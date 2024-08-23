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Сиамские кошки ревнивы и плохо переносят одиночество
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Пять веских причин не заводить сиамскую кошку: эта порода подойдёт далеко не каждому

Сиамские кошки ревнивы и плохо переносят одиночество

Сиамские и тайские кошки, представители старого типа породы, отличаются умом и активностью. Они любят играть и нуждаются во внимании хозяина. Эти верные, ласковые и общительные животные становятся отличными компаньонами и полноправными членами семьи. Однако, стоит отметить, что не каждому подойдут столь темпераментные питомцы.

Одной из характерных черт этих пород является "разговорчивость". У них громкий, пронзительный голос, который иногда может показаться скрипучим. Эти кошки очень любопытны и всегда стремятся быть в центре внимания, проверяя и "комментируя" все происходящее вокруг.

Сиамские и тайские кошки быстро привязываются к своим заботливым хозяевам. Они хорошо ладят с детьми, при условии, что ребенку объяснят, как правильно обращаться с питомцем (кошек нельзя бить, таскать за хвост и обращаться с ними грубо). Проблемы в общении могут возникнуть с маленькими детьми до 6-7 лет, которые еще не понимают, что такое личное пространство.

Кроме того, эти кошки плохо переносят одиночество. Оставшись надолго одни, они вряд ли будут спокойно отдыхать, и по возвращении хозяин может обнаружить неприятные последствия, например, ободранную мебель.

Сиамские кошки также известны своей ревностью. Они сильно привязываются к хозяевам и могут ревновать их к другим питомцам. Однако некоторые представители породы способны подружиться даже с собаками.

В любом случае каждая кошка уникальна, и ее характер зависит от условий содержания и отношения хозяина к пушистому питомцу.

Сиамская кошка - одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы. Сиамская кошка имеет весьма характерную внешность, отличительными чертами которой являются тонкое, длинное, трубообразное гибкое тело, голова в виде длинного клина, большие миндалевидные косо поставленные глаза ярко-синего цвета, очень большие уши, широкие в основании и заостренные на концах, поставленные таким образом, чтобы между мочкой носа и кончиками ушей образовывался равносторонний треугольник. Шерсть короткая, плотно прилегающая к телу, без подшерстка. Очень длинный хлыстообразный хвост, тонкий от самого основания с заостренным длинным кончиком.

Фото: Freepik.

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