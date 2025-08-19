Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полет самолета
Полет самолета
© www.flickr.com by SuperJet International is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:02

Аэрофобия скрутила в бараний рог: как усмирить панику в небе

Психиатр Сычова: женщины в возрасте 25-40 лет более подвержены аэрофобии — как с этим бороться

Аэрофобия, или боязнь летать на самолетах, — распространенное явление, которое может существенно омрачить путешествия. Психиатр Татьяна Сычова поделилась советами о том, как справиться с этим страхом и сделать полеты более комфортными.

По словам специалиста, к полету необходимо тщательно подготовиться заранее. Первым шагом является выбор удобной одежды, которая не будет стеснять движения и вызывать дискомфорт во время полета. Также стоит позаботиться о развлечениях, которые помогут отвлечься от негативных переживаний.

Отвлечься от тревожных мыслей и паники помогают чтение книг, прослушивание любимой музыки или просмотр фильмов. Важно также попытаться осознать причину своего страха, чтобы суметь его преодолеть.

Причины аэрофобии: высота, замкнутое пространство и потеря контроля

Паника в самолете может возникать по разным причинам. Наиболее распространенными являются боязнь высоты, замкнутых пространств (клаустрофобия) или, что, пожалуй, самое распространенное, отсутствие контроля над ситуацией. Понимание причин страха — первый шаг к его преодолению.

По словам психиатра, аэрофобия чаще всего возникает в возрасте от 25 до 40 лет, причем у женщин значительно чаще, чем у мужчин. Это может быть связано с различными факторами, включая гормональные изменения, социальные стереотипы и повышенную тревожность.

При аэрофобии у людей может возникнуть навязчивое желание искать информацию об авиакатастрофах, что только усиливает страх. Также могут появляться различные фобии, например, страх смерти, который может быть связан с осознанием уязвимости во время полета.

Дыхательные упражнения: контроль над паникой

Во время полета, если вы чувствуете приступ паники, попробуйте использовать дыхательные упражнения. Глубокое и медленное дыхание поможет успокоиться и снизить уровень тревожности.

Помимо дыхательных упражнений, можно использовать техники медитации и визуализации, которые способствуют расслаблению и созданию позитивного настроя.

Если аэрофобия мешает вам наслаждаться путешествиями и негативно влияет на вашу жизнь, рекомендуется обратиться за консультацией к психиатру или психотерапевту. Специалист поможет вам определить причины страха и разработать эффективные стратегии борьбы с ним.

Одним из наиболее эффективных методов лечения аэрофобии является когнитивно-поведенческая терапия. Она помогает изменить негативные мысли и паттерны поведения, связанные со страхом полетов.

В некоторых случаях, при сильной тревожности, врач может назначить медикаментозную терапию. Важно помнить, что лекарства должны приниматься только под контролем специалиста.

Интересные факты об аэрофобии:

Аэрофобия является одним из самых распространенных специфических страхов.
Более 25% людей испытывают определенную степень тревоги при полетах.
Аэрофобия может быть связана с другими фобиями, например, клаустрофобией.
Существуют специальные курсы и тренинги для преодоления аэрофобии.

Преодоление аэрофобии — это сложный, но вполне достижимый процесс. С помощью правильной подготовки, осознания причин страха, использования техник релаксации и, при необходимости, профессиональной помощи, можно сделать полеты более комфортными и приятными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России введут расширенный медосмотр для детей 6 лет с проверкой репродуктивной системы сегодня в 6:10

Медосмотр в 6 лет станет шире — в него включили неожиданный пункт

С 1 сентября шестилетние дети будут проходить расширенный медосмотр с оценкой репродуктивного здоровья. Почему эту диагностику решили внедрить сейчас и как обещают успокоить родителей — в материале.

Читать полностью » Врач-онколог Черемушкин предупредил о риске рака кожи из-за вируса герпеса сегодня в 5:16

Опухоль Меркеля растёт быстрее остальных: что может её вызвать

Онколог рассказал, почему вирус герпеса 8 типа и гепатиты B и C могут стать причиной развития агрессивных видов рака. Какие механизмы включаются в организме и как вовремя защититься?

Читать полностью » Психотерапевт Ирина Крашкина: утренний свет и прогулка помогают запустить биологические часы сегодня в 4:30

Усталость начинается с утра? Два простых шага возвращают энергию

Психотерапевт объяснила, почему всего 15 минут на улице до 10 утра помогают «включить» биологические часы и улучшить настроение. Даже пасмурный день играет роль.

Читать полностью » Врач Арнандис: употребление еды с пола грозит кишечной инфекцией и сальмонеллой сегодня в 3:27

Незаметная ловушка на кухне: один кусочек может обернуться инфекцией

Испанский врач решила проверить: действительно ли кусок еды, пролежавший на полу всего несколько секунд, остаётся безопасным. Эксперимент показал неожиданный и тревожный результат.

Читать полностью » Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова: мёд по сути не отличается от сахара сегодня в 2:23

Природное золото или тот же сахар? Правда о мёде, которую не любят слышать

Мёд считается натуральным и полезным продуктом, но врач объясняет, почему он ничем не отличается от обычного сахара. Можно ли его есть каждый день — и сколько безопасно?

Читать полностью » Аллерголог Александра Филева: пыльца полыни и амброзии ухудшает память сегодня в 1:19

Цветение превращает мозг в туман: как аллергия бьёт по вниманию и памяти

Пыльца вызывает не только насморк и слезотечение – во время цветения внимание и память ухудшаются почти вдвое. Почему это происходит и можно ли снизить влияние аллергии?

Читать полностью » Врач Романенко: в позднем репродуктивном возрасте увеличивается вероятность двойни сегодня в 0:16

Позднее материнство: почему реже беременеют, но чаще рожают двойняшек

Поздний репродуктивный возраст снижает шансы на зачатие, но именно в этот период чаще возникают двойни. Как гормоны меняют репродуктивные процессы — объясняет врач.

Читать полностью » В России действует запрет на продажу разрезанных арбузов — напомнили санитарные эксперты вчера в 23:23

Разрезанные арбузы — шанс на сальмонеллу: что скрывают уличные продавцы

Почему покупка разрезанных арбузов и дынь может быть опасна для здоровья? Эксперт по защите прав потребителей рассказал, как избежать риска и выбрать безопасные сезонные продукты.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

"Газета.Ru": ресурс механики Nissan X-Trail достигает 250 тыс. км, автомата — до 200 тыс. км
Красота и здоровье

Гематолог Евгения Томова: усталость у школьников может быть связана с железодефицитной анемией
Еда

Диетологи: молочный десерт с желатином способствует укреплению костей
Питомцы

Породы собак, которые легко переносят мороз и снег: маламут, хаски и лайка
Садоводство

Марганцовка уничтожает споры грибков и продлевает хранение чеснока на 2–3 месяца
Дом

ТОП-7 лайфхаков для организации пространства на кухне: простые решения на каждый день
Наука и технологии

В Китае создали робота, маскирующегося под антилопу
Авто и мото

Дизельный двигатель 2.0 TDI назван самым долговечным для Skoda Yeti — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru