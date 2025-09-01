Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:34

Секрет здоровых перьев: как спасти попугая от беды лёгким способом

Выщипывание перьев у попугаев связано с изменением среды, указывают эксперты по птицам

Вы когда-нибудь замечали, как ваш попугай вдруг начинает выдергивать свои перышки? Это может выглядеть как невинная шалость, но часто за этим скрываются серьёзные причины. Давайте разберёмся, почему так происходит, и как помочь вашему пернатому другу.

А может, он просто скучает?

Одна из самых распространённых причин — скука. Если вы редко дома и почти не выпускаете попугая из клетки, он может заняться "саморазвлечением". Птицам нужна активность: играйте с ним, учите словам, устраивайте полёты по комнате.

Специалисты утверждают, что портить перья пернатые могут и от скуки. Если вы постоянно на работе, а Кешу очень редко выпускаете полетать, то от безделья он может портить собственное оперение. Уделите питомцу больше внимания, попробуйте научить его говорить.

Проблемы с питанием и здоровьем

Иногда причина в рационе. Недостаток витаминов и минералов может привести к тому, что перья становятся ломкими. Добавьте в корм животные белки: варёное яйцо, твёрдый сыр, зелень и фрукты. Некоторые орнитологи находят прямую взаимосвязь с нехваткой питательных элементов.

Здесь все просто: еда попугаев должна быть богата витаминами и минералами. Соедините обычный сбалансированный корм и с животными белками: покрошите вареное куриное яйцо, сыр твердого сорта, предложите зелень и фрукты. Иногда пернатым для устранения проблемы стоит отведать меда.

Паразиты и стресс как виновники

Проверьте, нет ли паразитов: клещи или пухоеды вызывают зуд. Клещи и пухоеды — паразиты, которые могут жить на коже попугайчиков и доставлять им дискомфорт. Внешне они похожи на вшей. Чтобы разглядеть клещей и пухоедов на попугае, нужно подуть на его оперение.

После обработки мазями перья могут стать жирными, что раздражает птицу. Стресс от переезда тоже провоцирует такое поведение. После использования мазей птичке могут не нравиться его пожирневшие перышки, поэтому он от них избавляется. А такое занятие может перерасти в привычку. Даже после переезда из-за стресса попугай может выдергивать из себя перья.

Условия жизни: не забывайте о комфорте

Начните с проверки обстановки. Убедитесь, что в комнате подходящая температура, влажность и освещение. Режим сна важен: попугаю нужно спать 8 часов в тёмном месте. Ищем причину. Бороться с ощипыванием перьев у попугаев стоит с проверки условий содержания.

Проверьте, в норме ли температура, влажность и освещение в комнате, где живёт пернатый. Также проблема с поеданием перьев может быть из-за неправильного режима сна и бодрствования у птички. Попугаям тоже нужно спать не менее 8 часов. Чтобы обеспечить спокойный сон, достаточно накрывать ночью клетку легкой, не пропускающей свет тканью.

Как справиться с привычкой?

Если ничего не помогает, попробуйте эти методы:

  • воротник: Пластиковый или картонный аксессуар из зоомагазина ограничит доступ к перьям. С ним птица не сможет дотянуться до оперения, но сможет есть и пить.
  • спрей: Нанесите средство с неприятным вкусом — это отучит выщипывать.

Как бороться с самоощипыванием. Если предыдущие варианты решения проблемы оказались бессильны, то стоит перейти к новому методу. Попробуйте ограничить попугаю возможность трогать свои перья. Для этого приобретите в зоомагазине специальный воротник из пластика или картона, с ним он просто не сможет дотянуться до пёрышек. Но главное, чтобы такой воротник не мешал попугаю есть и пить. Так попугай позабудет свою вредную привычку и можно будет снять приспособление. Еще один способ против самоощипывания — специальный спрей, который нужно наносить на оперение. Он неприятный на вкус, и попугаю перехочется выдергивать свои пёрышки.

