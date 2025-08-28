Езда без пробок и лишних часов: что даёт водителям главная магистраль Крыма

Каждый день тысячи водителей выбирают одну и ту же дорогу, а за пять лет её пассажиропоток превысил 27 миллионов автомобилей. Речь идёт о федеральной трассе А-291 "Таврида", ставшей одной из ключевых артерий Крыма и всего юга России.

Магистраль, изменившая полуостров

"Трасса А-291 "Таврида” — важнейший элемент развития Крыма и всего Южного федерального округа. Магистраль протяженностью более 256 км стала техническим и инфраструктурным прорывом для полуострова, связав город Керчь на востоке с Севастополем на западе через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай", — отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, дорога напрямую повлияла на уровень безопасности поездок, снизила время в пути и стала стимулом для экономического развития региона. Цифры подтверждают это: с момента запуска движения 27 августа 2020 года по "Тавриде" проехало свыше 27,6 млн автомобилей.

Масштаб и инженерные решения

Сегодня "Таврида" — это современная четырехполосная трасса с почти сотней искусственных сооружений, 21 транспортной развязкой, тремя десятками надземных пешеходных переходов, системами освещения и десятками объектов дорожного сервиса. Строительство стартовало в мае 2017 года, и в нём участвовали более 5 тысяч специалистов со всей страны. Впервые в России применялись новые асфальтобетонные смеси, которые позволили добиться повышенной прочности и долговечности покрытия.

Не менее впечатляют и масштабы эксплуатации. По данным Росавтодора, ежедневно трассой пользуются более 15 тысяч автомобилей.

"Профессиональная команда специалистов Росавтодора уделяет особое внимание комплексному содержанию трассы А-291 "Таврида”. Проводятся плановые работы для поддержания трассы в нормативном состоянии и обеспечения безопасности. Для нас остается приоритетом создание максимально надежной и комфортной среды для водителей в любое время суток и при различных погодных условиях", — подчеркнул руководитель агентства Роман Новиков.

Новые проекты и будущее развитие

Однако развитие магистрали не останавливается. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируется масштабное оборудование трассы современным стационарным освещением. На первом этапе — на участке от Керчи до поселка Приморский протяженностью 78 километров — будет установлено около 3,7 тысячи опор со светодиодными светильниками. Сейчас идёт разработка проектной документации, а старт работ намечен на 2026 год.

Значение "Тавриды" для региона

А-291 — одна из главных транспортных артерий Крыма, соединяющая восточную и западную части полуострова. Она обеспечивает удобный выезд на территорию Краснодарского края и разгружает городские улицы от потока транзитного и грузового транспорта. Благодаря этому жители и туристы получают более комфортные условия передвижения, а экономика региона получает дополнительный импульс для развития.