Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Верховный суд США
Верховный суд США
© commons.wikimedia.org by Ted Eytan is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:58

Трамп возвращает архитектуру к античным образцам: что скрыто за этим решением

Трамп утвердил указ о классической архитектуре для федеральных зданий США

Можно ли в XXI веке вернуть архитектуру к античным образцам? Администрация Дональда Трампа решила, что именно этот путь должен стать главным ориентиром для федеральных зданий США. Специальным указом президент провозгласил: классика — предпочтительный стиль, а документ получил символичное название "Making Federal Architecture Beautiful Again". Оно явно перекликается с лозунгом предвыборной кампании Трампа "Make America Great Again".

Наследие отцов-основателей

В указе подчеркивается, что основы американской архитектуры были заложены первыми лидерами страны. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон, как напоминается в тексте, сознательно обращались к образцам Древней Греции и Рима, создавая облик столицы.

"Отцы-основатели, как и многие великие общества до них, придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. Они хотели, чтобы общественные здания Америки вдохновляли народ и поощряли гражданские добродетели. <…> Они стремились использовать классическую архитектуру, чтобы визуально связать нашу современную Республику с истоками демократии в классической древности", — говорится в документе.

Идея проста: классический стиль не только украшает здания, но и символически соединяет государство с античными демократическими традициями.

Критика современной архитектуры

Однако не все архитектурные направления оказались в почете. В указе особо выделяется архитектура второй половины XX века. Брутализм и деконструктивизм названы непопулярными среди граждан и неспособными отражать "достоинство и стабильность государства".

Этот поворот к прошлому — не просто вопрос эстетики. По мнению администрации, современные архитектурные школы лишены силы символа и часто вызывают у людей чувство отчуждения, тогда как классика, наоборот, формирует чувство сопричастности и уважения.

Новые правила игры

Чтобы продвигать новую политику, в правительстве появится должность советника по классической архитектуре. Его задача — следить, чтобы будущие проекты не отходили от заявленных принципов.

Еще одно важное новшество касается неклассических проектов. Их судьба теперь будет зависеть от личного контроля президента. Если архитектор предложит иной стиль, то утверждение такого проекта приостанавливается на 30 дней. За это время автор обязан предоставить подробное объяснение: почему был отвергнут традиционный вариант и каким образом его решение все же соответствует задачам по отражению "достоинства, предприимчивости, жизненной силы и стабильности американской системы самоуправления".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Daily Mail: Блейк Лайвли не поздравила Тейлор Свифт с помолвкой с Трэвисом Келси вчера в 14:58

Близкие подруги превратились в чужих: Тейлор Свифт и Блейк Лайвли больше не обмениваются даже формальностями

Блейк Лайвли не поздравила Тейлор Свифт с помолвкой с Трэвисом Келси: инсайдер раскрыл, почему актриса предпочла молчание и что стоит за разрывом дружбы.

Читать полностью » У ИП Сергея Жукова налоговая задолженность более 1 млн рублей — данные PostNews вчера в 13:56

Банковские карты под ударом: почему лидер "Руки Вверх!" рискует остаться без денег

Сергей Жуков рискует потерять доступ к своим счетам из-за налогового долга более миллиона рублей. Чем это грозит певцу и его бизнесу?

Читать полностью » Звезда сериалов вчера в 12:59

Звезда "Универа" раскрыла фильмы, которые возвращают её в детство

Звезда "Универа" Валентина Рубцова раскрыла, какие фильмы она пересматривает снова и снова — от советской классики до современных драм.

Читать полностью » Variety: Лола Тун и Нико Паркер сыграют школьниц в хорроре вчера в 11:57

Невинная дружба — начало кошмара: о чём расскажет новый фильм Перкинса

В новом хорроре Осгуда Перкинса школьная дружба превращается в источник ужаса: Лола Тун и Нико Паркер сыграют главные роли в "Молодых людях".

Читать полностью » Данила Козловский вернулся в большое кино в фильме вчера в 10:32

Данила Козловский возвращается: новый фильм обещает поколению Y зеркало их жизни

Данила Козловский возвращается в кино: в Петербурге стартовали съемки трагикомедии "НиктоКакТы", где актер сыграет ресторатора, ищущего настоящую любовь.

Читать полностью » Поклонница Кадышевой рассказала о давке и беспорядке на концерте в Москве вчера в 8:29

Концерт Кадышевой превратился в хаос: как зрители спасались от давки

Долгожданный концерт Надежды Кадышевой в Москве превратился в хаос: зрители оказались в давке, не смогли увидеть сцену и требуют вернуть деньги.

Читать полностью » Станислав Садальский раскритиковал Николая Баскова и Валерию вчера в 8:11

Садальский разнёс Баскова и усомнился в славе Валерии

Станислав Садальский обрушился с резкой критикой на Николая Баскова и Валерию, заявив, что их концерты — миф, а творчество давно не собирает публику.

Читать полностью » Анна Кендрик и Сет Роген могут сыграть в драмеди вчера в 7:07

От триллера до стендапа: неожиданный союз Кендрик и Рогена на большом экране

Анна Кендрик и Сет Роген вновь встретятся на съёмочной площадке: они обсуждают участие в драмеди "Малыши", где решающую роль сыграет случай.

Читать полностью »

Новости
Дом

Подготовка детской к учебному году: советы по уборке и организации пространства
Наука и технологии

Учёные из США и Китая разработали технологию превращения пластика в бензин при комнатной температуре
Садоводство

Цветоводы рекомендуют мед и мини-теплицу для укоренения черенков роз
Спорт и фитнес

Что такое пирамидальная тренировка и как её используют в фитнесе
Авто и мото

Руководитель Audi Гернот Дельнер подтвердил выпуск электрического спорткара вместо TT и R8
Спорт и фитнес

Какие упражнения для заминки можно выполнять в душе — рекомендации тренера Лорен Кански
Садоводство

В садах Краснодарского края декоративные формы сохраняют укрытиями и регулярной обрезкой
Дом

Врачи предупредили: вращающиеся кресла могут вызвать сколиоз у младших школьников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru