Подольская: советники директоров учебных заведений получат федеральную выплату

С 1 сентября советники директоров по воспитательной работе в школах и учреждениях среднего профессионального образования начнут получать ежемесячную федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщила эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.
По словам Подольской, выплата будет производиться вне зависимости от региона, так как она является федеральной. Ожидается, что ее получат около 37 тысяч сотрудников. Должность советника по воспитанию была введена во всех регионах России год назад, после успешного пилотного проекта 2021 года.
Пилотный проект был реализован в десяти субъектах РФ, включая Брянскую, Вологодскую и Калининградскую области. К концу 2025 года должность советника директора по воспитанию должна быть введена в штатные расписания более 28 тысяч образовательных учреждений.
Количество ставок советников по воспитанию зависит от числа обучающихся в образовательном учреждении. Так, при количестве учеников до 200 человек выделяется 0,5 ставки, от 200 до 1500 — 1 ставка, а если более 1500 учеников — две или три ставки. Эта мера направлена на поддержку воспитательной работы в образовательных учреждениях и улучшение качества образования.
Фото: commons. wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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