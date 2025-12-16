Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
фрс сша
фрс сша
© commons.wikimedia.org by Tony Webster is licensed under CC BY 2.0
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:45

Секреты ФРС раскрыты: рождественский выбор главы, который перевернёт рынок

Назначение нового главы ФРС США состоится в январе — министр финансов Скотт Бессент

Назначение нового главы Федеральной резервной системы США остаётся в центре внимания финансового сообщества. Выбор между двумя претендентами, обладающими всеми необходимыми квалификациями для руководства регулятором, будет сделан уже в начале января, — об этом в интервью Fox заявил глава Минфина Скотт Бессент, которого цитирует Reuters.

Два кандидата на пост главы ФРС

На пост главы ФРС претендуют бывший управляющий ФРС Кевин Уорш и экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт. Оба кандидата обладают опытом, позволяющим возглавлять ключевой финансовый орган страны, и знакомы с инструментами денежно-кредитной политики.

"Оба претендента обладают необходимой для того, чтобы руководить регулятором квалификацией", — заявил Бессент, подчёркивая высокий профессиональный уровень каждого из кандидатов.

Решение о назначении, как отметил министр, будет принято после рождественских каникул, что создаёт пространство для обсуждений и анализа потенциального влияния каждого из претендентов на экономику страны.

Фавориты и политический контекст

Три недели назад Бессент предполагал, что решение по новому главе ФРС будет объявлено до длинных выходных. По данным Bloomberg, Кевин Хассетт считается фаворитом, поскольку его взгляды на экономику совпадают с позициями действующего президента, включая поддержку снижения процентных ставок.

Одновременно президент США длительное время критиковал действующего главу ФРС Джерома Пауэлла, называя его "крупным неудачником, злым и глупым". Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года, и его преемник станет ключевой фигурой в реализации денежно-кредитной политики страны.

Значение выбора для экономики США

Назначение главы ФРС напрямую влияет на курс национальной валюты, ставки по кредитам и общую финансовую стабильность. Экономические решения будущего главы могут определить темпы инфляции, стимулировать рост или корректировать уже принятые меры регулирования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Венгрия увеличила закупки газа из РФ на 15% за январь–октябрь – ТАСС сегодня в 14:00
Несмотря на политику ЕС: одна страна стала главным покупателем газа из РФ

Венгрия стала крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в ЕС, увеличив закупки на 15%. Что стоит за её первым местом и какие изменения ждут энергорынок?

Читать полностью » Дональд Трамп-младший объявил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон сегодня в 11:25
Трамп-младший снова удивляет: кто эта женщина, которая перевернула его жизнь

Дональд Трамп-младший сообщил о своей помолвке с моделью Беттиной Андерсон, с которой начал встречаться в 2024 году. Пара была замечена с кольцом на пальце.

Читать полностью » Бельгия пригрозила не разблокировать средства Euroclear без гарантий — Politico сегодня в 10:48
Брюссель требует больше гарантий — план по российским активам завис

Бельгия требует дополнительные юридические гарантии от ЕС, считая существующие предложения недостаточными. Узнайте, что на самом деле стоит за этим отказом и какие риски она видит.

Читать полностью » Американцы не разуваются в доме, в отличие от россиян — путешественница Ершова сегодня в 10:34
Почему эта деталь в доме вызывает удивление у американцев: думали, что это норма

Путешествующая россиянка рассказала, какие бытовые мелочи и привычки позволяют без слов отличить американца в любой стране.

Читать полностью » Эрдоган поручил кабмину проработать сближение Турции с ЕС – Hürriyet сегодня в 10:30
Стамбул разворачивается к Брюсселю: Эрдоган дал сигнал по сближению с ЕС

Анкара снова введет тему сближения с ЕС в повестку. Что стоит за инициативой Эрдогана? Какие шаги рассматриваются на этом пути?

Читать полностью » Миф об антисанитарии индийской уличной еды преувеличен — пользователь Reddit сегодня в 9:45
Интернет показывает одно, реальность — другое: миф об индийской уличной еде трещит по швам

Фото и видео с индийской уличной едой обычно формируют пугающий образ страны. Живущий в Индии пользователь объяснил, почему эти кадры не отражают реальность.

Читать полностью » Наводнение в Санта-Крусе: более 20 человек числятся пропавшими без вести — Bolivia TV сегодня в 4:32
Санта-Крус на грани катастрофы: разрушения после наводнения — число погибших растёт

Наводнение в Боливии унесло жизни 20 человек, десятки пропали без вести. Пострадали более 600 семей, власти объявили регион зоной бедствия.

Читать полностью » Вашингтон требует от Украины согласия на территориальные уступки для получения гарантий безопасности — Politico сегодня в 4:32
Трамп ставит Украину в угол: ультиматум с гарантиями безопасности и территориальными уступками

США предложили Украине уникальные гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки. Принятие этих условий может стать ключом к решению конфликта.

Читать полностью »

Новости
Общество
Живая ёлка оказалась менее аллергенной чем искусственная — иммунолог Логина
Садоводство
Для суккулентов выбирают сухие и солнечные участки — Real Simple
Происшествия
В Северной Каролине 75-летняя женщина обнаружила сбежавшего заключённого в своей машине — WAVY
Авто и мото
LADA подешевела в 2025 году в среднем на 5%, сообщил глава АВТОВАЗа Соколов
Спорт и фитнес
Отказ от сравнения с другими укрепил дисциплину — Дуэйн Джонсон
Авто и мото
"Москвич" начал выпуск кроссоверов M70 и M90 — АВТОСТАТ
Общество
Средний бюджет на бьюти-процедуры к Новому году составил 9,5 тыс. рублей — Авито
Мир
Интернет-популярность 100-летней китаянки началась после видео внучки — АБН 24
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet