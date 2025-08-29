Трамп возвращает архитектуру к античным образцам: что скрыто за этим решением

Можно ли в XXI веке вернуть архитектуру к античным образцам? Администрация Дональда Трампа решила, что именно этот путь должен стать главным ориентиром для федеральных зданий США. Специальным указом президент провозгласил: классика — предпочтительный стиль, а документ получил символичное название "Making Federal Architecture Beautiful Again". Оно явно перекликается с лозунгом предвыборной кампании Трампа "Make America Great Again".

Наследие отцов-основателей

В указе подчеркивается, что основы американской архитектуры были заложены первыми лидерами страны. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон, как напоминается в тексте, сознательно обращались к образцам Древней Греции и Рима, создавая облик столицы.

"Отцы-основатели, как и многие великие общества до них, придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. Они хотели, чтобы общественные здания Америки вдохновляли народ и поощряли гражданские добродетели. <…> Они стремились использовать классическую архитектуру, чтобы визуально связать нашу современную Республику с истоками демократии в классической древности", — говорится в документе.

Идея проста: классический стиль не только украшает здания, но и символически соединяет государство с античными демократическими традициями.

Критика современной архитектуры

Однако не все архитектурные направления оказались в почете. В указе особо выделяется архитектура второй половины XX века. Брутализм и деконструктивизм названы непопулярными среди граждан и неспособными отражать "достоинство и стабильность государства".

Этот поворот к прошлому — не просто вопрос эстетики. По мнению администрации, современные архитектурные школы лишены силы символа и часто вызывают у людей чувство отчуждения, тогда как классика, наоборот, формирует чувство сопричастности и уважения.

Новые правила игры

Чтобы продвигать новую политику, в правительстве появится должность советника по классической архитектуре. Его задача — следить, чтобы будущие проекты не отходили от заявленных принципов.

Еще одно важное новшество касается неклассических проектов. Их судьба теперь будет зависеть от личного контроля президента. Если архитектор предложит иной стиль, то утверждение такого проекта приостанавливается на 30 дней. За это время автор обязан предоставить подробное объяснение: почему был отвергнут традиционный вариант и каким образом его решение все же соответствует задачам по отражению "достоинства, предприимчивости, жизненной силы и стабильности американской системы самоуправления".