиарды сразу в шесть регионов

Дополнительные деньги на дороги в регионах власти выделяют не только как меру поддержки, но и как инструмент, который должен ускорять экономику и снимать транспортные узкие места. Об этом сообщает ТАСС. Правительство России направит более 5,2 млрд рублей на строительство, ремонт и восстановление автодорог сразу в шести субъектах — речь идёт о Нижегородской, Смоленской, Омской, Оренбургской, Калининградской областях и Хабаровском крае.

Куда направят федеральные трансферты

В кабмине уточнили, что средства будут выделены до конца 2025 года и пойдут на развитие дорожной инфраструктуры в регионах. Распоряжение о перераспределении более 5,2 млрд рублей уже подписано, а финансирование будет осуществляться через трансферты из дорожного фонда.

В правительстве подчёркивают, что развитие дорожной сети остаётся одной из приоритетных задач. Помимо ремонта и строительства, деньги предусмотрены и на восстановление дорог там, где инфраструктура была повреждена. В перечне получателей названы шесть регионов, включая один субъект Дальнего Востока — Хабаровский край.

Проекты в Калининграде, Хабаровском крае и Омской области

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 18 декабря пояснял, что в Калининградской области средства направят на строительство нескольких участков дорог. В Хабаровском крае финансирование пойдёт на создание пути к автомобильному пункту пропуска через государственную границу, который строится на Большом Уссурийском острове.

Омская область, по словам главы правительства, получит деньги на строительство северного обхода Омска. Протяжённость трассы вместе с развязками и мостами составит около 70 км. В кабмине связывают этот проект с разгрузкой центральных магистралей города и более широкими логистическими задачами.

Ремонт, восстановление и логика приоритетов

Мишустин отмечал, что северный обход должен помочь Омской области встроиться в международные транспортные коридоры. В Нижегородской и Смоленской областях за счёт федерального финансирования планируется привести в нормативное состояние несколько участков дорог и сопутствующую инфраструктуру.

Отдельно выделена Оренбургская область: там средства направят на восстановление дорог, повреждённых в результате паводка 2024 года.

"Надежная дорожная сеть имеет ключевое значение для устойчивого развития регионов", — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Работа ведётся в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и нацпроекта "Инфраструктура для жизни".