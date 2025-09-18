Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салон самолёта
Салон самолёта
© flickr.com by Rene Ehrhardt is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:50

Психологи раскрыли секрет спокойных перелётов без тревоги

Психологи объяснили эффективные способы борьбы со страхом авиаперелётов

Статистика уверяет: самолёт — самый безопасный вид транспорта. Но цифры мало помогают тем, кто испытывает страх при каждом перелёте. Аэрофобия встречается у миллионов людей, и её симптомы варьируются от лёгкой тревоги до панических атак. Психологи и опытные туристы отмечают: справиться со страхом можно, если правильно подготовиться и использовать простые техники.

Подготовка заранее

Психологи советуют изучить факты об авиации: понимание, как устроены самолёты и как работают системы безопасности, помогает снизить иррациональный страх. Туристы отмечают, что заранее выбранное удобное место — у прохода или возле крыла — тоже снижает тревогу, ведь тряска ощущается меньше.

Дыхательные техники

Одно из самых простых и эффективных средств борьбы с паникой — дыхание. Медленные вдохи на четыре счёта и такие же выдохи помогают успокоить нервную систему. Многие пассажиры отмечают, что регулярная практика таких упражнений делает полёт легче.

Отвлечение внимания

Тревога усиливается, если концентрироваться на страхе. Поэтому важно взять с собой развлечения: книгу, фильм, музыку или аудиокнигу. Некоторые туристы советуют решать головоломки или вести дневник — это помогает переключить мысли.

Поддержка окружающих

Многие пассажиры делятся, что разговор с соседом или стюардессой снижает уровень тревоги. Экипаж обучен помогать в подобных ситуациях, и не стоит стесняться попросить поддержки.

Психологические приёмы

Эксперты рекомендуют менять внутренний настрой: воспринимать полёт не как угрозу, а как часть путешествия. Полезно заранее визуализировать положительный результат: прибытие в пункт назначения, встречу с близкими или отдых.

Медикаменты и терапия

В тяжёлых случаях врачи назначают лёгкие успокоительные средства. Также существует специализированная терапия от аэрофобии, где пациентов обучают постепенно привыкать к полётам через тренинги и симуляторы.

Страх полётов — распространённая проблема, но он не должен мешать путешествовать. Простые техники дыхания, отвлечение внимания и психологическая подготовка помогают чувствовать себя увереннее. А поддержка экипажа и опыт других пассажиров делают перелёт более спокойным и предсказуемым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристические достопримечательности: дома на скале в Сербии, мосту в Китае и реке Дрина сегодня в 1:22

Эти дома не просто жильё — каждый из них стал легендой, хотя задумывался иначе

Эти дома удивляют не архитектурой, а местом, где они стоят. Скалы, мосты и реки становятся для них естественными фундаментами.

Читать полностью » В Краснодаре открыли международные рейсы в Стамбул, Анталью, Дубай и Ереван сегодня в 0:36

От Сочи до Дубая: куда теперь можно улететь из Краснодара без пересадок

Краснодарский аэропорт вновь принимает регулярные рейсы. Какие города уже доступны пассажирам и куда можно улететь без пересадок?

Читать полностью » Туристы рассказали, как прошёл первый день безвизового режима в Китае вчера в 23:51

Россияне ворвались в Китай без виз: первые туристы делятся сюрпризами погранконтроля

Первые туристы въехали в Китай по безвизу: никаких вопросов на границе, быстрый контроль и новые возможности для путешествий.

Читать полностью » Аэрофлот назвал маршруты с наибольшим ростом спроса летом 2025 года вчера в 22:46

Гянджа удивила всех: спрос на рейс из Москвы вырос вдвое за одно лето

"Аэрофлот" назвал самые популярные и быстрорастущие маршруты: абсолютным рекордсменом стала линия Москва — Гянджа с удвоенным пассажиропотоком.

Читать полностью » Боровикова: сбои в системе Госуслуг мешают гостиницам ставить гостей на учёт вчера в 21:41

Туристы в ловушке бюрократии: отели заполняют бумаги, а «Госуслуги» молчат

Российские отели сталкиваются с проблемами регистрации иностранцев: сбои в ЕПГУ и бюрократия ставят под угрозу заселение туристов.

Читать полностью » С 1 сентября в России вступили в силу новые правила сохранения авиабилетов — Минтранс вчера в 20:34

Опоздал на самолёт? Теперь билеты не сгорают, но есть подвох, о котором молчат

Новые правила позволили пассажирам «Победы» сохранить билеты даже при опоздании или отказе от перелёта, но с важными нюансами.

Читать полностью » Осенние каникулы вызвали ажиотаж в московских гостиницах — эксперты рекомендуют бронировать заранее вчера в 19:29

Гостиничный дефицит в Москве: как школьные каникулы превратили столицу в маленький Лондон по ценам

На ноябрьские каникулы спрос на московские отели резко вырос: часть номеров уже раскуплена, туристам советуют торопиться с бронированием.

Читать полностью » США запретили Белавиа использовать самолёты Boeing для полётов в Россию и ряд стран вчера в 19:02

Без Boeing в Россию и на Кубу: как санкции ломают крылья Белавиа

США запретили «Белавиа» использовать Boeing для полётов в Россию и ряд стран. Почему введено ограничение и как это повлияет на авиакомпанию?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперты сравнили УАЗ и китайские рамные внедорожники: цены и комплектации 2025 года
Наука

Саутгемптонский университет: мантия под Восточной Африкой пульсирует и формирует новый океан
Еда

Рулетики из ветчины с начинками из корнишонов и сыра получаются солоноватыми
Садоводство

Михаил Воробьёв назвал безопасные удобрения для роз вместо йода
Спорт и фитнес

Медики: никотин ускоряет сердцебиение, но мешает работе мышц и лёгких
Питомцы

Ветеринары: мопсы и бульдоги чаще страдают от проблем с дыханием и ожирением
Культура и шоу-бизнес

Эрик Стоунстрит рассказал, что София Вергара встречалась с Тони Гонсалесом, а не с Томом Брэди
Еда

Говядина с черносливом в духовке сочетает мясо и овощи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet