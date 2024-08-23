Пять веских причин не заводить сиамскую кошку: эта порода подойдёт далеко не каждому

Сиамские и тайские кошки, представители старого типа породы, отличаются умом и активностью. Они любят играть и нуждаются во внимании хозяина. Эти верные, ласковые и общительные животные становятся отличными компаньонами и полноправными членами семьи. Однако, стоит отметить, что не каждому подойдут столь темпераментные питомцы.
Одной из характерных черт этих пород является "разговорчивость". У них громкий, пронзительный голос, который иногда может показаться скрипучим. Эти кошки очень любопытны и всегда стремятся быть в центре внимания, проверяя и "комментируя" все происходящее вокруг.
Сиамские и тайские кошки быстро привязываются к своим заботливым хозяевам. Они хорошо ладят с детьми, при условии, что ребенку объяснят, как правильно обращаться с питомцем (кошек нельзя бить, таскать за хвост и обращаться с ними грубо). Проблемы в общении могут возникнуть с маленькими детьми до 6-7 лет, которые еще не понимают, что такое личное пространство.
Кроме того, эти кошки плохо переносят одиночество. Оставшись надолго одни, они вряд ли будут спокойно отдыхать, и по возвращении хозяин может обнаружить неприятные последствия, например, ободранную мебель.
Сиамские кошки также известны своей ревностью. Они сильно привязываются к хозяевам и могут ревновать их к другим питомцам. Однако некоторые представители породы способны подружиться даже с собаками.
В любом случае каждая кошка уникальна, и ее характер зависит от условий содержания и отношения хозяина к пушистому питомцу.
Сиамская кошка - одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы. Сиамская кошка имеет весьма характерную внешность, отличительными чертами которой являются тонкое, длинное, трубообразное гибкое тело, голова в виде длинного клина, большие миндалевидные косо поставленные глаза ярко-синего цвета, очень большие уши, широкие в основании и заостренные на концах, поставленные таким образом, чтобы между мочкой носа и кончиками ушей образовывался равносторонний треугольник. Шерсть короткая, плотно прилегающая к телу, без подшерстка. Очень длинный хлыстообразный хвост, тонкий от самого основания с заостренным длинным кончиком.
Фото: Freepik.
Талибан ввёл новый закон, запрещающий женщинам появляться на улицах с открытыми лицами
Талибан установил жесткий запрет на выход женщин на улицу с открытыми лицами, оформленный в виде нового закона, как сообщает агентство Associated Press.
На Пхукете погибло пять человек
Пятеро людей, граждане Мьянмы и Таиланда, погибли вследствие оползня, разрушившего виллу в районе Карон на таиландском острове Пхукет. Российская семейная пара числится пропавшей без вести, и на месте происшествия продолжается поисковая операция. Об этом в пятницу сообщила газета "Кхао Сот".
Сын Кадырова Адам устроил стрельбу сразу из двух пулеметов
Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 16-летний Адам в очередной раз продемонстрировал свои умения владения оружием. В этот раз он устроил стрельбу сразу из двух пулеметов. Соответствующее видео выложил сам Адам на своей странице в Instagram*.
Американская экс-военная во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Бывшая военнослужащая Вооруженных сил США Эсперансе Люминеска Фуэрсина стала женщиной, перенесшей наибольшее количество пластических процедур в истории и во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса.