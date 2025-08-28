Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Таврида
Таврида
© commons.wikimedia.org by Министерство транспорта Крыма is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:38

Езда без пробок и лишних часов: что даёт водителям главная магистраль Крыма

Росавтодор: по трассе А-291 "Таврида" с 2020 года проехало свыше 27 млн автомобилей

Каждый день тысячи водителей выбирают одну и ту же дорогу, а за пять лет её пассажиропоток превысил 27 миллионов автомобилей. Речь идёт о федеральной трассе А-291 "Таврида", ставшей одной из ключевых артерий Крыма и всего юга России.

Магистраль, изменившая полуостров

"Трасса А-291 "Таврида” — важнейший элемент развития Крыма и всего Южного федерального округа. Магистраль протяженностью более 256 км стала техническим и инфраструктурным прорывом для полуострова, связав город Керчь на востоке с Севастополем на западе через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай", — отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, дорога напрямую повлияла на уровень безопасности поездок, снизила время в пути и стала стимулом для экономического развития региона. Цифры подтверждают это: с момента запуска движения 27 августа 2020 года по "Тавриде" проехало свыше 27,6 млн автомобилей.

Масштаб и инженерные решения

Сегодня "Таврида" — это современная четырехполосная трасса с почти сотней искусственных сооружений, 21 транспортной развязкой, тремя десятками надземных пешеходных переходов, системами освещения и десятками объектов дорожного сервиса. Строительство стартовало в мае 2017 года, и в нём участвовали более 5 тысяч специалистов со всей страны. Впервые в России применялись новые асфальтобетонные смеси, которые позволили добиться повышенной прочности и долговечности покрытия.

Не менее впечатляют и масштабы эксплуатации. По данным Росавтодора, ежедневно трассой пользуются более 15 тысяч автомобилей.

"Профессиональная команда специалистов Росавтодора уделяет особое внимание комплексному содержанию трассы А-291 "Таврида”. Проводятся плановые работы для поддержания трассы в нормативном состоянии и обеспечения безопасности. Для нас остается приоритетом создание максимально надежной и комфортной среды для водителей в любое время суток и при различных погодных условиях", — подчеркнул руководитель агентства Роман Новиков.

Новые проекты и будущее развитие

Однако развитие магистрали не останавливается. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируется масштабное оборудование трассы современным стационарным освещением. На первом этапе — на участке от Керчи до поселка Приморский протяженностью 78 километров — будет установлено около 3,7 тысячи опор со светодиодными светильниками. Сейчас идёт разработка проектной документации, а старт работ намечен на 2026 год.

Значение "Тавриды" для региона

А-291 — одна из главных транспортных артерий Крыма, соединяющая восточную и западную части полуострова. Она обеспечивает удобный выезд на территорию Краснодарского края и разгружает городские улицы от потока транзитного и грузового транспорта. Благодаря этому жители и туристы получают более комфортные условия передвижения, а экономика региона получает дополнительный импульс для развития.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дептранс Москвы: 30 августа временно закроют движение на двух улицах в Новомосковском округе сегодня в 7:05

К Дню знаний движение в Москве встанет: эти улицы лучше объезжать стороной

В Москве перед 1 сентября вводят новые перекрытия. Какие улицы закроют и почему число машин на дорогах резко вырастет?

Читать полностью » Владелец шиномонтажа назвал главные причины гула летней резины сегодня в 1:50

Гул не уходит даже на новых шинах: что на самом деле мешает тишине на дороге

Почему летняя резина начинает гудеть даже на новой машине? Эксперт рассказал о скрытых причинах шума и поделился советами, как его уменьшить.

Читать полностью » Более 3 млн машин выйдут на дороги Подмосковья в начале учебного года — Минтранс сегодня в 1:25

Подмосковье может встать в пробках: 1 сентября дороги превратятся в ловушку для водителей

В сентябре дороги Подмосковья накроет волна пробок: число машин превысит 3 миллиона, а водителей ждут испытания на самых загруженных трассах.

Читать полностью » Эксперт Дмитрий Золотов: такси не должны заезжать во дворы Москвы сегодня в 0:58

Шлагбаумы против такси: чем обернётся новая инициатива для дворов Москвы

В Москве готовят упрощённые правила установки шлагбаумов. Эксперт предлагает запретить такси парковаться во дворах, где живут и гуляют дети.

Читать полностью » Механики из США пожаловались на мусор и грязь в салонах при ремонте машин сегодня в 0:16

Салон завален под завязку: мастера пожалели, что согласились открыть дверь

Механики делятся шокирующими находками в салонах клиентов: от интимных игрушек до ростков конопли. Почему порядок в машине — это вопрос уважения?

Читать полностью » Штрафы за выезд за стоп-линию: рекомендации по обжалованию от МВД России вчера в 23:46

Штрафы за стоп-линию: как избежать наказания, если вы не виноваты

Узнайте, как избежать штрафов за выезд за стоп-линию, если нарушение было зафиксировано ошибочно. Полезные советы от автоюриста и важные нюансы.

Читать полностью » Как выбрать безопасный буксировочный трос: рекомендации от специалистов вчера в 23:04

Как выбрать надежный буксировочный трос: советы, которые могут спасти вашу машину

Узнайте, какие буксировочные тросы прошли тесты на надежность и соответствие требованиям ПДД. Один из двенадцати тросов оказался действительно надежным!

Читать полностью » Инспектор ГИБДД требует открыть багажник: законные основания и права водителей вчера в 22:44

ГИБДД предупреждает о нарушениях, но не все инспекторы следуют этому правилу

Узнайте, имеет ли инспектор ГАИ право требовать показать аптечку и огнетушитель. Советы, как защитить себя от незаконных действий на дороге. Важно каждому водителю!

Читать полностью »

Новости
Дом

Опасные материалы в старых квартирах: почему нужен респиратор
Еда

Как приготовить тирамису без маскарпоне: рецепт с творожным сыром
Культура и шоу-бизнес

Цена дома Иваны Трамп в Манхэттене снизилась с $22,5 млн до $17,9 млн — New York Post
Садоводство

Витаминные таблетки вместо удобрений: как повысить урожайность домашних растений на 20%
Питомцы

Тайские кошки терпимее к детям и другим питомцам, чем сиамские
Садоводство

Народный способ: настой из хлеба и трав укрепляет корни и ускоряет рост растений
Красота и здоровье

Диетолог Устинова: зимний рацион для иммунитета и энергии – секреты эксперта
Спорт и фитнес

Холли Рилинджер, тренер Nike, представила 28-минутную программу силовых упражнений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru