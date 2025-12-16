Секреты ФРС раскрыты: рождественский выбор главы, который перевернёт рынок

Назначение нового главы Федеральной резервной системы США остаётся в центре внимания финансового сообщества. Выбор между двумя претендентами, обладающими всеми необходимыми квалификациями для руководства регулятором, будет сделан уже в начале января, — об этом в интервью Fox заявил глава Минфина Скотт Бессент, которого цитирует Reuters.

Два кандидата на пост главы ФРС

На пост главы ФРС претендуют бывший управляющий ФРС Кевин Уорш и экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт. Оба кандидата обладают опытом, позволяющим возглавлять ключевой финансовый орган страны, и знакомы с инструментами денежно-кредитной политики.

"Оба претендента обладают необходимой для того, чтобы руководить регулятором квалификацией", — заявил Бессент, подчёркивая высокий профессиональный уровень каждого из кандидатов.

Решение о назначении, как отметил министр, будет принято после рождественских каникул, что создаёт пространство для обсуждений и анализа потенциального влияния каждого из претендентов на экономику страны.

Фавориты и политический контекст

Три недели назад Бессент предполагал, что решение по новому главе ФРС будет объявлено до длинных выходных. По данным Bloomberg, Кевин Хассетт считается фаворитом, поскольку его взгляды на экономику совпадают с позициями действующего президента, включая поддержку снижения процентных ставок.

Одновременно президент США длительное время критиковал действующего главу ФРС Джерома Пауэлла, называя его "крупным неудачником, злым и глупым". Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года, и его преемник станет ключевой фигурой в реализации денежно-кредитной политики страны.

Значение выбора для экономики США

Назначение главы ФРС напрямую влияет на курс национальной валюты, ставки по кредитам и общую финансовую стабильность. Экономические решения будущего главы могут определить темпы инфляции, стимулировать рост или корректировать уже принятые меры регулирования.